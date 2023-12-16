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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    36 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    16 декабря 2023, 00:02

    Юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом

    Украинские войска устроили сильный ракетный обстрел юга Херсонской области

    Юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Генический округ на юге Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщал в Telegram о 15 целях, сбитых российской ПВО. Он призвал местное население быть осторожнее, поскольку на землю падают обломки.

    Первые разрывы над Геническом прозвучали около 20.30 мск. Сообщалось о работе ПВО над Геническом, над акваторией Сиваша и Азовского моря, а также над Арабатской стрелкой, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что российская ПВО уничтожила над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (15)
    15 декабря 2023, 08:26
    ВСУ уничтожили склад стройматериалов и котельную в Мариуполе

    В Мариуполе уничтожены склад стройматериалов и котельная из-за ракетного удара ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Склад стройматериалов и передвижная котельная были уничтожены из-за ракетного удара ВСУ по Мариуполю в ночь на пятницу, сообщили в оперативных службах ДНР.

    Отмечается, что вследствие ракетного удара уничтожены склад стройматериалов и передвижная котельная, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    В ночь на пятницу украинские военные выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.

    До этого металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (16)
    15 декабря 2023, 18:08
    На Западе назвали сроки поражения Украины

    CNN: Без США и НАТО Украина проиграет к лету 2024 года

    На Западе назвали сроки поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим без помощи от США и Североатлантического альянса продержится несколько месяцев, заявил неназванный высокопоставленный американский военный CNN.

    Киев без американской и натовской помощи продержится месяцы, в худшем случае он потерпит поражение или значительно отступит к лету 2024 года, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что разведки западных стран сейчас пытаются просчитать, как долго продержится Украина без помощи со стороны Вашингтона и альянса.

    В случае же прекращения помощи от США помощь прекратят и страны Европы. С Западом у Украины «нет гарантии успеха», но без него она «определенно проиграет», заключил источник.

    Коментарии (26)
    15 декабря 2023, 08:57
    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС

    На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

    По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.

    Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.


    Коментарии (18)
    15 декабря 2023, 14:46
    Российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО

    Гаврилов: Готовность Москвы жестко ответить на использование Украиной аэродромов НАТО застала Запад врасплох

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Скажу прямо, мое заявление встретили молча... Подчеркну, наш ответ на подобную эскалацию будет жестким. Каким конкретно – решит руководство страны», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что нужно различать передачу Киеву самолетов и использование авиабаз стран НАТО для вылетов авиации ВСУ, что «чревато тяжелыми последствиями».

    По его словам, «западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки».

    «Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего», – добавил Гаврилов.

    Ранее Reuters сообщил, что вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов.

    Коментарии (11)
    15 декабря 2023, 14:50
    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость

    Политолог Рар: Вступление в ЕС может стать компенсацией Украине за потерянные территории

    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Из-за использования Венгрией права вето европейским странам придется самостоятельно выплачивать финансовую помощь Украине. Однако в некоторых странах это вызывает существенное недовольство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС.

    «Шольц прибегнул к изощренной хитрости, применение которой в международной дипломатии можно назвать неслыханным. Все европейские политики давно знали о непримиримости Виктора Орбана с самой идеей поспешного принятия Украины в ЕС. Это представляло серьезную проблему для Брюсселя, поскольку столь важные решения должны приниматься единогласно», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Понимая это, канцлер ФРГ во время обсуждения данного вопроса предложил премьер-министру Венгрии попить кофе. Пока он отсутствовал, голосование по спорному вопросу состоялось. Будапешт попросту не сумел применить имеющееся в его арсенале право вето. Тем не менее Орбан не собирался идти на другие уступки», – отмечает он.

    «Вернувшись в зал заседания, он наложил запрет на второй пункт голосования – предоставление многомиллиардной помощи Украине на четыре года. Этот факт не особо расстроит ведущие страны Евросоюза. В конечном счете такое государство, как Германия, может не менее щедро давать деньги государству-союзнику из национального бюджета», – подчеркивает эксперт.

    «Однако и в Берлине наблюдаются некоторые проблемы с продолжением спонсирования Украины. Конституционный суд ограничил рвение правительства ФРГ, из-за чего руководству страны приходится сдерживать расходы по многим категориям. Однако в плане поддержки восточноевропейского государства мало что изменилось», – уточняет собеседник.

    «Помощь Украине была названа «экстренной ситуацией», траты на которую ограничениям не подлежат. Думаю, эту страну все-таки примут в ЕС на особых условиях. Возможно, это станет компенсацией за потерянные территории», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что обсуждения по этому вопросу длились около трех часов. В определенный момент канцлер ФРГ предложил премьер-министру Венгрии покинуть зал заседания.

    Это позволило 26 оставшимся лидерам Евросоюза одобрить начало пути Украины к вхождению в состав объединения необходимым единогласием. Подчеркивается, что данное правило выполняется при том условии, если на встрече не присутствует представитель лишь одного государства. «При этом Орбан сохраняет возможность сказать, что он так и не согласился с этим решением», – сообщает газета.

    По информации издания, премьер-министр Венгрии действительно покинул место проведения встречи на несколько минут. Поведение Шольца удивило представителей ЕС, поскольку канцлер долгое время считался средним политиком, у которого отсутствуют тактические навыки ведения переговоров, особенно в сравнении с Ангелой Меркель.

    Однако Виктор Орбан все же сумел использовать право вето по другому вопросу. Венгрия проголосовала против программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро. Остальные 26 членов объединения единогласно поддержали проект. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация «вернется к этой теме в январе». По его мнению, они обязательно «достигнут консенсуса».

    «Ждали наоборот – что с деньгами получится, а по членству упрется», – комментируют произошедшее авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале. «Но венгерский начальник, вероятно, правильно рассчитал. Упрямство по символам вызовет больший скандал, ибо уж очень накачали ожидания и раздали авансы. А вот насчет денег энтузиазма нет у многих, так что можно продолжать торговаться. Тем более что за непротивление началу переговоров отвалили только половину из замороженных венгерских средств», – отмечают авторы журнала.

    Напомним, в Германии инициатива Олафа Шольца перевести 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов столкнулась с жесткой критикой. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил канцлеру пойти на данные меры, министерству финансов страны пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года, что поставило под удар и материальную поддержку Украины.

    Однако глава немецкого правительства заверил, что несмотря на это стечение обстоятельств, поддержка офиса Зеленского продолжится. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine. «Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия войны. Мы сохраним сплоченность в стране», – заверил канцлер.

    Коментарии (21)
    15 декабря 2023, 10:31
    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан: Правительство страны может остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Венгрии не стали препятствовать странам – участницам Евросоюза в принятии решения о начале переговоров, так как у Будапешта есть возможность остановить процесс еще 75 раз, заявил на радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.

    По его словам, решающим аргументом стало то, что Венгрия при этих действиях ничего не потеряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, передает РИА «Новости».

    «Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», – подчеркнул Орбан.

    Также премьер добавил, что процесс этот – «долгий-предолгий», может насчитывать примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить процесс.

    Кроме того, венгерский премьер заверил, что республика не намерена допустить долговременное финансирование Украины из бюджета ЕС, передает ТАСС.

    «Деньги венгров Украине отданы не будут», – подчеркнул он.

    Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.

    Коментарии (12)
    15 декабря 2023, 06:46
    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро

    Глава Евросовета Мишель сообщил о намерении вернуться к обсуждению программы помощи Украине на 50 млрд евро в январе

    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
    @ Dirk Waem/Belga Photo/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля.

    Мишель заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены «все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона». «Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», – приводит его слова ТАСС.

    Мишель пояснил, что против программы выступила Венгрия. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Напомним, ЕС принимает бюджеты в формате семилетних планов. В плане на 2021–2027 годы не осталось средств, которые можно направить Украине. Для указанных 50 млрд евро требуются новые взносы в бюджет ЕС из госбюджетов входящих в ЕС стран.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявлял, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт».

    Коментарии (12)
    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (23)
    15 декабря 2023, 04:00
    Взрыв прогремел в Харькове
    Взрыв прогремел в Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области объявлена воздушная тревога, в Харькове произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Позднее в ряде регионов она была отменена, продолжая действовать в Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, мощный взрыв прогремел в четверг в Киеве. Позднее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины и в контролируемом украинскими войсками Херсоне.

    Коментарии (4)
    15 декабря 2023, 02:30
    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ

    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь
    @ Мариуполь 24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Обстрел произошел после полуночи, сообщило в Telegram представительство ДНР.

    Тип ракет, места прилета и последствия не уточняются, передает ТАСС.

    В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях сообщалось, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2023, 12:02
    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»

    Член ОП Максим Григорьев: Путин развеял мифы и предубеждения к мобилизованным

    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобилизованные и добровольцы стали полноценной частью российской армии. Они наравне с контрактниками защищают нашу страну от нависшей угрозы, а где-то справляются даже лучше, чем кадровые военные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

    «Среди мобилизованных и добровольцев встречаются разные люди с совершенно непохожим прошлым. Процесс привыкания к армейской жизни у каждого происходит по-разному: кому-то проще, кому-то сложнее. Однако со вчерашними гражданскими всегда находятся опытные командиры, готовые передать новоприбывшим все свои знания», – сказал Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Мне приходилось взаимодействовать со многими подразделениями. Могу сказать, что мобилизованные достаточно хорошо адаптируются к военным условиям. Они не чувствуют себя одинокими. Ощущают поддержку от старших товарищей, от родных, от регионального руководства. Поэтому в настоящий момент недавние новички уже успели стать закаленными профессионалами», – отмечает он.

    «К ним привыкают и на фронте. Их способности и умения ценят ничуть не меньше, чем навыки кадровых военных. По началу, действительно, в армейских разговорах можно было услышать сокращение «мобики». Использовали его контрактники, которые сохраняли скептицизм по поводу боевых возможностей новых коллег», – подчеркивает собеседник. – «Однако это предубеждение совершенно не соответствовало реальности. Командный состав откровенно признается – там, где контрактник начинает рассуждать в духе: «без танковой поддержки не пойдем», мобилизованный или доброволец инициативно берет и выполняет поставленную задачу. На удивление, здесь собрались люди с высочайшими личностными качествами. И президент развеял мифы о них».

    «Не скрою, мне, как человеку, который сам находится в зоне СВО в качестве добровольца, особенно приятно осознавать хорошее отношение президента к таким людям. Они являются наиболее мотивированными солдатами.

    В их головах имеется четкое представление о том, против кого и для чего мы воюем. Поэтому недооценивать вклад этой категории граждан в общую победу невозможно», – считает он.

    «Тем не менее, как правильно заметил Владимир Путин, в статусе добровольцев и мобилизованных до сих пор сохраняются проблемы. К сожалению, равенства выплат между этими группами и контрактниками во многих регионах до сих пор не установлено. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы изменить это», – резюмирует Григорьев.

    Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО в вопросах мер поддержки должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими. Президент затронул данный вопрос в рамках подведения «Итогов года» – конференции, которая длилась более четырех часов. По его словам, граждане данной категории будут уравнены в своих правах с остальными военнослужащими.

    Он также допустил, что ради этого будут внесены поправки в законодательство. «Уверен, депутаты Госдумы сто процентов поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать», – заметил президент.

    Кроме того, Путин развеял опасения относительно возможности проведения второй волны мобилизации. «Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тыс. человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню», – цитирует президента официальный сайт Кремля. – «Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось, и люди очень востребованы».

    «После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооруженными силами. И планировали к концу году набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тыс., и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», – подчеркнул Путин. Он также заверил, что «на сегодняшний день никакой необходимости» в мобилизации нет.

    Коментарии (18)
    15 декабря 2023, 18:33
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    @ IMAGO/Heike Lyding/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерские власти требуют от Евросоюза разморозить больше средств для Будапешта в обмен на одобрение бюджета ЕС, содержащего пакет финансовой помощи для Украины.

    «Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% полагающихся нам средств», – приводит Politico слова политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, передает «Интерфакс».

    Орбан также заявил о готовности Венгрии к переговорам по бюджетным вопросам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе саммита ЕС лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать, и разбиралась, как главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент.

    Коментарии (7)
    15 декабря 2023, 19:54
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз пока очень далек от реального расширения, включающего Украину, решение о начале переговоров с Киевом не имеет юридической силы.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрон подчеркнул, что расширение Евросоюза требует серьезных реформ. По словам французского лидера, оно будет возможным лишь либо при увеличении финансирования, либо при замене действующих механизмов и правил, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил, что решение о начале переговоров о включении Украины в ЕС – политическое, «у которого нет юридической значимости». Юридическим решением является открытие межправительственной конференции, пояснил он.

    Президент Франции также отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС представляется возможным только при выполнении Киевом необходимых условий.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (5)
    15 декабря 2023, 08:18
    Российские войска отразили пять штурмов ВСУ у Синьковки

    МО: Группировка войск «Запад» отразила пять атак ВСУ у Синьковки на Купянском направлении

    Российские войска отразили пять штурмов ВСУ у Синьковки
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мотострелки 6-й общевойсковой армии ВС России на Купянском направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ около Синьковки, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    По его словам, мотострелки 6-й общевойсковой армии при поддержке артиллерии отразили пять атак штурмовиков 115-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад в районе Синьковки, передает ТАСС.

    Зыбинский добавил, что были уничтожены три минометных расчета, танк Т-64, две бронемашины и до 40 военнослужащих.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование использует тактику «мясных штурмов», что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районе Синьковки.

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