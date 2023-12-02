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Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» получил экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Двухмиллионный посетитель Выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
На Международной выставке-форуме «Россия» зафиксировали двухмиллионного посетителя, им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ с супругой Марией. Их поздравили в Павильоне № 46 «Энергия жизни» Минэнергетики в зале «Энергия будущего».
АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство энергетики РФ и ПАО «РусГидро» подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС – самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным – Марат работает в энергетической сфере.
«Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная – представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», – рассказал Марат Сабитов.
Организаторы Выставки-форума будут всячески поддерживать Марата и Марию в организации поездки, отметила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.
«Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них. Каждый победитель для нас – неожиданность. Выставка-форум «Россия» – территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась», – обратилась Ольга Бинда к Марату и Марии.
Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.
Посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию, отметил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин. «Это самая большая гидроэлектростанция России, самая большая по выработке «зеленой» электроэнергии», – подчеркнул он.
Напомним, миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву. Приз – сертификат на поездку – победителям вручила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.