В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

FT: В ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о помощи Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По их словам, в ЕС могут применить 7-ю статью договора о Европейском союзе 2007 года, позвовляющую лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства, передает ТАСС. Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии.

Между тем, некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решат дать деньги Киеву без участия Венгрии, что займет больше времени и «станет лишь временным решением».

«Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.