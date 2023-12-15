Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.2 комментария
В России впервые лишили гражданств за уклонение от воинского учета
Суд в России впервые лишил иностранцев гражданства за уклонение от воинского учета
В Челябинске по иску полиции впервые вынесено решение суда о прекращении гражданства двух братьев, приехавших из страны ближнего зарубежья и уклонившихся от воинской обязанности.
По данным управления полицейского главка по вопросам миграции, прекращение гражданства на таком основании в России стало прецедентом.
После вынесения решения братья 21 и 24 лет должны будут выехать из страны, иначе их депортируют, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, передает ТАСС.
Полицейскими было установлено, что при подаче заявления на получение гражданства России мужчины предоставили заведомо ложные сведения с целью уклониться от несения воинскую обязанность. На этом основании Центральный райсуд Челябинска и принял решение о прекращение российского гражданства молодых людей. Позднее Челябинский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Мужчины попали в поле зрения полиции в рамках операции «Нелегальный мигрант».
Напомним, на этой неделе двух принятых в российское гражданство приезжих лишили паспортов за незаконный оборот наркотиков.
Накануне СК направил в МВД запрос на лишение гражданства еще семерых обвиняемых в преступлениях.