Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Лавров и глава МИД Египта призвали к прекращению огня в Газе
МИД: Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Газе и призвали к прекращению огня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри обменялись мнениями о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа и призвали к скорейшему прекращению огня в зоне боевых действий, сообщили в МИД по итогам встречи министров на полях Российско-арабского форума сотрудничества, который проходит в марокканском городе Марракеш.
Как говорится в сообщении, упор был сделан на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и налаживания переговорного процесса с целью мирного урегулирования этого конфликта и реализации законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года, передает ТАСС.
Лавров также выразил египетскому коллеге признательность за оказание содействия в обеспечении безопасного выезда российских граждан с территории анклава.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где пройдет заседание Российско-арабского форума сотрудничества.