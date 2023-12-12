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    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 18:44

    Нетаньяху оценил поддержку США наземной операции в секторе Газа

    Нетаньяху заявил, что ценит поддержку США в «уничтожении ХАМАС» и возвращении израильских заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Израиля добились от США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    «После интенсивного общения с президентом Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

    Израильский премьер также поблагодарил США за поддержку. «Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАС и возвращении наших заложников», – сказал Нетаньяху.

    Ранее сообщалось, что США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года.

    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    10 декабря 2023, 17:59
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США выступают против прекращения огня в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

    Он пояснил, что до победы над правящим там движением ХАМАС прекращение огня только «увековечит» существующие проблемы, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи.

    Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

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    9 декабря 2023, 21:11
    Al Mayadeen: Спецназ Израиля попал в засаду в палестинской школе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные попали в западню, которую устроили боевики «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) в городе Газа, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.

    Отряд израильских спецназовцев, зачищавший квартал Хай-эз-Зейтун, прошел в одну из школ, которую предварительно заминировали, сообщили источники Al Mayadeen, передает ТАСС.

    После этого боевики подорвали взрывчатку, погибли и ранены не менее 10 военных Израиля.

    До этого сообщалось, что израильская армия подорвала здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    11 декабря 2023, 08:59
    Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты сообщили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года, отмечают СМИ.

    Как сообщил журнал The Economist, такую мысль госсекретарь США Энтони Блинкен донес до собеседников в ходе визита в Израиль.

    Согласно сообщению издания, хотя в публичных заявлениях США и не обозначают для Израиля крайних сроков  завершения операции в Газе, однако у Израиля осталось только несколько недель, чтобы этого добиться, иначе Вашингтон сократит военную помощь, передает ТАСС.

    При этом Economist оценивает, как низкую вероятность успеха армии Израиля.

    Как указано в материале, если США в начале следующего года прикажут прекратить бомбардировку сектора Газа, то, скорее всего, израильская армия продолжит военную кампанию, но с меньшей интенсивностью. Издание предположило, что в этой ситуации ХАМАС продолжит контролировать часть сектора Газа, а Израиль не добьется главной цели – уничтожить организаторов нападения 7 октября.

    Ранее государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе сообщило, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.

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    12 декабря 2023, 10:45
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google

    Поисковик Google: Украина не вошла в 2023 году в мировые тренды поиска Google, главной темой стала Газа

    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    @ Alessandra Tarantino/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский конфликт не попал в десятку самых популярных поисковых запросов за этот год, первое место в топе новостей заняла тема напряженности в секторе Газа, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

    Так, в десятку самых часто запрашиваемых новостей этого года, кроме темы конфликта Израиля и Палестины, вошли новости, связанные с взорвавшимся рядом с местом гибели «Титаника» батискафом, землетрясением в Турции, тремя ураганами в США и Канаде, стрельбой в американских штатах Мэн и Теннесси, индийской миссией «Чандраян-3», достигшей поверхности Луны, и войной в Судане, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что украинский конфликт был главной темой поисковика в прошлом году. В данный момент западные СМИ все чаще пишут о том, что Украина на фоне палестино-израильского конфликта отошла на второй план.

    Напомним, что Google назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году. Россияне чаще всего искали в Google «Евровидение–2019», 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события.

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    9 декабря 2023, 19:05
    МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах

    МЧС сообщило о порядка 100 россиянах, перешедших пункт пропуска «Рафах»

    МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункт пропуска «Рафах» в секторе Газа в субботу пересекли около 100 российских граждан, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Около 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска в субботу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там указали, что с начала гуманитарной операции из зоны конфликта эвакуированы более 1 тыс. человек, в Россию доставлены более 940 человек, в том числе более 420 детей.

    На месте работы оперштаба в Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

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    10 декабря 2023, 02:55
    В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа

    The Times of Israel: Глава ХАМАС Синвар сбежать из сектора Газа

    В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа
    @ Mohammed Talatene/Global Look Press

    Глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое, написало издание The Times of Israel.

    Источник издания утверждает, что Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий. Утверждается, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где сейчас скрывается в одном из тоннелей, передает канал «360».

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля окружила дом Яхьи Синвара.

    Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.

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    10 декабря 2023, 17:29
    Израильские военные пострадали при атаке беспилотников «Хезболлы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих, пишет Times of Israel.

    По информации агентства, «Хезболла» атаковало базу в Западной Галилее, в результате шестеро военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения средней степени тяжести, еще четверо пострадали в легкой степени от осколков и отравления дымом, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    10 декабря 2023, 02:57
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей вылетел в Москву из Египта, сообщили в МЧС России.

    В сообщении ведомства говорится, что это уже одиннадцатый борт с эвакуированными россиянами, которых единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают всестороннюю помощь, говорится в Telegram-канале МЧС.

    Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему граждан, прошедших КПП «Рафах».

    Ранее МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах.

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    10 декабря 2023, 00:38
    В Израиле назвали число уничтоженных в Газе боевиков ХАМАС

    Власти Израиля считают, что в Газе уничтожены около 7 тыс. радикалов

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля уничтожила в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов, сообщил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

    Он заявил, что уничтоженных может быть и больше, неизвестно, сколько находится под завалами разрушенных зданий и в туннелях, передает ТАСС.

    До этого Ханегби заявил, что Израиль не получал от США ограничений по срокам проведения боевых действий в секторе Газа. Он уверен, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.

    Ранее в ХАМАС заявили, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    10 декабря 2023, 17:53
    Блинкен признал невозможность мира на Ближнем Востоке без суверенной Палестины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Без создания независимого палестинского государства невозможно гарантировать безопасность Израиля и мир на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

    «Когда крупная военная операция завершится, а она еще не завершена, нам необходим долгосрочный и крепкий мир», – сказал Блинкен, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что крепкий мир невозможен «пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены».

    Отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон готов помогать Тель-Авиву в случае, если военные действия затянутся на месяцы, Блинкен сказал, что «все хотят, чтобы эта кампания подошла к завершению как можно скорее». Он добавил, что операция должна продолжаться до тех пор, пока не будет уверенности, что ХАМАС не повторит нападение.

    Ранее лидеры стран БРИКС призвали к переговорам для создания палестинского государства.

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    12 декабря 2023, 08:29
    Армия обороны Израиля начала штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан

    Al Mayadeen: Армия обороны Израиля штурмует лагерь беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует лагерь беженцев и государственную больницу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает ливанский канал Al Mayadeen.

    Уточняется, что израильские военные окружили и приступили к штурму лагеря беженцев в Дженине, заблокировав при этом все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    По данным телеканала, произошли столкновения, вспыхивающие между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления.

    На катарском канале Al Jazeera в свою очередь сообщается, что бульдозеры израильской армии сносят улицы в Дженине и разрушают инфраструктуру. Весь город находится под интенсивным артиллерийским обстрелом. Также есть информация об интенсивных боестолкновениях между солдатами и палестинскими бойцами возле больницы «Ар-Рази».

    Кроме того, известно, что три других городских больницы окружены военной техникой, неподалеку от одной из них израильские солдаты с громкоговорителем призывают вооруженных людей добровольно покинуть здание.

    Ранее Армия обороны Израиля уже наносила удары по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    10 декабря 2023, 14:59
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Kan: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера еврейского государства.

    По данным Kan, переговоры состоялись в воскресенье, разговор длился порядка 50 минут, передает РИА «Новости».

    В октябре Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.

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    10 декабря 2023, 19:17
    Армия Израиля заявила, что «Хезболла» ведет огонь с территорий вблизи комплекса ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение «Хезболла» ведет огонь с территорий, находящихся рядом с комплексом Организации Объединенных Наций (ООН).

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что таким образом «Хезболла» подвергает опасности жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и продолжает систематически нарушать резолюцию безопасности ООН 1701, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих.

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    10 декабря 2023, 00:57
    Протестующие израильтяне в Тель-Авиве потребовали переговоры с ХАМАС

    Израильтяне на митинге в Тель-Авиве призвали Нетаньяху к переговорам по освобождению заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи израильтян собрались на митинг в центре Тель-Авива с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху вести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников у ХАМАС.

    В субботу перед толпой выступили некоторые освобожденные ранее заложники, которые рассказали о пребывании в плену у ХАМАС.

    Как заявила на митинге освобожденная из плена 77-летняя Офелия Ройтман, еда напомнила ей о Холокосте. По ее словам, она ела кусочки лаваша и сохраняла их, чтобы на следующий день было что поесть, передает РИА «Новости».

    Она обратилась к правительству Израиля сделать больше для скорейшего освобождения всех остальных.

    Один из представителей семей заложников призвал правительство Нетаньяху к переговорам по освобождению всех израильтян и иностранцев. Также прозвучали требования  предоставить доступ к принятию подобных решений в узком военном кабинете.

    По израильским официальным данным, в анклаве все еще удерживаются более 130 заложников, но перспективы их освобождения под вопросом.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

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