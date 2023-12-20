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    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине
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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    8 комментариев
    20 декабря 2023, 06:59

    Байден назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Байден увидел «много общего» между Москвой и Мар-а-Лаго и назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье бывшего президента США Дональда Трампа) есть много общего.

    Байден сказал, что Трамп «на выходных поддержал своего старого приятеля Путина» и «даже процитировал его». Как заявил президент США, «это неудивительно», передает РИА «Новости».

    Речь идет о высказывании Трампа о том, что «политически мотивированное преследование оппонентов» в США «очень хорошо для России», так как демонстрирует «загнивание американской системы». В связи с этим, отметил Трамп, США лишаются возможности «притворяться учителем демократии».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.


    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (90)
    19 декабря 2023, 08:53
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо отреагировал на слова министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией

    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения представителей Запада по отношению к России, заявил глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.

    По его словам, такое заявление из Германии является сумасшедшим, этот воинственный настрой должен беспокоить европейские страны, передает РИА «Новости».

    В частности, Филиппо подчеркнул, что эта нацеленность на боевое столкновение – «самоубийственная для представителей ЕС инициатива Вашингтона». Это лишний раз доказывает, что Германия хочет через новый договор ЕС навязать европейскую армию под руководством США и Германии.

    В заключение политик призвал «свободную Францию» выступить против подобной политической обстановки в мире, так как она крайне опасна для Европы и ее армии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем представители ЕС создают ситуацию для военного столкновения России и Германии.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

    Коментарии (14)
    19 декабря 2023, 15:12
    Путин: США специально втянули Россию и Европу в конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Они (США) специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своих целей: «растащили» Россию и Европу. Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежи, а безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Многие европейцы начинают понимать, что США эксплуатируют их в своих интересах, поэтому в самой Европе «начинается определенный сдвиг», заявил Путин.

    «И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге», – констатировал российский президент, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Запад после распада СССР работал над разложением России.

    Коментарии (22)
    19 декабря 2023, 14:41
    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать

    Президент: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины после 2014 года, вынудив Россию отвечать

    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны вели себя «по беспределу» в ситуации с Украиной после 2014 года, чем вынудили Россию ответить, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации с Украиной после 2014 года, передает ТАСС.

    Путин заметил, что западные представители не пошли на реализацию «Минска-2», а фактически развязали на Украине войну.

    «Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства, добавив, что на Западе тем временем за этим с удовольствием наблюдали.

    Путин подчеркнул, что Россия не могла отдать США «исконно российские» территории и смотреть, как они «чавкают, съедая все подряд».

    «Штаты оторвали, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить», – отметил он.

    Российский лидер подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет неприемлемым для России в любой исторической перспективе.

    Путин подчеркнул, что втягивание Киева в НАТО является одной из целей Запада.

    «Мне так все время говорят: ну, сейчас чего ты боишься, сейчас же мы их не возьмем. Я говорю: сейчас. А завтра? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через десять, даже через 15 лет это неприемлемо», – заключил он.

    Коментарии (28)
    19 декабря 2023, 13:44
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ

    Путин: К границам России переброшены значительные силы США

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США, заявил президент Владимир Путин.

    Так, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны он отметил, что к российским границам переброшена авиатехника НАТО, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе, передает ТАСС.

    «Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент напомнил об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток.

    «Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнеры – врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», – заметил Путин.

    Президент заметил, что агрессивный характер альянса при этом даже не скрывается за оборонительными формулировками, как ранее заверяли, что они (НАТО) – не военный блок, а политическая организация.

    «Только пятую статью устава НАТО никто не отменял никогда, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство», – подчеркнул глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 11:53
    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины

    Американист Дудаков: Заявляя о последнем пакете помощи для Украины, Белый дом оказывает давление на республиканцев

    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Белый дом заявляет о последнем транше помощи Украине, чтобы заставить республиканцев выделить новые деньги. Однако оппоненты администрации настроены на дальнейшее сокращение финансовой поддержки офиса Зеленского, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал последний пакет помощи Украине.

    «Кирби лукавит, и это, скорее всего, не последний пакет помощи Украине. Про предыдущий транш говорили то же самое. На самом деле, у Пентагона еще осталось в запасе около 500–700 млн долларов. Этой суммы хватит, чтобы провести еще несколько выплат», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Такая риторика – безусловно, элемент давления на республиканцев, чтобы они согласились выделить новые средства для Украины. Однако компромисса найти пока не удается. Оппоненты продолжают шантажировать Белый дом неразрешенным миграционным кризисом на южных границах США», – отмечает собеседник.

    «Обсуждение новой помощи Украине переносится на январь, так как нижняя палата Конгресса США уже на рождественских каникулах, а верхняя уйдет на отдых через пару дней. Законодатели вернутся к работе не ранее 3 января, а затем у них будет две недели на согласование бюджета. Вероятно, за это время они и договорятся о каком-то компромиссе», – подчеркивает он.

    «Вместе с тем республиканцы всерьез настроены на сокращение траншей для Украины. Особенно финансовой помощи для ее бюджета, которую планируется резать, что называется, «по живому». Скорее всего, будет выделено 15–20 млрд для ВСУ, но этих средств не хватит ни для наступления, ни даже для полноценной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Не исключаю, что в скором времени финансовую ответственность за будущее Украины Вашингтон переложит на Европу. Однако полностью заместить Штаты там попросту не смогут. Так или иначе, сокращение выделяемых Соединенными Штатами средств – это плохие новости для офиса Зеленского», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Соединенные Штаты в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на ее поддержку, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи офису Зеленского.

    Между тем Сенат США, который пока также не может одобрить выплаты Украине, решил из-за этого вопроса не уходить на новогодние каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Однако Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и планирует продолжить работу только в январе.

    Джон Кирби осудил решение конгрессменов-республиканцев прервать работу на рождественские каникулы. Он посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а законодатели тем временем «отправляются домой на праздники».

    Напомним, американский президент Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Украину без американских денег.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 08:26
    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине

    Чешский президент Павел признал, что на Украине ожидается плачевная для Европы перемена

    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году конфликт на Украине станет еще более неприятным для Запада, поделился мнением с изданием Seznam Sprаvy чешский лидер Петр Павел.

    По его словам, развитие украинского конфликта приближается к моменту, когда ожидается значительный прогресс уже к 2024 году, однако с учетом имеющихся данных, это произойдет не в удачном для европейских стран смысле, передает РИА «Новости».

    Павел добавил, что в ЕС ожидают нового сдвига в политике конфликта, связанного с предстоящими в России и Соединенных Штатах выборами.

    Так, по мнению главы Чехии, в случае успеха кандидата Дональда Трампа в США мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся уже вне зависимости от мнения Киева или представителей ЕС.

    Кроме того, Павел отметил, что Москва сможет найти компромисс, при котором она вернет себе статус «ключевого игрока», что Европе невыгодно.

    «Придется с этим смириться», – заключил президент Чехии.

    Ранее американские конгрессмены не достигли консенсуса относительно 60 млрд долларов для Украины.

    Коментарии (5)
    19 декабря 2023, 14:53
    Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство жителей западной части Украины хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Глава государства также заявил, что, работая на постсоветском пространстве, Запад делал ставку на украинских националистов, «забыв при этом, что эти самые националисты крайние – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером», передает ТАСС.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что польские элиты не планируют отказываться от попыток установить контроль над западными территориями Украины.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 13:51
    Путин запретил пользоваться в школах смартфонами

    Путин подписал законы о о запрете смартфонов на уроках и защите учителей от оскорблений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.

    Президент Владимир Путин подписал два закона, меняющих правила поведения в российских школах. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Первый из них устанавливает запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Он вводит в закон «Об образовании» норму, согласно которой учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением экстренных случаев, таких как возникновение угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.

    Другой закон закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

    Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

    Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложили изымать оружие из семей, в которых дети показывают признаки девиантного поведения.

    Коментарии (6)
    19 декабря 2023, 18:40
    Путин: Россия не может вести себя как временщики на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в Министерстве обороны.

    «Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии. Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 14:47
    Путин заявил о возможной резне в Крыму без воссоединения с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Крыму могла бы произойти резня после госпереворота в Киеве, если бы полуостров не присоединился к России в 2014 году, заявил президент Владимир Путин.

    «Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили», – сказал он, передает ТАСС.

    «Над Украиной работали отдельно, ставку, конечно же, делали на националистов, забыв при этом, что эти самые крайние националисты – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. И, ничтоже сумняшеся, позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним», – добавил Путин

    Мы сделали все на протяжении десятилетий, все, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому. Россия в политическом плане, конечно, все это тоже хорошо знают, делала упор на юго-восток. Почему? Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте», – указал глава российского государства.

    По словам Путина, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских соглашений, то на Украине все постепенно бы «срослось».

    «Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей [Минских соглашений], я думаю, искренне говорю, постепенно бы все срослось», – сказал президент.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 15:52
    Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
    Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад в определенном смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Но они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) не пошли на это (реализацию «Минска-2» – прим. ВЗГЛЯД), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году. <…> Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить», – приводит слова Путина ТАСС.

    «Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. В 2014 году совершили госпереворот, и все, и пошли, и дальше пошли по этому беспределу. Ну просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», – пояснил глава Российского государства.

    «Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», – указал президент.

    Ранее Путин заявил, что в Крыму в 2014 году могла начаться резня, если бы полуостров не присоединился к России.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 21:59
    WSJ: При обмене Ярошенко на Рида была нарушена договоренность о телесъемке
    WSJ: При обмене Ярошенко на Рида была нарушена договоренность о телесъемке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    При обмене российского летчика Константина Ярошенко на американского морпеха Тревора Рида в минувшем году в Турции была нарушена договоренность о телесъемке, сообщает The Wall Street Journal.

    Издание узнало детали обмена. Утверждается, что ни один из самолетов не должен был получить разрешения на посадку, пока их экипажи не выполнят контрольный список, включающий фотографирование и отправку фотографий офицеру каждого пассажира на борту. Также не должно было быть никаких новостных камер, передает Lenta.ru.

    Обмен прошел на оцепленной взлетно-посадочной полосе в южной части аэропорта Анкары, утверждается, что хотя кадры обмена все равно появились в СМИ, Россия вновь использовала этот аэропорт при обмене с участием Виктора Медведчука.

    Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.


    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


    Коментарии (12)
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      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

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