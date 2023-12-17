Несколько грузовиков и легковых автомобилей столкнулись на МКАД

После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов

Tекст: Валерия Городецкая

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение миграционного законодательства», передает «Интерфакс».

По данным полиции, в пятницу в столичном районе Капотня 21-летний иностранец попытался скрыться от проверяющего документы сотрудника МВД, сбил его и протащил на капоте несколько метров, после чего нанес ему несколько ударов.

Предположительно, у правонарушителя произошел приступ эпилепсии, страж порядка оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. Как сообщили в столичном главке МВД, в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошли более 80 «агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля».

Ранее сообщалось об аресте водителя, сбившего полицейского на рынке «Садовод» в Москве.