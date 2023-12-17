Морпехи ВСУ назвали самоубийством попытку закрепиться на левом берегу Днепра

NYT: Морпехи ВСУ считают наступление на левом берегу Днепра жестоким и бесполезным

Tекст: Вера Басилая

По словам одного из бойцов ВСУ по имени Алексей, на левом берегу Днепра украинским военным невозможно закрепиться, нельзя переместить оборудование.

Боец назвал миссию по высадке самоубийством. Кроме того, морпехи ВСУ назвали плохую подготовку и обеспечение причинами многочисленных потерь в районе села Крынки, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Украинские военные также назвали преувеличенными заявления украинских чиновников о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.