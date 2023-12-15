Кабмин решил направить средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО

Правительство направит около 4,5 млрд рублей на компенсации авиаперевозчикам в ДФО

Tекст: Валентина Григоренко

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В сообщении, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что в этом году около 4,5 млрд рублей планируется направить на субсидирование авиаперелетов для льготников из удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дальнего Востока, передает ТАСС.

Отмечается, что средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок.

Как указали в пресс-службе, в 2023 году всего на эту программу с учетом уже выделенных средств из федерального бюджета будет направлено более 10 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал журналисту из Магадана, который задал вопрос о льготах на полеты для жителей Дальнего Востока, заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. При этом глава государства подтвердил, что плоские тарифы «Аэрофлота» будут продлены в конце года.