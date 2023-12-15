Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине

Депутат Госдумы: Лишение свободы за экономические преступления невыгодно для государства

Депутат Госдумы Олег Леонов: За экономические преступления не надо лишать свободы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я уже два с половиной года, и вообще все депутаты от фракции «Новые люди», говорим о том, что за экономические преступления – конечно, при выполнении ряда условий – не надо лишать свободы. Это вредно и для самих фигурантов, и для государства невыгодно», – подчеркнул Олег Леонов, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Если это экономическое преступление, то человек, безусловно, должен возместить весь ущерб, который он нанес. Может не в 100% размере, а в большем – учитывая моральный ущерб и всевозможные компенсации. И, естественно, он должен будет выплатить штраф – кратный или десятикратный. Чтобы никогда в будущем ни у него, ни у кого другого не возникло желания совершать такие преступления», – пояснил парламентарий.



«Надо ли конфисковать имущество или нет – вопрос дискуссионный. Но человек точно должен финансово быть наказан. При этом у него должна остаться возможность работать, заниматься своим бизнесом, приносить доход своей семье и государству, чтобы не страдала семья, чтобы не страдала налоговая система. Потому что сейчас, когда человека сажают, его производство разваливается. А речь порой идет о серьезных заводах, которые работают по гособоронзаказу», – заметил он.

«В итоге, если мы применим жесткие финансовые взыскания, тогда те, кому ущерб нанесен, получают возмещение; и государство получает кратно больше налогов, штрафов. И человек понимает, что так нельзя, но продолжает работать, а экономика государства не страдает», – добавил депутат.

«И это касается не только наказания за экономические преступления, а еще и системы их взыскания. То есть человек обязательно должен заплатить установленные судом взыскания и штрафы. У него не должно быть возможности избежать их. Не должно быть так, что он переписал свое имущество на маму, на тещу, и у него самого из имущества остается только дачный домик без удобств», – отметил спикер.

При этом Леонов отметил, что наказание должно быть неизбежным, а поэтому нынешние механизмы взыскания тоже нуждаются в коррекции. «Также может быть введена солидарная ответственность, когда во взысканиях задействованы какие-либо поручители по преступным сделкам и прочее. В общем, поле для усовершенствований законодательства в этой части очень и очень широко», – резюмировал Леонов.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что «оторопевает», когда за экономические преступления людей осуждают на срок в 14–15 лет, но пока закон существует, его надо выполнять.

«Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу же, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Я знаю об этом, вообще как-то перебор, это очевидно», – сказал президент.

Вместе с тем Путин отметил, что во многих странах складываются сроки за экономические преступления: налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, в результате люди получают запредельные сроки.

«Но почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей, адекватной, как считают законодатели, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности», – подчеркнул президент РФ.

В качестве примера президент привел бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которому прокуратура затребовала 19,5 года лишения свободы. По словам Путина, много это или мало, должен подумать законодатель.