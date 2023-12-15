Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
ФИФА удовлетворила иск «Ростова» по жалобе к «Роме» из-за трансфера Шомуродова
Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) удовлетворил иск «Ростова» по выплатам от итальянской «Ромы» за трансфер узбекского нападающего Элдора Шомуродова, сообщила пресс-служба «Ростова».
Согласно сообщению пресс-службы, ФК «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа» нападающего Элдора Шомуродова и в сентябре подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома», передает ТАСС.
Там добавили, что жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме.
Шомуродову 28 лет, он выступал за «Ростов» с июля 2017 года по октябрь 2020 года..