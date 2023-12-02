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    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    20 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    17 комментариев
    2 декабря 2023, 14:44

    ХАМАС и «Исламский джихад» обстреляли израильские позиции

    Tекст: Валентина Григоренко

    По ряду израильских позиций и приграничных населенных пунктов были нанесены ракетные удары, сообщили правящее в секторе Газа движение ХАМАС и группировка «Исламский джихад».

    Как указали бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС), обстреляли ракетами позиции израильских военных и кибуцы Маген, Кисуфим и Нирим, расположенные около границы с Газой, передает РИА «Новости».

    Между тем бригады «Аль-Кудс» – военное крыло «Исламского джихада» – сообщили о ракетном и минометном обстреле Кисуфима.

    Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило, что при ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек.

    В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    30 ноября 2023, 17:27
    Израиль отозвал посла из Мадрида из-за высказываний премьера Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял решение отозвать посла из Мадрида на фоне высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса.

    «После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», – написал Коэн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес усомнился в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

    На прошлой неделе глава МИД Испании Альбарес вызвал посла Израиля из-за обвинений премьера Санчеса со стороны еврейского государства.

    Коментарии (14)
    1 декабря 2023, 14:10
    Лавров напомнил Израилю о законах ведения войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС, но необходимо помнить, что законы войны никто не отменял, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

    По словам Лаврова, звучат заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС, но необходимо помнить то, что законы ведения войны никто не отменял, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (5)
    1 декабря 2023, 09:55
    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС

    Израильский полковник Рафовиц: ХАМАС не передало список заложников

    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю список заложников, которых готово освободить в пятницу, а также обстреляло израильскую территорию, в результате чего еврейское государство было вынуждено отвечать, таким образом перемирие прекращено, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Оливье Рафовиц.

    По его словам, ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, и несколько раз обстреляло Израиль, передает ТАСС. Рафовиц добавил, что перемирие прекращено, ЦАХАЛ возобновил боевые действия.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (4)
    30 ноября 2023, 11:14
    Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до трех человек
    Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до трех человек
    @ Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.

    По данным телеканала, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2023, 16:28
    В ХАМАС заявили о причастности к теракту в Иерусалиме

    Tекст: Ольга Иванова

    Теракт в Иерусалиме устроили двое мужчин, которые являлись членами военного крыла палестинского движения ХАМАС – бригад «Аль-Кассам», говорится в заявлении движения в Telegram-канале.

    В тексте заявления ХАМАС подтверждается, что мужчины были членами «Аль-Кассам». Кроме того, произошедшее называется «ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине», передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех.

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    2 декабря 2023, 01:59
    Израиль атаковал окрестности Дамаска

    SANA: Израиль атаковал окрестности Дамаска

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС наносят удары по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска, сообщило агентство SANA.

    Военный источник сообщил, что сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском, передает ТАСС.

    Последний раз израильские ВВС атаковали окрестности столицы Сирии 26 ноября. Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2023, 02:43
    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
    @ Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика США привела к упадку их влияния и закату американской гегемонии, что может привести к потере союза с Израилем, заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.

    Эксперт считает, что проблемы внешней политики США усугубились после украинского кризиса 2014 года. Вашингтон, по мнению Федяшина, теряет статус гегемона и совершает ошибки, пытаясь справиться с упадком, передает РИА «Новости».

    Профессор заявил, что причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, деление мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал политикам обратиться к наследию Генри Киссинджера.

    Федяшин обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. Так, он указал на активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, отметил, что расширение экономического сообщества БРИКС стало «предвестником» многополярного мира. Аналитик не исключил, что в такой ситуации Израиль может обратить свое внимание на Китай, и планировать свою политику.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works заявил, что старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена.

    Президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой указал, что новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.

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    29 ноября 2023, 19:12
    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»

    Бригады «Аль-Кассам» освободили двух российских заложников в секторе Газа

    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС – бригады «Аль-Кассам» – объявило об освобождении двух россиян, находившихся среди заложников в секторе Газа.

    «Бригады «Аль-Кассам» освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», – передает ТАСС заявление организации.

    Их имена и местоположение не раскрываются.

    Ранее в ХАМАС пообещали освободить еще россиян вне рамок сделки с Израилем о перемирии в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину.


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    1 декабря 2023, 09:27
    Израиль вернулся к полномасштабным боевым действиям в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные возобновляют полномасштабные боевые действия в Газе, переговоры об освобождении заложников пока не ведутся, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на неназванный источник в израильских политических структурах.

    По его словам, Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоров об освобождении заложников не ведется, передает ТАСС.

    Как сообщила армейская пресс-служба, истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Ранее армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (3)
    1 декабря 2023, 02:55
    Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных

    Al Jazeera: Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль освободил седьмую по счету группу палестинских заключенных из 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Автобус с освобожденными людьми выехал из израильской тюрьмы Офер в сопровождении сотрудников Красного Креста, он направится в город Бейтуния в Палестинской автономии передает РИА «Новости».

    В списке освобожденных, по данным ХАМАС, значится восемь женщин и 22 подростка.

    Напомним, Армия обороны Израиля приняла решение взять паузу в боевых действиях в свете усилий, предпринимаемых посредниками с целью освобождения заложников в секторе Газа.

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    29 ноября 2023, 21:05
    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта

    Постпред России в ООН Небензя резко высказался об отношении Запада к палестинцам

    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

    Дипломат назвал отношение Запада к палестинцам как к «людям второго сорта» неприглядным фактом и главной причиной проблем, с которыми Совет сталкивается при выработке решений, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 18:48
    В Палестине заявили об отсутствии у Израиля права на самооборону

    Глава МИД Палестины аль-Малики: У Израиля нет права на самооборону против палестинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Израиля как у страны-оккупанта отсутствует право на самооборону против народа Палестины, заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.

    «Израиль не имеет права на самооборону против людей, [территорию] которых он оккупирует и которых он обязан защищать согласно международному праву», – заявил аль-Малики, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Ранее в Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе.

    Коментарии (8)
    1 декабря 2023, 08:27
    Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа

    ЦАХАЛ: ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе

    Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Сообщение пресс-службы ЦАХАЛ передает ТАСС.

    В свою очередь телеканал Al Hadath сообщает, что срок действия режима прекращения огня в секторе Газа истек, ХАМАС о его продлении не сообщало. Канал добавляет, что израильская авиация вернулась в небо над палестинским анклавом. Техника армии Израиля наносит удары по северо-западным районам сектора. Об этом же сообщают ливанский канал Al Mayadeen и катарский Al Jazeera.

    В пресс-службе Армии обороны Израиля в то же время сообщают о воздушной тревоге, действующей в кибуце Холит, расположенном неподалеку от южной части сектора Газа.

    Американские СМИ ранее утром писали, что Израиль и ХАМАС якобы собирались продлить перемирие еще на сутки.

    Коментарии (3034)
    1 декабря 2023, 10:17
    Израиль решил открыть охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

    WSJ: Cпецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщили американские СМИ.

    Неназванные источники из числа израильских чиновников сообщили газете The Wall Street Journal, что соответствующий приказ спецслужбам еврейского государства отдал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Лидеров ХАМАС планируется разыскать в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже десять лет базируется политический офис организации, передает ТАСС.

    По словам источников WSJ, вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира, перед Израилем не стоит. Речь идет лишь о том, где и когда это можно сделать, добавляет издание.

    Между тем Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (7)
    1 декабря 2023, 06:22
    Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на день

    WSJ: Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарной паузы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС продлевают гуманитарное перемирие на восьмой день, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица Египта.

    Ожидается, что в рамках перемирия будут освобождены еще 10 заложников, которые удерживаются в секторе Газа ХАМАС. В основном это будут дети и женщины, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Израиль освободил 30 палестинских заключенных.

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