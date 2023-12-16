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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    37 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    16 декабря 2023, 08:23

    Группировка «Юг» отбила за ночь шесть атак ВСУ около Марьинки

    Минобороны: Группировка «Юг» отбила шесть атак ВСУ, в том числе в районе Марьинки

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения российских военных группировки «Юг» отразили шесть атак ВСУ в районах Марьинки, Красного и Клещеевки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    По его словам, мотострелковые подразделения группировки успешно отразили шесть атак штурмовых групп украинских военных близ Клещеевки, Красного и Марьинки, передает ТАСС.

    Также ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника около населенных пунктов Андреевка, Васюковка, Веселое, Курдюмовка, Клещеевка, Марьинка и Раздоловка.

    Астафьев отметил, что российские военные поразили подразделения противника в тех же районах.

    В общей сложности ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, четыре самоходных артиллерийских установки, в том числе американского и чешского производства, и 122-мм гаубицу Д-30.

    Кроме того, Астафьев добавил, что за время контрбатарейной борьбы были уничтожены пять минометов, а средства ПВО все это время сбивали беспилотники ВСУ.

    Ранее группировка «Восток» уничтожила за сутки до 80 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

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    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (15)
    15 декабря 2023, 08:26
    ВСУ уничтожили склад стройматериалов и котельную в Мариуполе

    В Мариуполе уничтожены склад стройматериалов и котельная из-за ракетного удара ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Склад стройматериалов и передвижная котельная были уничтожены из-за ракетного удара ВСУ по Мариуполю в ночь на пятницу, сообщили в оперативных службах ДНР.

    Отмечается, что вследствие ракетного удара уничтожены склад стройматериалов и передвижная котельная, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    В ночь на пятницу украинские военные выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.

    До этого металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (16)
    13 декабря 2023, 16:03
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются», заявили в Минобороны России.

    Сообщается, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на опорных пунктах, передает ТАСС.

    По словам танкистов-дальневосточников, противник выдыхается, что позволяет штурмовым подразделениям ВС России продвигаться вперед. Также артиллерия ВС России на Южно-Донецком направлении продолжает наращивать интенсивность ударов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных.

    Коментарии (26)
    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

    Коментарии (69)
    13 декабря 2023, 23:53
    В Словакии предупредили о последствиях вылетов украинских F-16 с баз НАТО

    Парламент Словакии: Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

    Tекст: Вера Басилая

    Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Россией являются красной линией и приведут к Третьей мировой войне, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что, по мнению российской стороны, западные страны собираются предоставить ВСУ аэродромы для истребителей, что для для Москвы является красной линией. Он предупредил, что эскалация может привести к Третьей мировой войне и призвал Словакию придерживаться мира, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

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    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

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    14 декабря 2023, 05:00
    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино

    Минобороны: Российские десантники захватили позиции ВСУ у Работино

    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, а двоих взяли в плен, сообщили в Министерстве обороны России.

    Штурмовики-десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, завладели их позициями у населенного пункта Работино. В Минобороны добавили, что сопротивление противника было подавлено плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, передает РИА «Новости».

    Десантники овладели позициями ВСУ и закрепились на них, а после провели зачистку: было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен.

    Ранее ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (6)
    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (25)
    13 декабря 2023, 14:31
    Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников
    Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотников для ВСУ, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили цеха сборки и ремонта БПЛА, три склада боеприпасов, склад ГСМ и радиолокационную станцию кругового обзора 79К6 «Пеликан», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах. Средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.

    В последние сутки уничтожены шесть украинских дронов у Кременной (ЛНР), Белогоровки, Криничной и Марьинки (ДНР).

    С начала СВО уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотник, 442 ЗРК, 14026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 машин РСЗО, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (3)
    14 декабря 2023, 09:41
    Украинский пленный сдался россиянам по совету служащего в ВС брата

    Минобороны: Украинский военный сдался в плен по совету служащего в ВС России брата с целью вступить в ряды Российской армии

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военнопленный Станислав Гринченко сдался в плен при помощи специальной частоты 149.200 «Волга» по совету брата – российского военнослужащего и участника спецоперации, следует из сообщения Минобороны.

    По информации ведомства, боец ВСУ узнал у командования, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен, после чего мужчина и его сослуживцы вышли на частоту 149.200 «Волга», чтобы сообщить о намерении сдаться, затем покинули позиции и сдались в плен, передает ТАСС.

    Как указали в российском оборонном ведомстве, все родственники украинца являются гражданами России.

    Гринченко рассказал, что решение сдаться в плен возникло сразу после мобилизации, когда 22 августа он получил повестку в Краматорске, а затем проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области, после чего его отправили в Запорожскую область.

    В Минобороны сообщили, что сдавшийся в плен украинский военнослужащий откажется от обмена – он не хочет возвращаться на Украину.

    «Его родственникам уже сообщили, что Станислав погиб при исполнении обязанностей. Сейчас он хочет приехать в Россию, получить российское гражданство и вместе с братом проходить службу в рядах Российской армии», – отметили в ведомстве.

    Ранее пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что командиры ВСУ управляют своими подразделениями дистанционно.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 03:45
    Первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО

    Российский первый морской надводный дрон отправили на испытания в зону спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

    Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания, передает РИА «Новости».

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель».

    Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Дрон используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Коментарии (10)
    15 декабря 2023, 02:30
    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ

    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь
    @ Мариуполь 24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Обстрел произошел после полуночи, сообщило в Telegram представительство ДНР.

    Тип ракет, места прилета и последствия не уточняются, передает ТАСС.

    В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях сообщалось, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

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    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

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    Западные СМИ: Время на стороне Путина

    Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, внимательно следившие за его речью, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, станы ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой, Виктора Орбана, отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

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