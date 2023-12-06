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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    32 комментария
    6 декабря 2023, 14:04

    Военную службу по призыву предложили позволить проходить в органах ФСБ

    В Госдуме поддержали поправки о разрешении проходить военную службу по призыву в органах ФСБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым военную службу по призыву разрешат проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ).

    Соответствующую инициативу внесли ко второму чтению проекта закона о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, передает ТАСС.

    Изменения внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе» и «О Федеральной службе безопасности».

    17 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Росгвардии иметь в своем составе добровольцев.

    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

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    5 декабря 2023, 10:58
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    «Русский инженер»: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытается заменить западные Storm Shadow, запасы которых у ВСУ подходят к концу, а новые поставки маловероятны, новой модификацией ракеты «Нептун», пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», предположил, что речь пойдет о замене системы наведения: вместо активной радиолокационной – наведение по спутниковой навигационной системе. По его словам, это дает заметную экономию массы, что вместе с удлинением ракеты позволяет увеличить массу БЧ, доведя ее до 400 кг.

    Таким образом, считает эксперт, киевский режим хочет получить могущество боеголовки на уровне не ниже ракет класса «Калибр». Украинские ракеты, добавил Васильев, будут обладать заметно меньшей дальностью, но при этом их можно будет запускать с земли. Либо вооруженные силы Украины смогут добавить дальности ракете, пустив часть массы на топливо, предположил эксперт.

    «Это все может свидетельствовать о попытке заменить западные Storm Shadow, которые возможно уже подходят к концу, и маловероятны новые поставки. К тому же опция пуска с земли упрощает запуск и обнаружение пуска, так как не привязана к взлету самолетов-носителей», – заключил Васильев.

    Ранее военный эксперт Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    5 декабря 2023, 10:42
    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей»

    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей» по ракетам большой дальности

    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    Как говорится в сообщении холдинга, в «Панцирь» внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, передает ТАСС. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений.

    Там добавили, что конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С», тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика.

    Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что после доработки с учетом опыта специальной военной операции на Украине результативность ЗРПК «Панцирь» против снарядов РСЗО HIMARS американского производства в ряде случаев достигает 100%.

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    5 декабря 2023, 16:36
    Госдума одобрила законопроект о праве частной охраны ТЭК сбивать беспилотники

    Госдума одобрила в первом чтении проект о праве частной охраны ТЭК сбивать беспилотники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий частной охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) противодействовать беспилотникам.

    В настоящее время право противодействия беспилотникам имеется лишь у силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, передает ТАСС.

    Между тем в настоящее время безопасность более 80% объектов ТЭК обеспечивают частные охранные организации, в том числе корпоративные. Предлагаемые поправки в законодательство позволят устранить правовые пробелы действующего законодательства.

    По мнению комитета Госдумы по энергетике, ко второму чтению необходимо внести ряд корректировок в текст законопроекта, в частности, дополнительно проработать вопрос о распространении пределов зон безопасности на воздушное пространство, а также прописать возможность частным охранным предприятиям пресекать работу беспилотников, в том числе посредством подавления сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения.

    В ВСУ ранее заявляли, что зимой украинские военные собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы. Напомним, ФСБ сообщала ранее, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях, в частности на Смоленской и Курской АЭС.

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    5 декабря 2023, 15:14
    Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран
    Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума во втором чтении приняла поправки, которые законодательно закрепляют право президента РФ вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран. Соответствующие нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов.

    Сейчас подобные меры регулируются указом президента, передает ТАСС. Согласно принятому документу, который расширяет полномочия президента РФ по введению мер в экономике в связи с недружественными действиями иностранных государств, глава государства вправе устанавливать особый порядок для сделок российских граждан и юрлиц с гражданами и компаниями из недружественных государств либо контролируемым недружественными государствами.

    Так, глава государства получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, которые принадлежат лицам недружественных иностранных государств. Президент получит полномочия вводить особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также особый порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для РФ, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов.

    Глава государства также получит полномочия по установлению особенностей создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, установлению особенностей правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о ценных бумагах.

    Полномочия президента РФ расширятся за счет возможности устанавливать особый (специальный) порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами, ввоз и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты и внутренних ценных бумаг). Президент также получит право вводить особый (специальный) порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов. В случае принятия нормы вступят в силу со дня официального опубликования и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что симметричный ответ может последовать от России в случае воровства Европой замороженных средств России.

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    4 декабря 2023, 16:07
    Российские тральщики отработали поиск мин на торговых маршрутах в Черном море

    Тральщики ЧФ отработали поиск и уничтожение мин на торговых маршрутах в Черном море

    Российские тральщики отработали поиск мин на торговых маршрутах в Черном море
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) провели учения по поиску и уничтожению украинских мин в акватории Черного моря, включая маршруты торгового судоходства, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

    Как сообщили в отделе, в условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что экипажи противоминных кораблей провели разведку местности для поиска взрывоопасных предметов, а также отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений в дневное и ночное время.

    Ранее ЧФ провел в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне.

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    4 декабря 2023, 18:12
    Политологи: Правительство Болгарии заставит президента отправить списанные БТР на Украину

    Эксперты указали на подоплеку желания болгарского правительства отправить Украине 100 списанных БТР

    Политологи: Правительство Болгарии заставит президента отправить списанные БТР на Украину
    @ Georgi Paleykov/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент Болгарии не согласен с парламентом страны, решившим отправить БТР на Украину. Однако из-за политического раскола внутри страны главе государства все же придется передать технику ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политолог Вадим Трухачев и балканист Олег Бондаренко. Ранее болгарский президент вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР.

    «Следует понимать, что соглашение о передаче БТР Украине отклонил именно президент Болгарии. Он с момента начала СВО выступал против поставок вооружений ВСУ. Но правительство и парламент страны, контролируемые евроатлантическими силами, думают по-другому. Налицо раскол в местной политической элите», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Также в Болгарии существует разрыв между населением страны и политической властью. Местные жители хоть и не являются русофилами, но в основном хорошо относятся к Москве. Однако они очень неохотно ходят на выборы, явка там низкая, поэтому правительство формируют силы, которые настроены антироссийски», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим я уверен, что болгарское оружие в конце концов попадет в руки ВСУ, хотя, возможно, и в меньшем количестве, чем планировалось изначально. Решающее слово окажется не за президентом, а за правительством и парламентом, так как они обладают большими полномочиями», – пояснил он.

    На «политическую турбулентность» внутри Болгарии указывает и Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист». «Все большую популярность набирают политики, которые критично настроены к прежнему бескомпромиссному прозападному курсу. И решение в отношении техники – реакция на запрос населения», – объясняет он.

    «Однако я не думаю, что следует ожидать повторения в Болгарии сценария Словакии и Венгрии. Этот вариант возможен, но политика Софии долгое время была ориентирована на США. Поэтому шансы на такое развитие событий достаточно малы», – резюмировал Бондаренко.

    Ранее болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине ста списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.

    В сентябре парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

    Предложение ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС встретило сильное сопротивление со стороны оппозиции. В частности, депутат от Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров заявил, что «правящее большинство вот-вот совершит национальное предательство».

    Более того, данные ЗРК оказались неисправными, сообщает издание Faktor.bg. «Болгарская сторона не имеет возможности отремонтировать и восстановить неисправные зенитные управляемые ракеты 5Б55П (К) для ЗРК С-300, не ставя под угрозу жизнь и здоровье личного состава», – отмечают в публикации.

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    4 декабря 2023, 14:52
    Запасы оружия на складах в Чехии снизились из-за помощи Украине

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о сокращении помощи Украине из-за снижения запасов вооружения на складах в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Сокращение запасов вооружения на складах Чехии снижает возможности Праги помогать Киеву, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

    «На наших складах все меньше запасов и возможностей для помощи» – сказал Фиала на пресс-конференции в Вене, передает ТАСС.

    При этом премьер Чехии отметил, что чешская оборонная промышленность готова сотрудничать с западными партнерами для оказания помощи Украине.

    Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что уровень военной поддержки Украины Западом оказался недостаточным, из-за чего Киев ожидают сложности в военном плане.

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    4 декабря 2023, 12:52
    Армения не захотела подавать в суд на Россию из-за поставок оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона не намерена подавать в суд на российскую из-за того, что не получила оплаченное оружие, заявил замминистра обороны страны Грачья Саркисян.

    Вопрос с поставкой оружия, возможно, будет решен в «партнерской атмосфере», сказал Саркисян, передает ТАСС.

    В ноябре глава комиссии по обороне и безопасности Армении Андраник Кочарян заявлял, что контракт на поставку вооружений от России имеет сроки, а также санкции при нарушении этих сроков.

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    6 декабря 2023, 12:52
    Госдума приняла законопроект о запрете телефонов на уроках
    Госдума приняла законопроект о запрете телефонов на уроках
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли проект закона об использовании учениками на уроках мобильных телефонов и планшетов с сим-картами.

    Закон предполагает, что школьники не должны в ходе учебных занятий пользоваться средствами связи, за исключением случаев угрозы жизни и здоровью, передает ТАСС.

    Эта норма вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

    При этом использование девайсов запрещается даже в образовательных целях. В предыдущей редакции документ это делать разрешал.

    Директор Центра общего и дополнительного образования Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при запрете смартфонов на уроках должен снизиться кибербуллинг.

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    5 декабря 2023, 18:15
    Мишустин назвал рост выпуска бронетехники в 2023 году

    Мишустин заявил, что в 2023 году рост выпуска бронетехники вырос втрое

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производство бронетанкового вооружения в 2023 году увеличилось в три раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

    За 11 месяцев этого года значительно возросло количество выпускаемых изделий по отношению к показателям 2022 года, сказал Мишустин, передает ТАСС.

    Производство средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки выросло более чем в пять раз, бронетанкового вооружения – в три раза, авиатехники и беспилотников – в два раза, автомобилей – в три раза.

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    4 декабря 2023, 17:40
    Хинштейн: Распространителям краденых персональных данных ужесточат наказание

    Депутат Хинштейн рассказал о новом пакете законов против утечек личных данных пользователей

    Хинштейн: Распространителям краденых персональных данных ужесточат наказание
    @ Annette Riedl/ZB/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Новые штрафы и меры наказаний за утечку персональных данных и их незаконное использование призваны не только увеличить ответственность злоумышленников за преступления, но и улучшить уровень информационной защиты российских компаний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Александр Хинштейн. Ранее в Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных.

    «Проект внесения изменений в кодекс об административных правонарушениях предлагает серьезное увеличение штрафов для операторов за инциденты с персональными данными. Предусмотрено и введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хранение личных материалов, полученных незаконным путем», – сказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Кроме того, упомянуты и меры в отношении ресурсов, которые занимаются распространением персональной информации. Самые значительные меры наказания будут применяться к организованным группировкам, которые совершили незаконные действия с базами данных. В отношении этих преступников будут налагаться значительные штрафы», – отмечает он.

    «Так, предусмотрено взыскание крупных выплат, вплоть до 3 млн рублей в случае наличия тяжких последствий либо действий организованной группы. Помимо этого, злоумышленников может ожидать запрет на занятие определенными видами деятельности, а также принудительные работы», – подчеркивает собеседник. –  «В случае если человек является создателем ресурсов, распространяющих краденые персональные данные, то его может ожидать и лишение свободы сроком до пяти лет. На мой взгляд, данный пакет законов не только станет мотивацией для бизнеса вкладываться в развитие информационной безопасности, но и поможет правоохранительным органам эффективнее бороться с киберпреступностью».

    Ранее «Единая Россия» по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Наказание до восьми лет лишения свободы будет предусмотрено для злоумышленников, способствовавших утечке личной информации пользователей за рубеж. В случае если данные действия привели к возникновению угрозы для жизни пострадавшего, наказание может быть увеличено до 10 лет.

    Отдельный вид ответственности предусмотрен для тех, кто «делает бизнес» на краденых данных. Преступникам этой категории грозит большой штраф и тюремное заключение до пяти лет. Если утечка данных коснется от одного до десяти тысяч субъектов, то с преступника будет взыскано от 3 до 5 млн рублей. Если количество пострадавших составит до 100 тыс., то сумма штрафа может возрасти до 10 млн. В ситуации, когда число жертв превысит данную цифру, обязательная выплата составит до 15 млн. Кроме того, предусмотрены наказания и за повторные утечки.

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    5 декабря 2023, 17:12
    Путин отметил действия 99-го самоходного артиллерийского полка

    Путин назвал действия 99-го самоходного артиллерийского полка образцовыми

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин назвал действия 99-го самоходного артиллерийского полка в ходе СВО образцовыми. Ранее президент присвоил полку почетное наименование «гвардейский».

    Почетное наименование – высокая честь и признание особых заслуг полка, массового героизма, отваги, стойкости, мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России, указал президент в телеграмме, адресованной военнослужащим. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава в ходе спецоперации – это образец выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

    Путин отметил, что гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь жителей России.

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    5 декабря 2023, 09:50
    В Госдуме начали проработку вопроса амнистии некоторых категорий женщин

    Крашенинников: Вопрос амнистии ряда женщин, отбывающих наказание, прорабатывается

    Tекст: Ольга Никитина

    В Госдуме прорабатывают вопрос амнистии некоторых категорий отбывающих наказание женщин, который обсуждался на встрече президента Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    Крашенинников отметил, что данный вопрос «не только эмоционально правильный», но также требует криминологических оснований. Необходимо уточнить составы преступлений, стадии и число амнистируемых, передает ТАСС слова главы комитета.

    Накануне Путин заявлял, что надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

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    6 декабря 2023, 12:39
    Вертолеты на КВЗ оснастили контрафактной резиной

    «Известия»: 37 вертолетов на КВЗ оснастили контрафактной резиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В производстве Ми-8 и «Ансат», по данным следствия, вскрыты факты использования поддельной резины, этот материал применяли для изготовления прокладок топливной системы, заведено уголовное дело.

    Поддельная резина могла привести к разрушению прокладок, засорению фильтров и к остановке двигателя, пишут «Известия».

    Росавиация приостановила эксплуатацию этих воздушных судов до замены запчастей. В Ростехе сообщили, что возбуждено уголовное дело, подделку выявила служба качества Казанского вертолетного завода.

    Всего в зоне риска оказались 37 вертолетов, произведенных в 2022 году, это 27 Ми-8МТВ-1 и десять вертолетов «Ансат-СК».

    Поставщика резины выбирали в ходе закупочных процедур, сообщили в Ростехе. В госкорпорации не назвали название компании. Близкий к КВЗ источник издания указал, что поддельную резину поставили на предприятие в августе 2022 года.

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    Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти

    Болгария хочет добровольно лишить себя российской нефти. Это делает бизнес российской компании «Лукойл» по производству топлива на местном НПЗ бессмысленным. Поэтому она готова продать активы в Болгарии, пока власти не забрали завод силой. Как болгары целенаправленно выдавливают российский бизнес и чем это обернется для них самих? Подробности

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    Ближний Восток дает России ряд новых возможностей

    В среду, 6 декабря, пройдет визит президента России в Объединенные Арабские Эмираты, и это станет лишь началом серии встреч главы российского государства с коллегами из стран Ближнего Востока. У этих встреч насыщенная и важная повестка, но помимо прочего перед нами «демонстрация Западу тщетности его попыток изолировать Россию», говорят эксперты. Подробности

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    Новая армия станет внешнеполитическим козырем России

    Президент России подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Данное решение принято на фоне международной нестабильности и появления новых угроз для Москвы. Однако эксперты уверены, что исполнение документа не только обезопасит страну, но и параллельно решит ряд важнейших задач. О каких конкретно изменениях идет речь и как это отразится на экономике и внешней политике России? Подробности

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    Запад ищет способ поставить украинский конфликт на паузу

    С Запада поступают сигналы о готовности принудить Украину к заключению перемирия или замораживанию конфликта. На первый взгляд это выглядит как уступка требованиям России. Кому нужна передышка в конфликте с Россией и почему у Москвы нет оснований откликаться на подобные инициативы? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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