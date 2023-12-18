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    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    17 комментариев
    18 декабря 2023, 09:45

    В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

    FT: В ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

    По их словам, в ЕС могут применить 7-ю статью договора о Европейском союзе 2007 года, позвовляющую лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства, передает ТАСС. Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии.

    Между тем, некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решат дать деньги Киеву без участия Венгрии, что займет больше времени и «станет лишь временным решением».

    «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

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    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (8)
    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

    Коментарии (13)
    17 декабря 2023, 23:27
    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада

    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада в январе

    Tекст: Вера Басилая

    Если дополнительное финансирование от Евросоюза или США не поступит в первые дни января, придется обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

    Устенко выразил уверенность, что в итоге финансовая поддержка будет, но вопрос – когда, если ее не будет в первых числах января, то придется получить средства на внутреннем рынке, передает ТАСС.

    Как признал советник Зеленского, это может вызвать беспокойство, дополнительное напряжение и нервозность в министерстве финансов в министерстве финансов, но поможет удержать ситуацию в течение января.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа.

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    18 декабря 2023, 05:23
    Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении уточняется, что летчики нанесли удары фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, передает ТАСС.

    Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее ВС России нанесли удар авиационными ракетами С-8 с максимального близкого расстояния по точкам скопления сил ВСУ.

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    17 декабря 2023, 19:50
    Польские перевозчики решили снова заблокировать пункт пропуска с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские перевозчики возобновят блокирование пункта пропуска «Дорохуск-Ягодин» на границе с Украиной, сообщил один из представителей комитета протестующих.

    Он уточнил, что протест возобновиться в понедельник, передает РИА «Новости».

    По его словам, протестующие пока рассчитывают блокировать пункт пропуска «Дорохуск-Ягодин» до 8 марта. Собеседник агентства считает, что протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится «до нескольких тысяч машин». При этом беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения, гуманитарная помощь.

    Ранее союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, после чего венгерские перевозчики также решили присоединиться к протестам на границе с Украиной.

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    18 декабря 2023, 05:11
    В США рассказали о возможной подготовке к ликвидации Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Западные спецслужбы могут ликвидировать Зеленского из-за его ненадобности

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности, и привести на его место другого, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень». По его словам, Зеленского могут скоро убить. Он сравнил политический путь главы Украины с телесериалом, и предположил, что на его место Запад скоро приведет кого-то другого, п «Газета.Ru».

    Бывший разведчик считает, что ЦРУ, которые писали «сценарий» к карьере Зеленского, допустили очень много ошибок. По словам Риттера, во всех СМИ было разрекламировано контрнаступление ВСУ, таким образом, считает разведчик, России рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

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    17 декабря 2023, 22:04
    ПВО предотвратила атаку дронов ВСУ на стратегические объекты ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Массовую атаку украинских дронов по стратегически важным объектам предотвратили системы ПВО в Луганской народной республике, сообщили в военной комендатуре республики.

    Сообщается, что ВСУ пытались перегрузить российские РЭБ при помощи комбинированного удара беспилотниками самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В военной прокуратуре рассказали, что в результате работы РЭБ и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших нет.

    Ранее при обстреле ВСУ белгородского села Теребрено было повреждено три жилых дома.

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    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

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    17 декабря 2023, 13:55
    Участников акции в поддержку ВСУ не пустили в укрытие в украинском Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники горсовета Николаева при объявлении воздушной тревоги не пустили в укрытие участников прошедшей в городе акции в поддержку ВСУ, сообщает издание «Новости N».

    По сообщению издания, 30 человек вышли на акцию «Деньги на ВСУ» возле здания Николаевского горсовета, по ходу мероприятия была объявлена воздушная тревога, но участники пикета не смогли попасть в укрытие в здании городского совета, так как оно было закрыто, передает ТАСС. При этом достучаться до охранников не получилось, а, когда они все-таки открыли дверь, то не пустили никого внутрь, сказав, что тревогу уже отменили.

    По данному факту заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

    Ранее украинский министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что проверка бомбоубежищ показала, что каждое четвертое укрытие на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.

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    17 декабря 2023, 20:39
    При обстреле ВСУ белгородского села Теребрено повреждено три жилых дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка.

    Он уточнил, что из-за прилета снаряда электричество отключено в селах Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению министерства обороны.

    Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находится под обстрелом украинских военных, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником.

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    18 декабря 2023, 06:05
    Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ

    Сальдо заявил, что ВСУ получили задание разрушить Каховскую ГЭС

    Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Перед украинскими войсками было поставлено конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС, ракетные удары наносились в одну точку на протяжении долгого времени, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо объяснил, что Каховская плотина во время проведения спецоперации подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. Кроме того, там были шлюзы, которые пропускали корабли в нижнюю часть Днепра, поэтому ВСУ поставили задачу ее разрушить, передает РИА «Новости».

    Губернатор назвал величайшим преступлением ВСУ разрушение плотины, которое привело к нарушению экологического равновесия. По его словам, ВСУ долгое время пытались плотину поразить ракетами, били ствольной артиллерией в одну точку до критического состояния, пока не прорвало.

    Он отметил, что восстановить плотину можно с помощью современных технологий и основываясь на сохранившихся в архивах проектных документах. Сальдо подчеркнул, что это займет меньше времени, чем ее строительство в 50-е годы прошлого столетия.

    В августе Сальдо говорил, что Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время.

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    18 декабря 2023, 05:10
    В ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ

    ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР тайника с секретной документацией СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Волновахском районе ДНР силовики нашли тайник с секретной документаций СБУ, сообщило региональное управление ФСБ.

    В тайнике  были обнаружены документы в ходе изучения которых получены сведения о лицах, работавших на украинские спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке информации.

    Ранее были опубликованы документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар.

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    17 декабря 2023, 21:45
    В кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства

    Tекст: Ольга Иванова

    Прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

    Отмечается, что обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика, передает РИА «Новости».

    Напомним, публичное обострение отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.

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    17 декабря 2023, 20:28
    США предложили ограничить число украинских беженцев в стране в обмен на помощь Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории в обмен на новую помощь Киеву, заявил сенатор-демократ Джо Манчин в интервью телеканалу CNN.

    Манчин подтвердил, что стороны обсуждают ограничение на количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, включая беженцев из Украины, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Манчин подтвердил, что стороны также обсуждают ужесточение требований к просителям убежища.

    Напомним, к понедельнику администрация США и двухпартийная группа сенаторов рассчитывают представить параметры сделки, которая должна открыть путь для одобрения Конгрессом помощи Украине.

    Напомним, Сенат США принял решение не уходить на рождественские каникулы и продолжит работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Однако Палата представителей отказалась последовать примеру сенаторов.

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