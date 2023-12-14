Путин: У ВСУ нигде ничего не получилось с контрнаступлением

Tекст: Елизавета Шишкова

«Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось», – сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева, передает ТАСС.

«По поводу Крынок. <…> Последняя попытка, на сегодняшний день по крайней мере выглядит как последняя, прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. На этом участке ВСУ сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку берега, для того чтобы сохранить наших ребят и не подвергать их излишнему риску, было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки», – отметил Путин.

Президент уточнил, что Киев толкает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят, что это дорога в один конец, передает РИА «Новости».

Путин считает, что присутствие ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра «скоро закончится».

«Я какое-то время назад НГШ (начальнику Генштаба – прим. ВЗГЛЯД) сказал: «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них», — сказал глава российского государства.

«Тем не менее министр и НГШ сказали: „Мы постепенно будем сужать это «пространство свободы». Это и происходит. Я думаю, что скоро это и закончится», – отметил Путин.