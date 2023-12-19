Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Песков назвал «титанической» работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Песков назвал «титанической» проделанную работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Россия проделала очень сложную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Проделана огромная работа. Это были действительно абсолютно титанические условия... Но работа дала очень хороший результат», – приводит ТАСС слова Пескова.
Пресс-секретарь президента отметил, что для вывоза россиян был организован слаженный механизм работы, поддерживались контакты «со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации», достигались «очень сложные договоренности», а также обеспечивалась технологическая и логистическая цепочки.
«Конечно, работа выполнена очень хорошая, главное, нужная», – подчеркнул представитель Песков.
Ранее посол Израиля в России рассказал, что в плену ХАМАС остаются около 130 заложников, в том числе трое граждан России.