В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.3 комментария
Путин в шутку посоветовал журналисту заводить детей ради доступа к плоским тарифам
Президент России Владимир Путин посоветовал журналисту из Магадана заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты.
Журналист отметил, что жителям Магаданской области, которые не получают никаких льгот, в том числе детских, недоступны льготные авиаперевозки. Он поинтересовался, возможно ли расширить число субсидированных направлений для жителей Дальнего Востока.
«Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.
При этом глава государства подтвердил, что плоские тарифы «Аэрофлота» будут продлены в конце года.
«Что касается плоских тарифов. Во-первых, я хочу сказать, что они будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с «Аэрофлотом». Мы продлим, безусловно», – передает его слова ТАСС.