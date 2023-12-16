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«Движение Первых» открыло Форум музыкальной культуры нового времени
В рамках Международной выставки-форума «Россия» открылся Форум музыкальной культуры нового времени.
Его цель – популяризация академического искусства среди молодежи, поддержка талантливых детей, их интеграция в мир академической музыки и отечественной культуры.
Форума создан продюсерским центром «Звучи» «Движения Первых» и Благотворительным фондом им. Примакова Е.М, а также является частью образовательной программы выставки-форума «Россия».
Участниками форума стали более 500 человек, в числе которых школьники – участники Движения Первых, представители творческих сообществ, студенты творческих образовательных организаций, а также все интересующиеся академическим искусством.
Заместитель председателя правления «Движения Первых» Екатерина Самсонова отметила, что сфера классической музыки остается закрытой и сложной.
«Именно поэтому цель сегодняшнего форума - приобщение молодежной аудитории к академическому искусству – носит во многом просветительский характер», – отметила она.
В рамках программы Форума в Павильоне №55 «Дом молодежи» пройдут творческие встречи с известными деятелями культуры, музыкантами и общественными деятелями.
В период проведения Форума пройдет выставка работ учащихся МБУ «Художественная школа города Макеевки». Также можно будет послушать подкаст о классической музыке «Прохор или Федор», мастер-класс «Антистрессовая вокалотерапия» от руководителей инклюзивного камерного оперного театра содружество «Гомер» Татьяны Винниковой и Анастасии Зверевой и ряд других мероприятий.
Знаковым событием Форума станет пленарная сессия «Классическая музыка и современное поколение: как сделать привлекательным академическое искусство. Интеграция молодых музыкантов Донбасса в российскую культуру».
В нем примет участие первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский; скрипачка и пианистка, победитель международного юношеского конкурса П.И. Чайковского, общественный деятель Мария Андреева; директор ФГБУ Центр содействия молодым специалистам, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Дмитрий Литвин, а модератором сессии станет руководитель проекта «Музыка жизни» Владимир Родин.
Также пройдет мастер класс от пианиста Лоренцо Баньяти: «Успешная стратегия ведения соцсетей: советы начинающим блогерам и молодым музыкантам».
Завершающим событием Форума станет Благотворительный концерт «Музыка жизни» который состоится 17 декабря.