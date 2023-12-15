Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».10 комментариев
Кабмин решил направить средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО
Правительство направит около 4,5 млрд рублей на компенсации авиаперевозчикам в ДФО
Правительство России намерено направить около 4,5 млрд рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам для дальневосточных льготников, сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В сообщении, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что в этом году около 4,5 млрд рублей планируется направить на субсидирование авиаперелетов для льготников из удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дальнего Востока, передает ТАСС.
Отмечается, что средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок.
Как указали в пресс-службе, в 2023 году всего на эту программу с учетом уже выделенных средств из федерального бюджета будет направлено более 10 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин посоветовал журналисту из Магадана, который задал вопрос о льготах на полеты для жителей Дальнего Востока, заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. При этом глава государства подтвердил, что плоские тарифы «Аэрофлота» будут продлены в конце года.