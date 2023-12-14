Путин об абортах: Права и свободы женщин должны соблюдаться

Tекст: Алексей Дегтярев

«А запреты разве есть? Но почему говорят о какой-то вакханалии запретов, их же нет. Что касается всяких запретов. Вы знаете, я в этой связи сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения, и к увеличению жертв отравлений этими суррогатами. И здесь, в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», – сказал он.

Президент пояснил, что знает позицию Русской православной церкви по этому вопросу, и отметил, что «другой позиции у Церкви быть не может», поскольку она борется за жизнь каждого человека.

«Но в то же время я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду. Государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась, если бы женщины после того, как, узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины тоже должны соблюдаться», – подчеркнул Путин.

По его мнению, решение проблемы лежит в двух областях. Это обращение к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Воспитание в том смысле, что «ребенок – это дар божий». И это лежит в сфере материального благосостояния, сказал президент.

Он добавил, что нужно обратить внимание на женские консультации, «надо приводить там все в порядок».

«Надо думать о том, как приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной надо думать. И третье. Нужно думать о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы», – заключил глава государства.