Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил журнал The Economist, такую мысль госсекретарь США Энтони Блинкен донес до собеседников в ходе визита в Израиль.

Согласно сообщению издания, хотя в публичных заявлениях США и не обозначают для Израиля крайних сроков завершения операции в Газе, однако у Израиля осталось только несколько недель, чтобы этого добиться, иначе Вашингтон сократит военную помощь, передает ТАСС.

При этом Economist оценивает, как низкую вероятность успеха армии Израиля.

Как указано в материале, если США в начале следующего года прикажут прекратить бомбардировку сектора Газа, то, скорее всего, израильская армия продолжит военную кампанию, но с меньшей интенсивностью. Издание предположило, что в этой ситуации ХАМАС продолжит контролировать часть сектора Газа, а Израиль не добьется главной цели – уничтожить организаторов нападения 7 октября.

Ранее государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе сообщило, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.