Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.0 комментариев
ХАМАС и «Исламский джихад» обстреляли израильские позиции
По ряду израильских позиций и приграничных населенных пунктов были нанесены ракетные удары, сообщили правящее в секторе Газа движение ХАМАС и группировка «Исламский джихад».
Как указали бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС), обстреляли ракетами позиции израильских военных и кибуцы Маген, Кисуфим и Нирим, расположенные около границы с Газой, передает РИА «Новости».
Между тем бригады «Аль-Кудс» – военное крыло «Исламского джихада» – сообщили о ракетном и минометном обстреле Кисуфима.
Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило, что при ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек.
В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.