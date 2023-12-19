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    Литва создает ситуацию для военного столкновения России и Германии
    Авиаэксперт оценил решение Осло не разрешать посадку российскому самолету
    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big
    В Кремле отреагировали на новые санкции ЕС
    Собянин заявил о сбитом дроне в Одинцовском округе
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой
    Япония назвала «несправедливой» позицию России по Курилам
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    5 комментариев
    19 декабря 2023, 12:07

    В Сербии протестующие напали на представителей властей у здания избиркома

    Глава избиркома Сербии Димитриевич заявил, что митингующие напали на его коллег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Белграде протестующие участники движения «Сербия против насилия», несогласные с итогами муниципальных выборов в столице, ночью напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК) страны, сообщил глава ведомства Владимир Димитриевич на брифинге.

    По его словам, нападению подвергся директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, несколько членов РИК и даже кандидатов в депутаты от блока «Сербия против насилия», передает РИА «Новости».

    Семидесятилетний глава Республиканского управления статистики рассказал, что около 22.00 (00.00 мск) выходил из здания РИК, когда на него набросились протестующие, побили и повалили на тротуар, но коллеги вытащили Ковачевича из толпы и вернули в избирком, чем «спасли от линча».

    К полуночи перед зданием избиркома осталась небольшая группа граждан, внутри продолжают голодовку лидеры оппозиции.

    Димитриевич назвал протест актом давления на республиканский избирком, «который не имеет отношения к муниципальным выборам в Белграде».

    Ранее лидеры блока «Сербия против насилия» не признали победу Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку.

    Напомним, коалиция правящей Сербской прогрессивной партии победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов.

    19 декабря 2023, 00:57
    Рэпер арестован в Москве после слов о желании избить беременную русскую женщину

    Заявивший на баттле о желании избить беременную русскую женщину рэпер Закиров арестован в Москве

    Рэпер арестован в Москве после слов о желании избить беременную русскую женщину
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Рэпер Ислам Закиров арестован по делу о призыве к межнациональной ненависти и вражде, сообщил Замоскворецкий суд Москвы. Закиров на рэп-баттле заявил о желании избить беременную русскую женщину.

    Сообщалось, что Закиров – уроженец Красноярска, но в последнее время проживал в Москве, передает ТАСС.

    СК открыл уголовные дела по статье о «действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично», передает РИА «Новости».

    Напомним, в интернете было опубликовано видео рэп-баттла Шерафгана Шарипова и Ислама Закирова. Закиров во время баттла заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.


    Коментарии (82)
    19 декабря 2023, 06:48
    Самолету из России не позволили приземлиться в Норвегии в экстренной ситуации

    Самолету из России не разрешили приземлиться в аэропорту Норвегии для помощи пассажиру с внутренним кровотечением

    Самолету из России не позволили приземлиться в Норвегии в экстренной ситуации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У пассажира самолета, направлявшегося из России на Кубу, открылась язва и началось внутреннее кровотечение, но самолету не дали разрешение на приземление в аэропорту Норвегии, сообщили СМИ.

    Самолет компании Nordwind Airlines вернулся в аэропорт Шереметьево. Пассажира экстренно увезли на машине скорой помощи, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Известно, что через несколько часов после вылета из Шереметьево один из пассажиров почувствовал себя плохо. Пилоты в экстренном порядке запросили посадку в ближайшем аэропорту, однако норвежская сторона отказалась давать разрешение.

    Как отметили находившиеся на борту самолета россияне, пилоты объявили по громкой связи о том, что самолет возвращается в Москву.

    Напомним, власти Норвегии разрешили самолету при возвращении в Москву использовать норвежское воздушное пространство. Однако, как сообщается, приземлиться в одном из ближайших норвежских аэропортов не позволили.


    Коментарии (70)
    19 декабря 2023, 02:23
    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big

    В квартире скончавшегося танцора из клипа Little Big Красилова не нашли алкоголя и запрещенных препаратов

    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция исключает присутствие посторонних дома у шоумена и актера Дмитрия Красилова («Пухляш»), которого нашли мертвым в квартире в Москве, алкоголя и запрещенных препаратов в квартире тоже не было, сообщают СМИ.

    Дежурная по подъезду рассказала, что Красилов вернулся домой около 3.00 мск на такси. Как пишет «Московский комсомолец», он «был выпивши, но держался на ногах».

    Тело Красилова нашли возле кровати. «По всей видимости, он успел раздеться, но потерял сознание», – говорится в сообщении. Квартиру вскрыли после того, как Красилов не вышел на связь с режиссером, с которым должен был работать – отмечается, что актер «всегда в 9 часов утра выходил на связь, даже если накануне был в «разобранном» состоянии». Квартира принадлежит матери Красилова.

    Напомним, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Красилову было 29 лет.

    Коментарии (25)
    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 02:48
    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге

    В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на участника СВО после замечания о парковке на тротуаре

    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции на Украине, который сделал им замечание из-за частично припаркованного на тротуаре Lexus, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Конфликт произошел после того, как 40-летний участник СВО сделал «замечание за неправильную парковку» мужчинам, которые находились рядом с машиной. Словесная перепалка переросла в драку. Как сообщила полиция, «избив пешехода, злоумышленники уехали». Подозреваемых нашли и задержали. Это местные жители, одному из них 31 год, другому – 33. Открыто уголовное дело о хулиганстве, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в Крыму под административный арест посадили мужчину, публично оскорбившего ВС России и избившего отца участника СВО.

    Коментарии (61)
    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

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    19 декабря 2023, 09:15
    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой

    Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции в районе села Новомихайловка, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Новомихайловкой ВСУ были вынуждены отойти с ряда позиций на переднем крае линии обороны и уйти вглубь, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация нанесли удары по украинским войскам у Новомихайловки.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 16:40
    Активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны

    Устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве мигрантов приговорили к арестам и депортации

    Активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 50 участников конфликта у рынка «Садовод» в столице приговорены к административным арестам за неподчинение правоохранителям, 22 из них решили выдворить из страны, сообщили в Люблинском райсуде Москвы.

    Суд рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке «Садовод» 15 декабря, 51 человек признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, сообщили в инстанции ТАСС.

    Им назначили административный арест, еще 22 человека признаны виновными в нарушении правил въезда в Росси, либо режима пребывания (проживания) в стране. Их направили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения.

    Напомним, полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль. Позже следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод».

    Коментарии (39)
    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    Инфографика

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 08:53
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо отреагировал на слова министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией

    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения представителей Запада по отношению к России, заявил глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.

    По его словам, такое заявление из Германии является сумасшедшим, этот воинственный настрой должен беспокоить европейские страны, передает РИА «Новости».

    В частности, Филиппо подчеркнул, что эта нацеленность на боевое столкновение – «самоубийственная для представителей ЕС инициатива Вашингтона». Это лишний раз доказывает, что Германия хочет через новый договор ЕС навязать европейскую армию под руководством США и Германии.

    В заключение политик призвал «свободную Францию» выступить против подобной политической обстановки в мире, так как она крайне опасна для Европы и ее армии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем представители ЕС создают ситуацию для военного столкновения России и Германии.

    Коментарии (13)
    19 декабря 2023, 07:58
    Япония назвала «несправедливой» позицию России по Курилам

    Генсек японского кабмина Хаяси назвал несправедливой позицию России по южной части Курильских островов

    Япония назвала «несправедливой» позицию России по Курилам
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси назвал такую позицию несправедливой.

    Хаяси заявил, что территориальный вопрос «не решен», поэтому шли «переговоры о мирном соглашении». Первопричиной прекращения консультаций Хаяси назвал не санкции со стороны Токио, а действия России против Украины, передает РИА «Новости».

    Как заявил Хаяси, «в марте 2022 года Россия в одностороннем порядке объявила», что из-за санкций «не намерена продолжать переговоры». Токио считает «крайне несправедливой позицию России». По мнению Японии, Москва «пытается перекладывать ответственность» на Токио, это «абсолютно неприемлемо».

    Хаяси признал, что отношения России и Японии оказались «в сложном положении», он не смог сказать ничего конкретного относительно дальнейших консультаций, но заверил, что Япония «твердо придерживается позиции» о необходимости «решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения».

    Напомним, Лавров заявил, что у России «в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты».

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    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


    Коментарии (12)
    18 декабря 2023, 14:20
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете

    Главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушивающего устройства в своем кабинете

    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что прослушивающее устройство нашли в кабинете, в котором он планировал начать работу в понедельник.

    «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивающее устройство)», – приводит слова Залужного РИА «Новости».

    Главком ВСУ подчеркнул, что речь идет о кабинете, в котором он уже давно не работал.

    Ранее сообщалось, что прослушивающие устройства «неустановленного образца» были обнаружены в кабинете Залужного. Кроме того, прослушка была установлена и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 15:21
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления.

    Комментируя материал немецкой газеты Die Welt, где сообщалось, что Киев планирует новое контрнаступление в 2024 году, Залужный заявил, что не может говорить о том, что он планирует, иначе это будет шоу, передает ТАСС.

    Напомним, в начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (26)
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