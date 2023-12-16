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    Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    36 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    16 декабря 2023, 02:29

    РВСН предложили меры противодействия ПРО США

    Командующий РВСН Каракаев рассказал о предложенных мерах противодействия ПРО США

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетные войска стратегического назначения предложили ряд военно-технических мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы ПРО США, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

    Эти меры должны «обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач», сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

    Речь идет о создании комплексов с «современными средствами противодействия» системам ПРО «с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем», передает РИА «Новости».

    Также указывается на необходимость развивать научно-технический задел в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения.

    Должны продолжаться работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы ПРО, сказал Каракаев.

    Он выразил уверенность, что США будут пытаться нивелировать возможности стратегических ядерных сил России. При этом Россия и США продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных ракет, а также баллистических ракет подводных лодок, передает ТАСС.

    Каракаев сообщил, что состояние РВСН характеризуется высокой готовностью к выполнению задач. Доля современных ракетных комплексов в РВСН увеличена до 88%. «Что касается количества МБР и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определенном для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года», – сообщил Каракаев. Он указал, что для системы ядерного сдерживания России «это 700 носителей и 1550 боевых блоков». РВСН «в своем составе имеет 60% носителей и боевых зарядов СЯС». «Несложно посчитать их количество», – сказал он.

    В ближайших планах РВСН – постановка на боевое дежурство полка в Ужуре (Красноярский край) с новым ракетным комплексом «Сармат». Завершается создание нового шахтного ракетного комплекса «Сармат».

    После 2025 года ожидается перевооружение полков с МБР «Тополь-М». Уже проведено перевооружение РВСН с подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на ПГРК «Ярс». Каракаев сообщил также, что гиперзвуковой блок «Авангард», который используется сейчас на МБР шахтного базирования, установят и в мобильных ракетных комплексах.

    Каракаев отметил, что российская сторона способна быстро возобновить производство ракет средней и меньшей дальности. Ракетные полки и воинские части РВСН оснастят в том числе разведывательно-ударными БПЛА. На 2024 год запланированы семь пусков МБР.

    Напомним, по данным на 2023 год, Россия обладает самым большим арсеналом атомного оружия в мире.

    13 декабря 2023, 12:44
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

    Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Байдену для переизбрания приходится переключаться с темы Украины на внутренние проблемы США. И странное поведение американского президента во время переговоров с Зеленским ярко демонстрирует дистанцирование от токсичной проблематики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее в США прошли переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

    «Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

    Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

    Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

    «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.

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    14 декабря 2023, 15:48
    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЦРУ США разрабатывают создание за пределами России виртуальной, якобы легитимной «Российской республики», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

    По его словам, ЦРУ прорабатывает проект якобы легитимного государства «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Нарышкина, англосаксонские элиты пытаются умножить число горячих точек по всей Евразии, в зоне риска находятся все регионы: от Балкан до Южно-Китайского моря. Но при этом, отметил он, в фокусе внимания Вашингтона – пространство СНГ, где ставится задача сдержать интеграцию России.

    Нарышкин считает, что агрессивность попыток Вашингтона и его союзников объясняется стремлением добиться дестабилизации на пространстве СНГ.

    Ранее Нарышкин заявил, что созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для народа Украины и для всего мира.

    Коментарии (37)
    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

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    14 декабря 2023, 21:40
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение американцев, которые находятся под стражей в России, могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Так он прокомментировал итоги прямой линии президента России Владимира Путина. Миллер заявил, что если бы Путин «действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада», то «он мог бы начать с освобождения американцев», задержанных в России, передает ТАСС.

    Напомним, Путин, отвечая на вопрос журналистки New York Times о деле американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение.

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    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


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    14 декабря 2023, 20:06
    Назван размер помощи Украине в бюджете Пентагона на 2024 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. В нем предусмотрены средства и на оказание военной помощи Украине.

    За принятие бюджета высказались 310 законодателей, против – 118, передает РИА Новости со ссылкой на сенатский комитет по оборонным делам.

    При этом в ходе обсуждения и голосования сумма ассигнований на оборону сократилась с 886 миллиардов, которые одобрил Сенат, до 883,7 млрд долларов. Отмечается, что из этой суммы на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Для вступления в силу бюджет должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

    Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате исключил утверждение помощи Киеву до Рождества даже при достижении соглашения между республиканцами и демократами.

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    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 15:28
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Reuters: Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает Reuters.

    «Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», – приводит РИА Новости выдержку из публикации агентства.

    Отмечается, что F-16 не имеют защиты воздухозаборников от засасывания в двигатели мусора, тогда как советские истребители, такие как МиГ-29, обладают для этого специальными опускающимися жалюзи.

    «Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они будут находиться в среде, где будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», – говорит в публикации эксперт Келли Грико.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (17)
    15 декабря 2023, 14:46
    Российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО

    Гаврилов: Готовность Москвы жестко ответить на использование Украиной аэродромов НАТО застала Запад врасплох

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Скажу прямо, мое заявление встретили молча... Подчеркну, наш ответ на подобную эскалацию будет жестким. Каким конкретно – решит руководство страны», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что нужно различать передачу Киеву самолетов и использование авиабаз стран НАТО для вылетов авиации ВСУ, что «чревато тяжелыми последствиями».

    По его словам, «западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки».

    «Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего», – добавил Гаврилов.

    Ранее Reuters сообщил, что вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов.

    Коментарии (11)
    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

    Коментарии (7)
    15 декабря 2023, 18:50
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецслужбы США в течение двух лет не могут отыскать папку, содержащую разведывательные данные по России, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным CNN, папка с информацией о «российских агентах» и «вмешательстве» России в выборы США пропала из Белого дома еще во времена президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что ценность пропавшей папки настолько велика, что доступ к ней можно было получить лишь с высшим допуском секретности.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией сплетен и русофобских выпадов заявление о вмешательстве России в выборы в США.

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    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 15:42
    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО

    Лавров: В США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру

    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру.

    По его словам, это мантра: «Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться». Лавров подчеркнул, что при этом суть подходов США не меняется, она заключается в намерении Запада заставить «своих киевских клиентов умирать ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России, передает RT.

    Ранее Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.

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    15 декабря 2023, 20:55
    Монсона лишили гражданства США

    Боец ММА Монсон лишился гражданства США

    Монсона лишили гражданства США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское гражданство бойца Джеффа Монсона, получившего российское гражданство в 2018 году, прекращено, сообщил сам спортсмен в пятницу.

    Монсон в мае посетил американское посольство в Стамбуле, он заполнил там документы на отказ от гражданства, заплатил сборы, но процедура затянулась, рассказал собеседник ТАСС.

    Обычно отказ от гражданства занимает около двух месяцев, но в этот раз получилось больше. 15 декабря Монсон узнал, что больше не является гражданином США.

    В сентябре Монсон избрался в парламент (Курултай) Башкирии.

    Коментарии (6)
    15 декабря 2023, 08:34
    В России собрались запретить поставки урана в США

    Bloomberg: Москва может запретить поставки урана в Соединенные Штаты

    Tекст: Александра Юдина

    Экспортер урана АО «Техснабэкспорт» из России заявил американским компаниям о возможном запрете экспорта ядерного топлива в качестве ответа на схожие ограничения от 11 декабря со стороны США, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По информации издания, уведомления получили электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc, передает Ura.ru.

    Уточняется, что итоговое решение Москвой еще не принято, однако запрет может начать действовать спустя 90 дней после принятия.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем для Штатов может обернуться отказ от российского ядерного топлива.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.

    Коментарии (7)
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