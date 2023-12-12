Нетаньяху оценил поддержку США наземной операции в секторе Газа

Нетаньяху заявил, что ценит поддержку США в «уничтожении ХАМАС» и возвращении израильских заложников

Tекст: Денис Тельманов

«После интенсивного общения с президентом Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

Израильский премьер также поблагодарил США за поддержку. «Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАС и возвращении наших заложников», – сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года.