Депутат: Санкции в отношении общества «Знание» делают ЕС сторонником фейков

Депутат Матвейчев: Общество «Знание» призвано бороться с фейками и клеветой, а ЕС это не нравится

Tекст: Олег Исайченко

«Общество «Знание» ставит своей целью просвещение людей, борьбу с лженаукой и мифами. Введя санкции против этой российской организации, ЕС объявил себя противником знаний», – отмечает Олег Матвейчев, депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

По его мнению, теперь Европейский союз будет правильнее считать «сторонником мракобесия и фейков». Для общества «Знание» же попадание в санкционный список ЕС своего рода медаль или орден, добавил парламентарий.

«Кажется, что сейчас, в век интернета, знания легкодоступны для народа. Но только на многих ресурсах мы сталкиваемся с массой фейков, клеветы и манипуляций общественным сознанием. Вместе с тем общество «Знание» борется с информационным мусором, который окружает наших людей, особенно молодежь», – продолжил депутат.

Резюмируя, Матвейчев добавил, что ЕС это не нравится. Более того, по его словам, «европейские чиновники в очередной раз продемонстрировали, какой истории они придерживаются».

Напомним, в рамках 12-го пакета санкций против России черные списки Евросоюза пополнили 147 физических и юридических лиц – 61 человек и 86 компаний. В Кремле решение Европейского союза назвали «санкционным безумием». Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наиболее красноречиво на это указывают ограничения, введенные против Российского общества «Знание».



Глава организации Максим Древаль в свою очередь счел наградой внесение в санкционный список ЕС. Он подчеркнул, что общество «Знание» несет людям правду, «а в ней, как известно, сила». «Ну что ж, поздравляю, коллеги! Для нас это очередная награда и без преувеличения международное признание нашей работы по защите российских граждан от фейков и западной пропаганды. Сегодня мы еще раз убедились, что все делаем правильно!» – написал Древаль в своем Telegram-канале.

Он напомнил недавние слова президента Владимира Путина: «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом». «Родина у нас одна, и она не продается! Мы продолжим защищать россиян от манипуляций и фейков и ни за что не свернем с намеченного курса», – заключил Древаль.