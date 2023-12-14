  • Новость часаПутин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    0 комментариев
    14 декабря 2023, 11:39

    Госдума поддержала расширение круга лиц, которые могут представлять интересы призывников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума во втором чтении одобрила поправку о расширении круга лиц, которые могут выступать представителями граждан, подлежащих призыву на военную службу.

    Изменения вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». В частности, из статьи о досудебном порядке подачи жалобы исключается уточнение о том, что от лица призывника может выступать только его законный представитель, передает ТАСС.

    Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым военную службу по призыву разрешат проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ).

    13 декабря 2023, 17:46
    Вылеты F-16 ВСУ из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте

    Гаврилов: Россия будет считать вылеты украинских F-16 из Польши и Румынии участием этих стран в конфликте

    Вылеты F-16 ВСУ из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте
    @ IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, из-за значительного разрушения аэродромов на Украине уже появляются предложения о том, чтобы самолеты делали вылеты с авиабаз Польши, Румынии и Словакии, передает RT.

    Если это произойдет, подчеркнул Гаврилов, Россия будет считать эти страны участниками конфликта.

    Напомним, Украина хотела бы получить от Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в вооруженных силах страны, сообщил представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. По его словам, основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский F-16.

    Коментарии (121)
    13 декабря 2023, 19:59
    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома

    MWM: Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за нехватки снарядов

    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения.

    «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – приводит РИА Новости выдержку из публикации Military Watch Magazine.

    Издание подчеркивает, что отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность украинских войск и может привести к развалу фронта на ключевых направлениях.

    Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, пожаловались на вооружения, поставляемые из стран Евросоюза, пишет издание. Один из украинских военных заявил, что итальянское оборудование обладает низким качеством.

    Ранее сообщалось, что российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются».

    Коментарии (16)
    13 декабря 2023, 13:09
    Акунин придумал программу по «развалу» российской армии

    Писатель Акунин заявил пранкерам Вовану и Лексусу о программе по «развалу» российской армии

    Акунин придумал программу по «развалу» российской армии
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Писатель Борис Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что «опасность, исходящую из Москвы», можно разрушить только изнутри.

    Литератор говорил с неким «Ткаченко», которым представились пранкеры. Акунин выразил готовность помочь Украине по мере своих возможностей, говорится в Telegram-канале пранкеров.

    Вован и Лексус подчеркнули, что Акунин к тезису «хороший русский – мертвый русский» относится с пониманием и без какого-то осуждения. Также он «понимает» атаки российских городов дронами ВСУ.

    «Мы сражаемся с опасностью, которая угрожает нам всем, угрожает всему миру. Я остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы», – заявил писатель. По его мнению, разрушить эту «опасность» можно только изнутри: «Победа в этой войне будет достигнута не на полях сражения, а в мозгах. В первую очередь – в мозгах россиян».

    Также Акунин заявил, что военная пропаганда Киева плохо работает с российской армией. Он рассказал об идее, которую пытается продвинуть среди членов парламента ЕС – сделать программу помощи релокации бежавшим из российской армии.

    При этом Акунин удивлен, что в России его все еще не «забанили».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев призвал не экранизировать проклинающего Россию из-за рубежа Акунина.

    Коментарии (83)
    13 декабря 2023, 12:44
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

    Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Байдену для переизбрания приходится переключаться с темы Украины на внутренние проблемы США. И странное поведение американского президента во время переговоров с Зеленским ярко демонстрирует дистанцирование от токсичной проблематики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее в США прошли переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

    «Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

    Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

    Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

    «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.

    Коментарии (11)
    13 декабря 2023, 12:54
    Зеленский назвал условие территориальных уступок России

    WP: Украина без помощи США уступит территории России

    Зеленский назвал условие территориальных уступок России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в США сенаторам Конгресса, пишет The Washington Post (WP).

    По данным издания, Зеленский заявил, что Украина не прекратит бороться, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а ВСУ «неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», передает ТАСС.

    При этом президенту Украины не удалось добиться прорыва в переговорах с конгрессменами. Сейчас Конгресс все еще находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Украине.

    Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии. При этом этот пакет может стать одним из последних.

    Коментарии (22)
    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

    Коментарии (18)
    13 декабря 2023, 15:19
    Автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области

    Гладков: Автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области

    Автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе хутора Высокий в Краснояружском районе Белгородской области подорвался автомобиль с мирными жителями, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По предварительной информации, автомобиль подорвался в результате наезда на мину, пострадали три человека, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

    «Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго – закрытая черепно-мозговая травма», – написал глава Белгородской области. Бригадами медицины катастроф они доставляются в городскую больницу Белгорода, третий находится в Краснояружской центральной районной больнице с сотрясением мозга.

    В сентябре тракторист подорвался на установленной ВСУ мине в Херсонской области.

    Коментарии (39)
    13 декабря 2023, 21:24
    Туск отказал Зеленскому в экстренной встрече
    Туск отказал Зеленскому в экстренной встрече
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский уже захотел встретиться с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском, об этом сообщил сам Туск по прибытии в Брюссель на саммит Евросоюза.

    Туск сообщил, что Киев запросил встречу уже завтра утром, передает РИА «Новости». Польский премьер добавил, что готов встретиться с украинским лидером, однако пока неясно, когда это произойдет.

    «У нас заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения, каким образом должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, на Европейском совете», – пояснил он.

    Напомним, новый премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе торжественной церемонии в среду приведен к присяге. Ранее депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Польско-украинские отношения заметно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

    Коментарии (21)
    13 декабря 2023, 14:37
    Минспорт Китая запретил хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала

    Ротенберг: Минспорт Китая запретил хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала

    Минспорт Китая запретил хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что команда Китая не сыграет на Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта страны.

    По его словам, сборная Китая в своем решении не ехать на турнир ссылается на запрет от министра спорта Китая, передает РИА «Новости».

    Ранее в МОК сообщили, что российская хоккейная сборная имеет теоретические шансы принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года.

    Коментарии (29)
    13 декабря 2023, 18:46
    Западные СМИ назвали поражение Украины стратегической катастрофой для США
    Западные СМИ назвали поражение Украины стратегической катастрофой для США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Вероятное поражение Украины в конфликте будет катастрофичным для Запада и нанесет «ошеломляющий удар» по его престижу и авторитету, написал в авторской колонке колумнист газеты The Washington Post (WP) Ли Хокстейдер.

    «Этот мрачный сценарий стал бы ошеломляющим ударом по престижу и репутации Запада, стратегической катастрофой для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО», – приводит ТАСС слова Ли Хокстейдера.

    По его словам, «провал такого масштаба» «будет иметь гораздо более долгосрочные последствия, чем неспособность Киева прорваться через российскую линию фронта».

    Эксперт считает, что риски поражения Украины в последнее время значительно возросли в связи с тем, что США и Европа могут не направить помощь Киеву. При этом «главным преимуществом» российских властей в конфликте Хокстейдер назвал «стратегическое терпение».

    Ранее американский генерал-лейтенант Антонио Агуто заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

    Коментарии (31)
    13 декабря 2023, 20:48
    Кадыров спрогнозировал сроки окончания СВО

    Кадыров спрогнозировал окончание СВО летом следующего года

    Кадыров спрогнозировал сроки окончания СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция (СВО) России на Украине может завершиться летом следующего года, такой прогноз сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

    Общаясь с жителями Чечни в прямом эфире, Кадыров предположил, что окончания СВО «стоит ожидать следующим летом», передает «Московский комсомолец». Спецоперация может завершиться в июне или июле, считает он.

    Кадыров добавил, что перед российскими военными поставлена задача не разрушать города, а вести переговоры с желающими сдаться украинскими солдатами, и если бы такой задачи не было, «мы бы давно Киев забрали».

    Ранее Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%».

    Коментарии (50)
    13 декабря 2023, 21:33
    Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16
    Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попытался убедить возглавлявшего Объединенный комитет начальников штабов США Марка Милли, что утечка секретных данных Пентагона может быть полезной для Киева, также он попросил поставить Украине самолеты F-16, но Милли на это лишь рассмеялся, сообщает газета Washington Post.

    Просьбу передать Киеву F-16 Залужный мотивировал тем, что в утекших документах о них не говорилось, и истребители могли бы стать неожиданностью для российских сил. Однако Милли в ответ лишь рассмеялся, передает РИА «Новости».

    Издание при этом отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский считал, что утечка секретных материалов не может быть полезной для Киева.

    Напомним, в середине апреля в США арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона.

    Коментарии (11)
    13 декабря 2023, 14:14
    Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем

    Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем собак из динамиков

    Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким собачьим лаем, транслировавшимся через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.

    Сообщается, что фон дер Ляйен в своей речи говорила о мощи Европы, но сразу после ее слов из динамиков стал раздаваться громкий собачий лай. Вначале в зале повисла тишина, а затем депутаты рассмеялись, передает ТАСС.

    Ранее канцлера Германии Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в Бундестаге, смех вызвали слова о поддержке населения, а также слова о помощи Украине.

    Коментарии (15)
    13 декабря 2023, 14:25
    Американский генерал рассказал о новой проблеме ВСУ
    Американский генерал рассказал о новой проблеме ВСУ
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ, заявил американский генерал-лейтенант Антонио Агуто.

    Агуто, с декабря прошлого года возглавляющий Группу содействия безопасности Украины – основную организацию, координирующую поставки военной помощи киевскому режиму, заявил, что подавление американских высокоточных вооружений «представляет проблему», пишет портал Defense One, передает ТАСС.

    Генерал добавил, что Пентагону нужно продолжить модернизацию своих вооружений, чтобы они могли «противостоять действиям противника». Он отметил, что российским войскам достаточно «нескольких недель» для того, чтобы найти способы противодействия американским системам после их первого применения на фронте.

    Портал также указывает, что у России имеются передовые средства РЭБ, в том числе установки, способные заглушать сигналы GPS на расстоянии до 24 км. Отмечается, что украинские военнослужащие уже жаловались на высокую эффективность российских систем.

    Ранее в США предсказали ВСУ большие проблемы с наступлением зимы.

    Коментарии (14)
    13 декабря 2023, 13:59
    В Москве обезглавили коня Рокоссовского у горельефа «Парад Победы»
    В Москве обезглавили коня Рокоссовского у горельефа «Парад Победы»
    @ Соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Барельеф «Парад Победы» в российской столице испортили неизвестные вандалы, они отпилили голову коня, на которой изображен маршал Константин Рокоссовский, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в ночь на 12 декабря, неизвестный отпилил голову коня Рокоссовского и скрылся с места, сообщил собеседник ТАСС.

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

    Между тем начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов пояснил, что на Красной площади такого горельефа нет.

    Он находится рядом с торговым центром «Охотный ряд», напротив гостиницы Four Seasons Hotel Moscow. Композиция выполнена из бронзы. На ней в том числе изображены принимающий Парад Победы маршал Георгий Жуков и командующий парадом маршал Константин Рокоссовский.

    В 2020 году в Польше вандалы украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского.

    Коментарии (55)
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    Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США потерял былую уверенность в поддержке ВСУ: помогать союзной армии было обещано не «сколько потребуется», а до тех пор, «пока это возможно». Все это проходит на фоне споров в Конгрессе из-за согласования выплат Украине. Для чего президент Штатов решил встретиться с Зеленским именно сейчас и удастся ли Украине сохранить финансовую помощь Вашингтона? Подробности

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