Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Работников предприятия ОПК в Москве осудили за хищение деталей от МиГ-29
Тушинский районный суд Москвы признал нескольких сотрудников Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева виновными в хищении и контрабанде запчастей к самолетам МиГ-29.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, организатор преступной группы и девять ее участников приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях, передает ТАСС.
Члены преступной группы специализировались на организации массовых хищений комплектующих к авиадвигателям для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах оборонных ведомств иностранных государств. В результате пресечения противоправной деятельности из незаконного оборота были изъяты детали на сумму более 50 млн рублей.
В сентябре ФСБ задержала сотрудника предприятия ОПК за хищение денег для производства вооружения.