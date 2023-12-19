Балканист Энтина: Главная битва за результаты выборов в Сербии проходит в Белграде

Tекст: Илья Абрамов

«Итоги выборов в парламент Сербии оппозиция пока под сомнение не ставит. Правящая Сербская прогрессивная партия набрала 47% голосов и получила абсолютное большинство мест в законодательном органе», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«При этом партия наверняка будет формировать коалицию – она необходима для того, чтобы иметь предсказуемую ситуацию по ключевым вопросам развития страны, где необходимо голосование двумя третями депутатов парламента. Эта коалиция наверняка будет состоять из традиционных партнеров – национальных меньшинств и, возможно, социалистов», – отмечает она.

«На фоне этого идет основная битва – за результаты голосования в Белграде. В столице рейтинги власти и оппозиции сопоставимы. Несмотря на то, что для правящей коалиции поражение там не означало бы потерю управляемости или легитимности, оно было бы неприятным. В этом случае оппоненты говорили бы о росте своего влияния в Сербии и ее крупнейших городах», – подчеркивает собеседница.

«Так как мэр Белграда избирается новым составом Скупщины, а ни у одной из сторон нет большинства, выбор градоначальника становится затруднительным. На сегодняшний день возможный компромисс может заключаться или в устраивающей всех фигуре не из числа правящей партии, или в переголосовании. Вероятнее всего, Вучич будет пробовать договориться с Несторовичем как человеком, не поддерживающим насилие и беспорядки. Вопрос заключается в том, насколько это может устроить оппозицию, которая однозначно рассчитывала на кресло мэра», – акцентирует эксперт.

«Оппозиция заранее готовилась оспаривать выборы в Белграде и выводить людей на улицу – об этом заявляли и ее лидеры, и сам Вучич. Сейчас она пытается вовлечь как можно больше горожан в протестную активность, чтобы создать такую эмоциональную атмосферу, прежде всего, среди молодежи, чтобы в случае переголосования избиратели воспринимали как неприемлемый результат, при котором кресло мэра оказывается не у оппозиции», – поясняет она.

Резюмируя, Энтина подчеркнула, что представители оппозиции, хотя и являются проевропейскими, не настроены против России. По ее словам, акции протеста, в том числе длительные, – часть политической жизни современной Сербии, но при всей их остроте они не направлены на обострение или разрыв отношений с Россией. Это принципиально отличает сербскую оппозицию от любой другой в странах, где Россия традиционно была исторически важным партнером».

Ранее коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов. По данным наблюдателей, прозападный блок «Сербия против насилия» заработала поддержку около 23% избирателей, Социалистическая партия Сербии набрала 6,7%.

Избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тыс. кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

Однако лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» не признали победу правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, которые проходили параллельно парламентским. Они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Оппозиция требует аннулировать итоги голосования, утверждая, что власти «подвезли» в столицу 40 тыс. избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Оппозиция устроила акцию протеста перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы, затем перекрыли движение у здания избирательной комиссии. Участники акции бросали яйца и рулоны туалетной бумаги в сторону входа, взорвали несколько петард. Полиция не вмешивалась.

Протестующие участники движения «Сербия против насилия», несогласные с итогами муниципальных выборов в столице, также напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК) страны, сообщил глава ведомства Владимир Димитриевич на брифинге.

Семидесятилетний глава Республиканского управления статистики рассказал, что около 22.00 (00.00 мск) выходил из здания РИК, когда на него набросились протестующие, побили и повалили на тротуар, но коллеги вытащили Ковачевича из толпы и вернули в избирком, чем «спасли от линча».