Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Опрос: Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 79%
ФОМ: Президенту России Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%
Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, а его деятельность одобряют 79%, следует из данных опроса ФОМ.
О доверии президенту России заявили 77% респондентов, только 12% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 79% опрошенных, отрицательный ответ дали 11%, следует из данных на сайте ФОМ.
Опрос «ФОМнибус» был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.