Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.6 комментариев
Нетаньяху оценил поддержку США наземной операции в секторе Газа
Нетаньяху заявил, что ценит поддержку США в «уничтожении ХАМАС» и возвращении израильских заложников
Власти Израиля добились от США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«После интенсивного общения с президентом Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.
Израильский премьер также поблагодарил США за поддержку. «Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАС и возвращении наших заложников», – сказал Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года.