Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Экс-главу миграционного управления МВД в Петербурге отправили под арест
В Петербурге бывшего руководителя управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Андрея Колесникова отправили под стражу по делу о содействии в фиктивной легализации в городе и Ленобласти свыше 16 тыс. мигрантов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Октябрьский райсуд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Колесникова по обвинению в превышении должностных полномочий и удовлетворил его, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Обвиняемого поместили под арест до 12 февраля 2024 года. Сам Колесников возражал и просил отправить его под домашний арест.
Напомним, в Петербурге задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции (УВМ ГУ МВД) по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс. иностранцев.