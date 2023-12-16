Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву

Сийярто опроверг предположение о готовности Венгрии снять вето с выделения 50 млрд евро Киеву в январе

Tекст: Антон Антонов

Как отметил Сийярто, в Венгрии «в самом начале ясно заявили, что так не пойдет». Он подчеркнул, что Киев получил более 80 млрд евро «из денег европейских налогоплательщиков», при этом «никто не видел никакого отчета, на что их потратили», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mandiner.

Венгрия выступает против нового кредита, расплачиваться за который придется потомкам нынешних европейцев вплоть до правнуков, заявил он. Сийярто указал, что Венгрии и Польше все еще не выданы средства из фонда ЕС на борьбу с последствиями распространения коронавируса.

Оценивая решение ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Евросоюз, Сийярто заявил, что «это принципиальное решение, которое не имеет никакого практического значения». По словам министра, «если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы ущерб» интересам Венгрии, ей «придется прибегнуть к инструменту жесткого вето», передает ТАСС.

Сийярто опроверг предположение, что Венгрия согласилась не мешать началу переговоров в обмен на средства из фондов Евросоюза. Он подчеркнул, что соблюдение прав венгерского меньшинства в Закарпатье не может быть «какой-то разменной монетой». По его словам, требуется время, чтобы посмотреть, как на Украине будет выполняться закон о национальных меньшинствах.

Сийярто также назвал бульварными сообщения о том, что Орбан якобы удалился за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца, пока остальные члены ЕС проголосовали за начало переговоров с Украиной.

Напомним, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро. Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.