Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Трамп цитатой Путина обвинил Байдена в угрозе демократии в США
Дональд Трамп назвал Байдена угрозой демократии в США, процитировав Путина
Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, приведя в своем выступлении цитату российского президента Владимира Путина «О гнилости американской политической системы».
Трамп процитировал слова Путина о том, что преследование политических оппонентов в США «показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», передает ТАСС.
По словам бывшего американского президента, администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы.
Ранее Путин заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.