Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.6 комментариев
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождении всех заложников без предварительных условий.
За резолюцию проголосовали 153 страны, против высказались 10, воздержались 23. Документ был подготовлен Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества), Авторы подчеркивают, что резолюция является чисто гуманитарной и не хотели бы политизации, передает РИА «Новости».
В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.
Также ГА ООН отказалась включать в проект резолюции поправку США с осуждением атак ХАМАС.
Ранее в пятницу США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.