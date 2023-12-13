ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

За резолюцию проголосовали 153 страны, против высказались 10, воздержались 23. Документ был подготовлен Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества), Авторы подчеркивают, что резолюция является чисто гуманитарной и не хотели бы политизации, передает РИА «Новости».

В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

Также ГА ООН отказалась включать в проект резолюции поправку США с осуждением атак ХАМАС.

Ранее в пятницу США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.