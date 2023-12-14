СК направил в МВД запрос на лишение гражданства семерых обвиняемых в преступлениях

Tекст: Алексей Дегтярев

Осужденные ранее получили российское гражданство, но совершили преступления по статьям об уклонении от военной и гражданской альтернативной службы, о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, сообщили в ГСУ СК, передает ТАСС.

Также в числе инкриминируемых им статей – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В СК отметили, что российское гражданство прекращается, если получивший его гражданин совершил одно из указанных в статье 24 закона «О гражданстве Российской Федерации» преступлений.

Ранее двух принятых в российское гражданство приезжих лишили паспортов за незаконный оборот наркотиков.