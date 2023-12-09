Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.11 комментариев
США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе
США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе
США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию ОАЭ о немедленномпрекращении огня в секторе Газа, а также освобождении всех заложников без условий.
Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания, передает РИА «Новости».
Ранее администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для боевых танков Merkava.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.
Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.