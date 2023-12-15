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    Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    8 комментариев
    15 декабря 2023, 12:19

    Опрос: Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 79%

    ФОМ: Президенту России Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, а его деятельность одобряют 79%, следует из данных опроса ФОМ.

    О доверии президенту России заявили 77% респондентов, только 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 79% опрошенных, отрицательный ответ дали 11%, следует из данных на сайте ФОМ.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (53)
    14 декабря 2023, 13:51
    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО

    Путин: В зоне боевых действий СВО находится 617 тыс. человек

    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек, заявил на прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин.

    «Я еще раз говорю: протяженность линии боевого соприкосновения – свыше 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается.

    Коментарии (5)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 14:08
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, заявил президент России Владимир Путин.

    При увеличении спроса объем производства не изменился, также не был вовремя открыт импорт в должном объеме, передает ТАСС.

    «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил Путин, комментируя ситуацию с ценами на яйца.

    Глава государства признал, что причиной роста цен на яйца стал сбой в работе правительства, но соответствующие решения приняты. Ситуация без сомнения будет улучшаться, добавил он.

    «Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», – сказал президент.

    Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца в России.

    Коментарии (30)
    14 декабря 2023, 13:17
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается, заявил президент Владимир Путин.

    «Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, и на всем протяжении идет улучшение положения наших войск», – передает его слова ТАСС.

    Коментарии (33)
    14 декабря 2023, 14:14
    Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
    Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

    Пенсионер из Новосибирска в ходе прямой линии рассказал Путину, что услуги ЖКХ планируют поднять в городе до 15%, а проиндексировать пенсии – на 7,5%. Он подчеркнул, что такая ситуация неприемлема, и попросил президента посодействовать, передает ТАСС.

    Путин пообещал разобраться с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске.

    «Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем», – сказал он.

    Также Путин отметил, что рассчитывает, что предстоящая индексация пенсий 7,5% окажется не ниже инфляции. Он считает, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно.

    «Конечно, нужно все делать своевременно. И тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан», – сказал Путин.

    Кроме того, президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

    «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» – спросил ведущий Павел Зарубин у президента.

    «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – сказал Путин.

    Коментарии (8)
    14 декабря 2023, 15:12
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    Путину задали вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию. По словам ведущей Екатерины Березовской, многих волнует стоимость как этих машин, так и отечественных, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что цены на АвтоВАЗ «не в космос улетели», а процентов на 40. Он отметил, что цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства. По словам президента, самое главное создавать собственные платформы и их развивать, АвтоВАЗ и другие производители так и делают, но это требует времени.

    Путин рассказал, что китайские автомобили вытесняют другие машины с рынка не только в России, и качество растет. Кроме того, он считает, что надо создавать в России отрасль создания автокомпонентов, работа над этим идет активно.

    Также, говоря об отечественных автомобилях, Путин отметил, что считает «Аурусы» дорогими, но это связано с их количеством.

    Президент рассказал, что ОАЭ нравятся «Аурусы», которые уже начали собирать в этой стране.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 16:18
    Путин: Надо верить в великий русский народ

    Путин признался, что предостерег бы себя в 2000 году от наивности и избыточной доверчивости к западным партнерам

    Путин: Надо верить в великий русский народ
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин признался, что если бы была возможность вернуться в прошлое, предостерег бы себя в 2000 году от наивности и избыточной доверчивости к западным партнерам.

    «Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ». От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров», – сказал Путин во время прямой линии.

    Он добавил, что дал бы себе напутствие верить в русский народ.

    «Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России», – подчеркнул президент в завершении пресс-конференции. 

    Коментарии (34)
    14 декабря 2023, 16:17
    Путин назвал полной чушью обвинения в сокращении поставок газа в Европу
    Путин назвал полной чушью обвинения в сокращении поставок газа в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обвинения в адрес России в том, что она якобы сократила поставки газа в Европу, являются полной чушью, заявил президент Владимир Путин.

    «Газпром выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит», – передает слова Путина РИА «Новости».

    При этом то, что Европа недополучает газ, Путин назвал «не нашей проблемой».

    «То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод «Ямал – Европа» – это сделала Польша, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины – это сделала Украина, и не мы взорвали «Северный поток – 1» и частично «Северный поток – 2», это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», – отметил Путин, передает ТАСС.

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    14 декабря 2023, 14:58
    Путин объяснил кашель «шурованием» кондиционеров
    Путин объяснил кашель «шурованием» кондиционеров
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг постоянно прочищал горло, он объяснил это тем, что в помещении, где идет мероприятие, действуют кондиционеры.

    Глава государства, отвечая на вопросы, иногда прокашливался. В один момент он прервал ответ объяснением: «Кондиционеры шуруют».

    Также президент на пресс-конференции указал, что со стрессами ему помогает справляться чувство долга.

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    14 декабря 2023, 13:07
    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На развитие новых регионов России, вошедших в состав страны после начала специальной военной операции, будет выделяться ежегодно 1 трлн рублей, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

    «Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей на развитие этих регионов и постепенное их вхождение в экономическую, в социальную жизнь России», – сказал Путин.

    Помимо этого, другие регионы страны уже направили на помощь присоединенным территориям 150 млрд рублей, еще 100 млрд рублей планируется вложить.

    По его словам, сейчас ситуация в других регионах России «капитально лучше», поскольку «киевские бывшие власти» не уделяли развитию этих регионов должного внимания.

    Несмотря на это, в 2023 году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей налогов, отметил президент.

    «Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», – подчеркнул Путин. 

    «Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это», – пообещал президент.

    Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

    По данным на начало декабря за 2023 год в новых регионах восстановлено 5594 объекта, введено 123 объекта нового строительства, задействовано свыше 27 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники.

    Ранее сообщались, что потенциал Херсонской и Запорожской областей высок, в регионах уже восстанавливаются туристическая отрасль, промышленность, сфера образования, а также ведутся крупные инфраструктурные проекты.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 16:14
    Путин ответил на вопрос, что читает в свободное время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос о том, что он читает.

    Путин пошутил, что придется перечитать Уголовный кодекс.

    В целом он отметил, что у него мало времени на чтение. Но, подчеркнул президент, на тумбочке у него лежит томик Лермонтова. По словам президента, это был гениальный человек, передает РИА «Новости».

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 15:49
    Путина спросили о ликвидации МФО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции ответил на вопрос, когда будут ликвидированы микрофинансовые организации.

    «А надо ли это делать? Если они злоупотребляют доверием людей – тогда их надо приводить в чувство. Вот это правда», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее ЦБ принял решение отменить послабление для СРО в сфере микрофинансирования.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 16:01
    Путин об абортах: Права и свободы женщин должны соблюдаться
    Путин об абортах: Права и свободы женщин должны соблюдаться
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных запретах абортов в России, указал, что таких запретов в стране нет, и подчеркнул, что права и свободы женщин должны соблюдаться.

    «А запреты разве есть? Но почему говорят о какой-то вакханалии запретов, их же нет. Что касается всяких запретов. Вы знаете, я в этой связи сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения, и к увеличению жертв отравлений этими суррогатами. И здесь, в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», – сказал он.

    Президент пояснил, что знает позицию Русской православной церкви по этому вопросу, и отметил, что «другой позиции у Церкви быть не может», поскольку она борется за жизнь каждого человека.

    «Но в то же время я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду. Государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась, если бы женщины после того, как, узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины тоже должны соблюдаться», – подчеркнул Путин.

    По его мнению, решение проблемы лежит в двух областях. Это обращение к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Воспитание в том смысле, что «ребенок – это дар божий». И это лежит в сфере материального благосостояния, сказал президент.

    Он добавил, что нужно обратить внимание на женские консультации, «надо приводить там все в порядок».

    «Надо думать о том, как приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной надо думать. И третье. Нужно думать о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы», – заключил глава государства.

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