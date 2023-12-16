РВСН предложили меры противодействия ПРО США

Командующий РВСН Каракаев рассказал о предложенных мерах противодействия ПРО США

Tекст: Антон Антонов

Эти меры должны «обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач», сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Речь идет о создании комплексов с «современными средствами противодействия» системам ПРО «с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем», передает РИА «Новости».

Также указывается на необходимость развивать научно-технический задел в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения.

Должны продолжаться работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы ПРО, сказал Каракаев.

Он выразил уверенность, что США будут пытаться нивелировать возможности стратегических ядерных сил России. При этом Россия и США продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных ракет, а также баллистических ракет подводных лодок, передает ТАСС.

Каракаев сообщил, что состояние РВСН характеризуется высокой готовностью к выполнению задач. Доля современных ракетных комплексов в РВСН увеличена до 88%. «Что касается количества МБР и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определенном для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года», – сообщил Каракаев. Он указал, что для системы ядерного сдерживания России «это 700 носителей и 1550 боевых блоков». РВСН «в своем составе имеет 60% носителей и боевых зарядов СЯС». «Несложно посчитать их количество», – сказал он.

В ближайших планах РВСН – постановка на боевое дежурство полка в Ужуре (Красноярский край) с новым ракетным комплексом «Сармат». Завершается создание нового шахтного ракетного комплекса «Сармат».

После 2025 года ожидается перевооружение полков с МБР «Тополь-М». Уже проведено перевооружение РВСН с подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на ПГРК «Ярс». Каракаев сообщил также, что гиперзвуковой блок «Авангард», который используется сейчас на МБР шахтного базирования, установят и в мобильных ракетных комплексах.

Каракаев отметил, что российская сторона способна быстро возобновить производство ракет средней и меньшей дальности. Ракетные полки и воинские части РВСН оснастят в том числе разведывательно-ударными БПЛА. На 2024 год запланированы семь пусков МБР.

Напомним, по данным на 2023 год, Россия обладает самым большим арсеналом атомного оружия в мире.