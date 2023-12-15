Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Задержанного в Финляндии россиянина заподозрили в «военных преступлениях»
Финляндия проведет расследование в отношении задержанного россиянина Воислава Тордена, который, как утверждают финские власти, причастен к совершению военных преступлений.
«Заместитель генпрокурора Финляндии принял решение, что досудебное расследование будут проводить финские власти по делу, по которому гражданин России, находящийся под стражей в Финляндии, подозревается в военных преступлениях», – сообщила финская прокуратура, передает ТАСС.
Там добавили, что Торден не может быть экстрадирован на Украину, а «дело, как международное преступление, подпадает под юрисдикцию Финляндии».
В августе Торден был арестован в Финляндии по запросу Украины об экстрадиции. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В декабре суд решил освободить задержанного по запросу Украины россиянина, сразу же после освобождения он был задержан вновь.