Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.0 комментариев
Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года
Соединенные Штаты сообщили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года, отмечают СМИ.
Как сообщил журнал The Economist, такую мысль госсекретарь США Энтони Блинкен донес до собеседников в ходе визита в Израиль.
Согласно сообщению издания, хотя в публичных заявлениях США и не обозначают для Израиля крайних сроков завершения операции в Газе, однако у Израиля осталось только несколько недель, чтобы этого добиться, иначе Вашингтон сократит военную помощь, передает ТАСС.
При этом Economist оценивает, как низкую вероятность успеха армии Израиля.
Как указано в материале, если США в начале следующего года прикажут прекратить бомбардировку сектора Газа, то, скорее всего, израильская армия продолжит военную кампанию, но с меньшей интенсивностью. Издание предположило, что в этой ситуации ХАМАС продолжит контролировать часть сектора Газа, а Израиль не добьется главной цели – уничтожить организаторов нападения 7 октября.
Ранее государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе сообщило, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.