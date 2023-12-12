На выставке «Россия» рассказали о достижениях Волгоградской области

«В год 80-летия Сталинградской Победы, именно в День Конституции Российской Федерации, на выставке достижений «Россия» Волгоградской области доверено право представлять величие нашего Отечества, мощь и силу России, ее многонационального народа — через реализацию масштабных амбициозных планов и проектов развития Волгоградской области, результаты труда народов, проживающих на нашей земле в мире и согласии на протяжении веков», – отметил губернатор.

Глава субъекта подчеркнул, что история современной Волгоградской области является неотъемлемой частью истории России – она впитала в себя результаты труда и подвига многих поколений жителей нашего государства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основой социально-экономического роста Волгоградской области является развитие промышленности и топливно-энергетического комплекса. Промышленный комплекс Волгоградской области – это химия и нефтехимия, цветная и черная металлургия, машиностроение. Ведется добыча нефти, газа, бишофита, калийных солей, других полезных ископаемых. Работают современные предприятия по их переработке. За десять лет в области реализовано полторы тысячи масштабных инвестиционных проектов на сумму порядка 1,7 трлн рублей.

Программа дня Волгоградской области включала около 50 мероприятий. Доступно множество вариантов интерактива – от викторин и мастер-классов до общения с известными волгоградцами, представляющими сферы культуры и искусства, туризма, АПК, промышленности, спорта. Большой блок мероприятий региона ориентирован на молодежь.

Губернатор Бочаров провел открытый урок для школьников. Участники урока – более ста старшеклассников, а также ребята, которым сегодня в торжественной обстановке Андрей Бочаров вручил паспорта. Это лидеры своих учебных заведений, победители и призеры разноформатных конкурсов, фестивалей, олимпиад, спортивных стартов, включая всероссийские и международные, волонтеры, активисты детских и молодежных движений. Напомним, волгоградский регион – признанный федеральный центр патриотического воспитания, один из лидеров по развитию волонтерского движения в стране. Ежегодно растет число юных волгоградцев, присоединившихся к общественным объединениям.

В день региона Волгоградская область подписала соглашения о сотрудничестве с федеральной образовательной и всероссийскими общественными организациями. Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко и проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Московского государственного института международных отношений МИД РФ Станислав Суровцев подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие сферы патриотического воспитания граждан страны.

Кроме того, сегодня Волгоградская область оформила договоренности об установлении и развитии партнерства с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Главная цель – сотрудничество по применению инновационных подходов при оказании помощи семьям с детьми. В павильоне Минэкономразвития презентовали главные события предстоящего года на Волге: фестивали и туристические проекты. Отправиться в регион смогут посетители выставки – в павильоне были разыграны сертификаты на поездку.