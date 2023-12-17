В Словакии предупредили Украину о долгом пути в ЕС

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, везде в мире люди «заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза», передает РИА «Новости».

Фицо считает, что Украина не готова к членству в ЕС как с точки зрения функционирования демократии, так и борьбы против коррупции.

Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.