Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.5 комментариев
Россия в ОБСЕ заявила об отсутствии планов уничтожить Украину
Заместитель постпреда при ОБСЕ Волгарев указал на отсутствие у России планов завоевать или уничтожить Украину
Россия не планировала и не планирует завоевать или уничтожить Украину, российская сторона занимается обеспечением своей долгосрочной безопасности, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев.
На заседании Постоянного совета ОБСЕ Волгарев также указал, что Россия освобождает «свои территории», которые «временно удерживаются марионеточными оккупационными формированиями с задействованием натовского оружия», передает РИА «Новости».
Волгарев подчеркнул, что на Западе не осудили ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное «людьми Владимира Зеленского», «позорно молчат и западные дипломаты в ОБСЕ». Таким отношением спонсоры Киева «поощряют террористические атаки». «Не стану повторять, что в России это знают – и не простят», – сказал Волгарев.
Как отметил Волгарев, Мальта, председательствующая в 2024 году в ОБСЕ, должна понимать, что данная организация – это «не задний двор» Запада, «не филиал ЕС или НАТО». Волгарев заявил, что «украинизация» деятельности ОБСЕ «разрушительно сказывается на судьбе всей организации».
Напомним, Путин, говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО, заявлял, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.