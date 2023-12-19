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    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    5 комментариев
    19 декабря 2023, 13:04

    Песков: Путин проведет церемонию награждения Героев России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник намерен провести награждение Героев Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Во вторник у главы государства запланировано расширенное заседание коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной и осмотр тематической выставки, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Также в планах у Путина – награждение Героев России.

    Во второй половине дня президент вернется в Кремль, там у него пройдут встречи и совещания закрытого характера.

    Выступления в коллегии Минобороны у Путина и главы министерства Сергея Шойгу пройдут в открытом режиме. В ходе мероприятия планируется подвести итоги деятельности ВС России в 2023 году и поставить задачи на 2024 год.

    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    Инфографика

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 17:59
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В России демографическая ситуация начнет улучшаться примерно через три года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным – то поднимался вверх, то опускался. По его словам, примерно через «тройку лет» в России волна рождаемости опять пойдет вверх, а это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше – почти 10 миллионов, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.

    Коментарии (35)
    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 21:02
    Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до июня 2024 года.

    Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Запрет продлен до 30 июня 2024 года, сообщают «Известия».

    Изначально указ вступил в силу 1 февраля 2023 года, он должен был действовать до 1 июля 2023 года. После он был продлен до 31 декабря 2023 года.

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    18 декабря 2023, 16:48
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году.

    Путин прибыл в ЦИК, где уже подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Политик идет на выборы самовыдвиженцем, по закону, для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, передает ТАСС.

    Собрание группы прошло 16 декабря, ее участники поддержали кандидатуру Путина единогласно. Также кандидатуру поддержал съезд «Единой России», уточняет РИА «Новости».

    В комплекте документов, который подается в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других бумаг.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2023, 17:03
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центральная избирательная комиссия приняла у действующего президента России Владимира Путина документы, которые необходимы для выдвижения на выборы главы государства в 2024 году.

    Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова, передает ТАСС.

    После принятия документов стороны подписали протокол об их приеме. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

    Напомним, политик в понедельник, 18 декабря, прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 19:48
    Путин: Россия обсуждала локализацию высокотехнологичного производства с Западом

    Москва проводила переговоры с партнерами на Западе о локализации производства автомашин на российской территории, речь шла о переносе высокотехнологичных производственных процессов, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Когда мы вели дискуссии с нашими так называемыми партнерами еще из европейских стран и говорили о повышении уровня локализации, [обсуждали, что] покраска – это сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере», – цитирует президента ТАСС.

    Среди таких же сложных процессов Путин перечислил установку двигателя, трансмиссии, рулевой колонки.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2023, 19:11
    Путин рассказал о возможностях нового российского ледокола

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский атомный ледокольный флот является уникальным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что «ни у кого в мире нет таких судов». По его словам, Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот, передает ТАСС. Глава государства добавил, что у России большие планы по развитию атомного ледокольного флота.

    Путин указал, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути. «Он вообще будет колоть лед, который трудно себе представить, без ограничений, 6-7 метров в высоту», – уточнил он.

    В рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября 2023 года состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Росатом отправил первый реактор для атомного ледокола «Чукотка», который строится в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2023, 19:25
    Путин: Дети и из богатых семей должны добиваться всего сами
    Путин: Дети и из богатых семей должны добиваться всего сами
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Люди вне зависимости от своего происхождения и благополучия семьи должны добиваться всего самостоятельно, считает президент России Владимир Путин, об этом он рассказал на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям.

    «Это всегда непросто – подрабатывать и учиться, делать эти шаги в профессии. Но это всегда создает серьезные конкурентные преимущества в будущем для человека – когда он: а) борется за свое будущее, б) может его оценить и, как производное, дорожит этим», – похвалил Путин одного из участников, учившегося и одновременно подрабатывавшего курьером, передает ТАСС.

    По словам президента, «подавляющее большинство граждан [России] живут все-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых – очень много».

    «Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда», – пояснил Путин.

    Ранее Путин заявил, что происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2023, 18:07
    Путин: В течение трех лет в России подготовят 1 млн высококлассных специалистов
    Путин: В течение трех лет в России подготовят 1 млн высококлассных специалистов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Минимум 1 млн высококлассных специалистов будут подготовлены в России в течение ближайших трех лет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «По программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трех лет мы должны подготовить минимум миллион таких (высококлассных) специалистов», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 19:05
    Политолог объяснил решение Путина самостоятельно подать документы в ЦИК

    Политолог Данилин: Мы видим внимательное отношение Путина ко всем избирательным процедурам

    Политолог объяснил решение Путина самостоятельно подать документы в ЦИК
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проведение президентских выборов в России – это маркер нормальности, верный признак того, что страна живет полноценной жизнью. Важно и то, что Владимир Путин сам приехал в ЦИК подавать документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник Путин первым из кандидатов подал в Центризбирком документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

    «Грядущие выборы президента и решение Путина выдвинуться на них – это историческое и судьбоносное событие. Важно и то, что он сам приехал в ЦИК подавать документы. Мы видим внимательное отношение Путина ко всем избирательным процедурам. Президент еще раз подчеркивает, что конкуренция, демократичность и состязательность на выборах крайне важны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Отдельно отмечу, что Путина поддерживают люди из самых разных страт общества – общественные деятели, врачи, артисты, спортсмены, военные, рабочие, учителя и многие другие. Потому что Путин – это народный кандидат. В этом мы могли убедиться буквально несколько дней назад, когда решался вопрос о его выдвижении», – указал собеседник.

    «Вообще, проведение выборов – это маркер нормальности государства, верный признак того, что страна живет полноценной жизнью, она уверена в своих силах и победе в СВО, а также в преодолении внешних вызовов. В отличие от Украины, у нас не были отменены демократические процедуры, потому что Российское государство уважает мнение и выбор граждан, их право отдать свой голос», – сказал он.

    В понедельник действующий президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком, где подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.

    Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону, для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. В комплекте документов, который подается в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других бумаг.

    В субботу в концертном зале «Зарядье» в Москве состоялось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах главы государства в марте 2024 года. В мероприятии участвовали более 700 человек. Собрание официально единогласно поддержало кандидатуру Путина, о чем объявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. При этом в составе группы находились самые разные представители российского общества, сказал газете ВЗГЛЯД актер Михаил Мамаев, участвовавший в собрании.

    Путин сообщил о своем решении участвовать в предстоящих президентских выборах 8 декабря во время неформального общения с Героями России в Кремле герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

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    18 декабря 2023, 19:17
    Путин назвал процент призыва в армию выпускников колледжей и техникумов

    Путин: 20% выпускников колледжей и техникумов призываются в армию

    Лишь 20% из 800 тыс. выпускников колледжей и техникумов призываются на срочную военную службу, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «У нас выпускников, о которых вы говорите (по целевому набору – прим. ВЗГЛЯД), примерно 800 тыс. человек из техникумов, колледжей. Из них только 20% призываются», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что существует практика брони выпускников от призыва в армию по спискам профессий для оборонно-промышленного комплекса.

    Есть определенные правила, согласно которым Минпромторг и предприятия ОПК составляют списки по определенным профессиям и специальностям. Для них делаются исключения при призыве на срочную военную службу.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2023, 20:46
    Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев в российских компаниях

    Путин продлил до конца 2025 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продляющий до конца 2025 года запрет на совершение сделок с долями в стратегических компаниях РФ, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК, которые принадлежат иностранным гражданам из недружественных стран.

    Изменения вносятся в указ президента от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, сообщает ТАСС.

    Ранее ограничения распространялись на срок до 31 декабря 2022 года, затем этот период продлили до конца 2023 года.

    Ранее сообщалось, что активных участников беспорядков, устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве, приговорили к арестам и депортации. К административным арестам за неподчинение правоохранителям приговорены свыше 50 участников конфликта, 22 мигрантов решили выдворить из страны.

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    18 декабря 2023, 18:38
    Путин назвал девушек огромным резервом России
    Путин назвал девушек огромным резервом России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Девушки являются «огромным резервом» России, у них есть большой потенциал в современных профессиях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Участницы встречи Диана Синянская и Ксения Хренова рассказали президенту о своем желании работать в сфере информационной безопасности, сообщает ТАСС. Синянская рассказала, что в Академии ФСБ России ведется набор девушек только на направление «иностранные языки», а на кафедру информационных технологий нет. «Молодец, русский надо учить. Пускай все русский учат, пошутил Путин. – Но иностранные языки пригодятся».

    Участница спросила Путина, возможно ли как-то изменить это.

    «Мы их поправим… Они должны понимать, что девушки – это такой огромный резерв России. Там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу. Я как бы в шутку [сказал], с иронией, но на самом деле оно так и есть, особенно это касается современных профессий. У нас до сих пор женщины работают, там, костыли забивают на железной дороге, а здесь интеллектуальная сфера, почему девушки не могут здесь учиться, получать образование и успешно работать. В летных училищах у нас девочки уже летают на боевых машинах. Министр [обороны РФ Сергей Шойгу] докладывал, что блестяще делают это, а казалось всегда, что это чисто мужская профессия. Сегодня все грани стираются», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2023, 17:54
    Путин: Технологическая революция требует новых квалифицированных кадров
    Путин: Технологическая революция требует новых квалифицированных кадров
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Во всем мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подчеркнул, что можно называть их как угодно, например, рабочими специальностями, но важно то, что это «совсем другая генерация», для нее другие требования, и должна появиться совсем другая генерация специалистов.

    Также Путин считает, что подготовка высококлассных кадров в России должна вестись с работодателями. «Для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями, с теми, кто ждет специалистов высокого класса на своих предприятиях», – сказал он.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков, по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиям-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российской промышленник» и включал 35 компетенции для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.

    Коментарии (0)
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    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

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    «Российская республика» нужна США для ограбления века

    В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности

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      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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