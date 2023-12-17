Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Несколько грузовиков и легковых автомобилей столкнулись на МКАД
На внутренней стороне 21-го км МКАД перед развязкой с Каширским шоссе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, сообщил Департамент транспорта.
В своем Telegram-канале дептранс сообщил, что на месте ДТП работают городские оперативные службы, предположительно, в ДТП попали две фуры и два легковых автомобиля.
На данный момент движение осуществляется по двум полосам из пяти.