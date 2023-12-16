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    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    28 комментариев
    16 декабря 2023, 21:10

    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

    Коментарии (69)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


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    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

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    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (26)
    15 декабря 2023, 19:54
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз пока очень далек от реального расширения, включающего Украину, решение о начале переговоров с Киевом не имеет юридической силы.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрон подчеркнул, что расширение Евросоюза требует серьезных реформ. По словам французского лидера, оно будет возможным лишь либо при увеличении финансирования, либо при замене действующих механизмов и правил, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил, что решение о начале переговоров о включении Украины в ЕС – политическое, «у которого нет юридической значимости». Юридическим решением является открытие межправительственной конференции, пояснил он.

    Президент Франции также отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС представляется возможным только при выполнении Киевом необходимых условий.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    15 декабря 2023, 12:02
    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»

    Член ОП Максим Григорьев: Путин развеял мифы и предубеждения к мобилизованным

    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобилизованные и добровольцы стали полноценной частью российской армии. Они наравне с контрактниками защищают нашу страну от нависшей угрозы, а где-то справляются даже лучше, чем кадровые военные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

    «Среди мобилизованных и добровольцев встречаются разные люди с совершенно непохожим прошлым. Процесс привыкания к армейской жизни у каждого происходит по-разному: кому-то проще, кому-то сложнее. Однако со вчерашними гражданскими всегда находятся опытные командиры, готовые передать новоприбывшим все свои знания», – сказал Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Мне приходилось взаимодействовать со многими подразделениями. Могу сказать, что мобилизованные достаточно хорошо адаптируются к военным условиям. Они не чувствуют себя одинокими. Ощущают поддержку от старших товарищей, от родных, от регионального руководства. Поэтому в настоящий момент недавние новички уже успели стать закаленными профессионалами», – отмечает он.

    «К ним привыкают и на фронте. Их способности и умения ценят ничуть не меньше, чем навыки кадровых военных. По началу, действительно, в армейских разговорах можно было услышать сокращение «мобики». Использовали его контрактники, которые сохраняли скептицизм по поводу боевых возможностей новых коллег», – подчеркивает собеседник. – «Однако это предубеждение совершенно не соответствовало реальности. Командный состав откровенно признается – там, где контрактник начинает рассуждать в духе: «без танковой поддержки не пойдем», мобилизованный или доброволец инициативно берет и выполняет поставленную задачу. На удивление, здесь собрались люди с высочайшими личностными качествами. И президент развеял мифы о них».

    «Не скрою, мне, как человеку, который сам находится в зоне СВО в качестве добровольца, особенно приятно осознавать хорошее отношение президента к таким людям. Они являются наиболее мотивированными солдатами.

    В их головах имеется четкое представление о том, против кого и для чего мы воюем. Поэтому недооценивать вклад этой категории граждан в общую победу невозможно», – считает он.

    «Тем не менее, как правильно заметил Владимир Путин, в статусе добровольцев и мобилизованных до сих пор сохраняются проблемы. К сожалению, равенства выплат между этими группами и контрактниками во многих регионах до сих пор не установлено. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы изменить это», – резюмирует Григорьев.

    Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО в вопросах мер поддержки должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими. Президент затронул данный вопрос в рамках подведения «Итогов года» – конференции, которая длилась более четырех часов. По его словам, граждане данной категории будут уравнены в своих правах с остальными военнослужащими.

    Он также допустил, что ради этого будут внесены поправки в законодательство. «Уверен, депутаты Госдумы сто процентов поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать», – заметил президент.

    Кроме того, Путин развеял опасения относительно возможности проведения второй волны мобилизации. «Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тыс. человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню», – цитирует президента официальный сайт Кремля. – «Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось, и люди очень востребованы».

    «После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооруженными силами. И планировали к концу году набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тыс., и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», – подчеркнул Путин. Он также заверил, что «на сегодняшний день никакой необходимости» в мобилизации нет.

    Коментарии (18)
    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

    Коментарии (3)
    15 декабря 2023, 20:02
    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя в России

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года

    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя в России
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года, сообщили в Минздраве.

    «Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, – главные цели концепции», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Основными задачами концепция также ставит укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью.

    Также планируется усилить профилактические меры, в том числе усовершенствовать практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя.

    Особое внимание будет уделено сокращению «нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей», а также противодействию нелегальному производству алкогольной продукции, ее подпольной продаже и уклонения от уплаты акцизов.

    Главным итогом реализации концепции должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения с 8,9 литра этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 литра к 2030 году.

    Ранее Минфин опроверг повышение минимальных цен на алкоголь с нового года до 299 рублей за 0,5 литра на водку и  556 рублей на коньяк.

    Коментарии (27)
    14 декабря 2023, 12:36
    Российские водители вручную откопали от снега пункт пропуска в Финляндии

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители первых машин, направляющихся из России в Финляндию через пункт пропуска Торфяновка в ночь на 14 декабря, были вынуждены вручную расчистить снег на дороге, поскольку финские пограничники не стали чистить снег на въезде на свой КПП.

    «Чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать. Хорошо, что в багажнике нашлась лопата», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. 

    По данным издания, на расчистку дороги ушло около десяти минут. Из-за снегопада со стороны Финляндии скопилась очередь около 40 машин, из России в Финляндию – порядка десяти.

    При этом очевидцы шутят, что на велосипедах к пункту пропуска пока никто не приезжал.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил раздать детям брошенные мигрантами на границе с Финляндией велосипеды.

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    15 декабря 2023, 20:20
    На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла

    МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министерство внутренних дел Украины объявило Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «скрывающимся от досудебного расследования», теперь он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.

    Как указано в базе, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины и числится в розыске с 11 ноября, информация в карточке обновлена 15 декабря. Отмечается, что указана также мера пресечения – содержание под стражей. В карточке разыскиваемого прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев, передает РИА «Новости».

    Ранее патриарх Кирилл призвал русских и украинцев защититься от попытки внешних сил «сеять рознь» между братскими народами, взяв «в руки щит любви».

    Напомним, СБУ объявила в розыск главу Минобороны Сергея Шойгу, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, директора СВР Сергея Нарышкина, официального представителя МИД России Марию Захарову, главу МВД Владимира Колокольцева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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    16 декабря 2023, 15:07
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО России отразила попытку украинской армии нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны.

    «Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

    С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.

    Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.

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    16 декабря 2023, 13:44
    Жерара Депардье пригрозили лишить главной награды Франции

    Во Франции пригрозили лишить французского актера Жерара Депардье главной национальной награды

    Жерара Депардье пригрозили лишить главной награды Франции
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Во Франции обсуждается вопрос исключения французского актера Жерара Депардье из Ордена Почетного легиона – учрежденной более двухсот лет назад Наполеоном Бонапартом организации – из-за скандала о сексуальном насилии.

    Как сообщила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак в эфире France, совет Ордена Почетного легиона проведет дисциплинарное разбирательство и решит, достоин ли Депардье высшей национальной награды, передает «Царьград».

    Кроме того, Абдул-Малак припомнила Жерару Депардье его шокирующие высказывания в ходе поездки в Северную Корею в 2018 году, когда актер, по ее словам, «отпускал сексистские шутки в адрес женщин» и «позорил Францию».

    Жерар Депардье стал членом Ордена в 1996 году, получив награду из рук президента Жака Ширака.

    Напомним, тринадцать женщин заявили, что сталкивались с различными действиями сексуального характера со стороны актера Жерара Депардье с 2004 года по 2022 год, адвокаты актера все обвинения отрицают.

    В 2018 году молодая актриса заявила, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». Следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений. Парижская прокуратура закрыла дело в отношении актера. Однако актриса подала новую жалобу в виде гражданского иска, что подразумевало практически автоматическое начало расследования.

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    14 декабря 2023, 13:07
    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На развитие новых регионов России, вошедших в состав страны после начала специальной военной операции, будет выделяться ежегодно 1 трлн рублей, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

    «Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей на развитие этих регионов и постепенное их вхождение в экономическую, в социальную жизнь России», – сказал Путин.

    Помимо этого, другие регионы страны уже направили на помощь присоединенным территориям 150 млрд рублей, еще 100 млрд рублей планируется вложить.

    По его словам, сейчас ситуация в других регионах России «капитально лучше», поскольку «киевские бывшие власти» не уделяли развитию этих регионов должного внимания.

    Несмотря на это, в 2023 году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей налогов, отметил президент.

    «Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», – подчеркнул Путин. 

    «Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это», – пообещал президент.

    Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

    По данным на начало декабря за 2023 год в новых регионах восстановлено 5594 объекта, введено 123 объекта нового строительства, задействовано свыше 27 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники.

    Ранее сообщались, что потенциал Херсонской и Запорожской областей высок, в регионах уже восстанавливаются туристическая отрасль, промышленность, сфера образования, а также ведутся крупные инфраструктурные проекты.

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