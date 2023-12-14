  • Новость часаРоссийские ПВО перехватили девять БПЛА над Калужской и Московской областями
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    Австро-Венгрия объединилась против Украины
    Вылеты F-16 ВСУ из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте
    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома
    Западные СМИ назвали поражение Украины стратегической катастрофой для США
    Песков: США поняли, что Киев их обманул
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что всё, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    9 комментариев
    14 декабря 2023, 08:18

    Украинские минометчики погибли от собственной ржавой мины

    Марочко: Украинские минометчики погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три украинских минометчика погибли при попытке выстрелить по позициям ВС России на севере ЛНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, под Червоной Дибровой минометный расчет ВСУ погиб от взорвавшейся в канале ствола 120 мм миномета мины. При изучении видео с российского БПЛА установлено, что украинские боеприпасы имели следы ржавчины, то есть или неправильно хранились, или имели истекший срок хранения, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что стрелять такими минами категорически запрещено.

    Ранее минометчики ВС России предотвратили высадку пехоты ВСУ на левый берег Днепра.

    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

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    13 декабря 2023, 16:03
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются», заявили в Минобороны России.

    Сообщается, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на опорных пунктах, передает ТАСС.

    По словам танкистов-дальневосточников, противник выдыхается, что позволяет штурмовым подразделениям ВС России продвигаться вперед. Также артиллерия ВС России на Южно-Донецком направлении продолжает наращивать интенсивность ударов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных.

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    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

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    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

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    13 декабря 2023, 14:31
    Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников
    Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотников для ВСУ, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили цеха сборки и ремонта БПЛА, три склада боеприпасов, склад ГСМ и радиолокационную станцию кругового обзора 79К6 «Пеликан», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах. Средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.

    В последние сутки уничтожены шесть украинских дронов у Кременной (ЛНР), Белогоровки, Криничной и Марьинки (ДНР).

    С начала СВО уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотник, 442 ЗРК, 14026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 машин РСЗО, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (3)
    13 декабря 2023, 10:57
    Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк

    Украинские войска запустили девять снарядов калибра НАТО по Горловке и Донецку

    Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
    @ EUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики запустили девять снарядов калибра НАТО в сторону Горловки и Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что три снаряда калибром 155 мм были запущены со стороны ВСУ из населенного пункта Галицыновка в сторону Кировского района Донецка.

    Позднее украинские военные выпустили еще по три снаряда в сторону Никитовского района Горловки и Куйбышевского района Донецка.

    Ранее стало известно, что ВСУ перебросили роту из-под Артемовска под Донецк.

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    14 декабря 2023, 07:02
    Российские ПВО перехватили девять БПЛА над Калужской и Московской областями

    Российские ПВО уничтожили и перехватили девять БПЛА над Калужской и Московской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО за ночь уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украина пыталась атаковать при помощи беспилотников самолетного типа объекты на территории Российской Федерации, перехвачено и уничтожено девять БПЛА над Московской и Калужской областями, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Наро-Фоминске уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве.

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    13 декабря 2023, 22:02
    Взрывы прогремели в Одессе

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в среду в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской области Украины, сообщается о взрывах в городе Одессе, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Одесской областной организации Олег Кипер сообщил, что зафиксированы повреждения на объекте припортовой инфраструктуры в Одесской области, где накануне произошли взрывы.

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    13 декабря 2023, 09:38
    Пленный рассказал о мародерстве ВСУ под Артемовском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие базирующейся в Часовом Яре 17-й отдельной танковой бригады ВСУ не хотят принимать участие в боевых действиях и занимаются мародерством, рассказал пленный украинский военный Валерий Куряченко.

    По его словам, в Краматорске командиры и солдаты ВСУ могли отбирать у людей деньги и машины, передает ТАСС.

    Куряченко добавил, что 17-я бригада, которая базировались в Часовом Яре не хотела воевать и занимается мародерством – забирают бытовую технику и мебель.

    Он рассказал, что сдался в плен под Артемовском, к нему нормально относились, никто его не бил.

    Ранее пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что командиры ВСУ управляют своими подразделениями дистанционно.

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    14 декабря 2023, 04:00
    На Западе назвали единственный способ решить конфликт на Украине

    NYT: На Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада считают склонение Украины к переговорам с Россией единственным способом восстановить мир, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что многие чиновники в США и Европы, включая сторонников Украины, считают переговоры единственным вероятным результатом в конечном итоге, передает радио Sputnik со ссылкой на The New York Times.

    Авторы материала обращают внимание, что поддержка Украины западными странами становится все меньше, европейские государства тоже не проявляют желания активно помогать Украине. Так, Венгрия может наложить вето на пакет помощи Киеву от ЕС, а правительство Германии изо всех сил пытается профинансировать свои собственные обязательства

    В NYT предположили, что Зеленский уже понимает последствия возможного прекращения американской поддержки: он будет вынужден начать переговоры.

    Ранее Зеленский заявил, что без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.

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    14 декабря 2023, 03:43
    Российские ПВО уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотник

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ПВО в Наро-Фоминском городском округе отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин уточнил, что беспилотник был сбит российскими ПВО, на месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет, следует из сообщения в Telegram-канале мэра Москвы.

    Ранее российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Подольского городского округа Московской области.

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    13 декабря 2023, 23:53
    В Словакии предупредили о последствиях вылетов украинских F-16 с баз НАТО

    Парламент Словакии: Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

    Tекст: Вера Басилая

    Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Россией являются красной линией и приведут к Третьей мировой войне, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что, по мнению российской стороны, западные страны собираются предоставить ВСУ аэродромы для истребителей, что для для Москвы является красной линией. Он предупредил, что эскалация может привести к Третьей мировой войне и призвал Словакию придерживаться мира, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

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    13 декабря 2023, 10:17
    Воевавший на стороне Киева ирландский наемник погиб на Украине

    Irish Times: Воевавший на стороне Киева ирландский наемник погиб на Украине на прошлой неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландский наемник Грэм Дейл, который воевал на стороне Киева, был убит на Украине на прошлой неделе, сообщает газета Irish Times.

    Как говорится в сообщении издания, 45-летний Грэм Дейл с севера Дублина погиб на Украине в прошлую пятницу, став третьим ирландцем, убитым в ходе конфликта, передает РИА «Новости».

    По информации Irish Tmes, Дейл семь лет служил в морской пехоте США, в том числе в Ираке. Воевать за Украину отправился вскоре после начала конфликта в 2022 году.

    Ранее ирландский наемник Рис Брин рассказал, что сбежал с Украины после того, как попал под обстрел российского Т-72.

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    14 декабря 2023, 00:35
    WP: Зеленскому посоветовали скрыть секретные данные от Байдена

    WP: Зеленскому посоветовали не делиться секретными данными с Байденом

    Tекст: Вера Басилая

    Советники президента Украины Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился важной или секретной информацией с президентом США Джо Байденом после утечек материалов Пентагона, сообщили источники The Washington Post.

    Издание пишет, что утечка данных Пентагона вызвала сомнение и беспокойство на Украине в способности США хранить секреты. По данным газеты, ближайшие советники Зеленского предупреждали его не делиться чем-либо с Байденом в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с  президентом США, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    В Минобороны США изданию сообщили, что утечка секретных документов Пентагона по Украине вызвала напряженность между Вашингтоном и Киевом, но обмен разведданными при этом не прекратился.

    В середине апреля в США арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона.

    Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.

    Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ.

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    13 декабря 2023, 10:33
    В Одесской области после взрывов заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

    Кипер: Припортовая инфраструктура получила повреждение из-за взрывов в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Повреждения на объекте припортовой инфраструктуры зафиксированы в Одесской области, где накануне произошли взрывы, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

    По его словам, в Одесском районе частично разрушены здания припортовой инфраструктуры, также повреждено авторемонтное предприятие в Одессе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы.

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