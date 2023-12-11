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    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

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    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    13 комментариев
    11 декабря 2023, 08:59

    Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты сообщили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года, отмечают СМИ.

    Как сообщил журнал The Economist, такую мысль госсекретарь США Энтони Блинкен донес до собеседников в ходе визита в Израиль.

    Согласно сообщению издания, хотя в публичных заявлениях США и не обозначают для Израиля крайних сроков  завершения операции в Газе, однако у Израиля осталось только несколько недель, чтобы этого добиться, иначе Вашингтон сократит военную помощь, передает ТАСС.

    При этом Economist оценивает, как низкую вероятность успеха армии Израиля.

    Как указано в материале, если США в начале следующего года прикажут прекратить бомбардировку сектора Газа, то, скорее всего, израильская армия продолжит военную кампанию, но с меньшей интенсивностью. Издание предположило, что в этой ситуации ХАМАС продолжит контролировать часть сектора Газа, а Израиль не добьется главной цели – уничтожить организаторов нападения 7 октября.

    Ранее государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе сообщило, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.

    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    10 декабря 2023, 17:59
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США выступают против прекращения огня в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

    Он пояснил, что до победы над правящим там движением ХАМАС прекращение огня только «увековечит» существующие проблемы, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи.

    Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

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    9 декабря 2023, 00:12
    США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

    США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию ОАЭ о немедленномпрекращении огня в секторе Газа, а также освобождении всех заложников без условий.

    Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания, передает РИА «Новости».

    Ранее администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для боевых танков Merkava.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.

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    9 декабря 2023, 21:11
    Al Mayadeen: Спецназ Израиля попал в засаду в палестинской школе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные попали в западню, которую устроили боевики «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) в городе Газа, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.

    Отряд израильских спецназовцев, зачищавший квартал Хай-эз-Зейтун, прошел в одну из школ, которую предварительно заминировали, сообщили источники Al Mayadeen, передает ТАСС.

    После этого боевики подорвали взрывчатку, погибли и ранены не менее 10 военных Израиля.

    До этого сообщалось, что израильская армия подорвала здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    9 декабря 2023, 04:50
    Al Ghad: Израиль разрушил Великую мечеть Газы

    Al Ghad: После удара Израиля разрушена Великая мечеть Газы

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы после удара Израиля, сообщил канал Al Ghad.

    В ХАМАС рассказали, что здание было разрушено из-за израильского авиаудара, стены храма и часть крыши обвалились, трещина в основании минарета, передает Ura.ru.

    Великая мечеть была первоначально большой христианской церковью, основанной на месте языческого храма. Церковь разрушили персы в начале VII века, затем ее преобразовали в мечеть после захвата сектора Газа арабами.

    Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    10 декабря 2023, 02:55
    В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа

    The Times of Israel: Глава ХАМАС Синвар сбежать из сектора Газа

    В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа
    @ Mohammed Talatene/Global Look Press

    Глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое, написало издание The Times of Israel.

    Источник издания утверждает, что Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий. Утверждается, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где сейчас скрывается в одном из тоннелей, передает канал «360».

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля окружила дом Яхьи Синвара.

    Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.

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    9 декабря 2023, 02:35
    В США назвали причины блокировки резолюции ООН по Газе

    Зампостпреда США Вуд: Резолюция не осуждала ХАМАС, не отражала право Израиля на самооборону

    Tекст: Вера Басилая

    США наложили вето на проект резолюции ОАЭ по прекращению огня в секторе Газа в Совбезе ООН, так как он не содержал осуждения ХАМАС и не отражал право Израиля на самооборону, заявил на заседании Совбеза зампостпреда США Роберт Вуд.

    Вуд отметил, что авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

    По его словам, жертвам этих действий авторы резолюции не выразили соболезнования, не осудили их убийц, также нет осуждения сексуального насилия, развязанного ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Дипломат также отметил, что США разочарованы, что в документе нет формулировки о доступе МККК к заложникам, все еще удерживаемым ХАМАС и «другими экстремистами». По его словам, резолюция не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи, а также в ней нет формулировки о праве Израиля на самооборону.

    Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 14:46
    NYT: Байден зашел в тупик с оказанием помощи Украине и Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия американского президента Джозефа Байдена поставили под угрозу военную поддержку киевского режима, его запрос в конгресс о помощи Украине и Израилю завел в тупик ситуацию, пишет New York Times.

    В ноябре Байден запросил в конгрессе помощь Украине и Израилю, в пакет помощи включены средства на обеспечение безопасности на мексиканской границе, это должно было стать «сладкой пилюлей», чтобы заручиться поддержкой республиканцев, утверждает New York Times, передает РИА «Новости».

    Но это действие привело американского лидера в тупик, он спровоцировал республиканцев на то, чтобы те принялись требовать широких изменений в политике по ситуации на границе с Мексикой.

    Партия демократов также разделилась по этому вопросу, и теперь Байдену предстоит решить, на какие уступки пойти для разблокирования помощи Киеву и Тель-Авиву.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что прогресса в переговорах между администрацией Байдена и конгрессом по согласованию нового пакета помощи Украине пока нет.

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    9 декабря 2023, 00:56
    Полянский: США вынесли смертный приговор жителям Газы

    Постпред в ООН Полянский обвинил США в вынесении смертного приговора жителям Газы

    Tекст: Вера Басилая

    США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история, и заявил, что это «один из самых черных дней в истории Ближнего Востока». Он назвал циничными «пустые слова о демократии и правах человека», потому что настоящая цена им видна сейчас, когда два члена Совбеза предпочли быть соучастниками «безжалостной израильской бойни», передает RT.

    Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    8 декабря 2023, 20:18
    Полянский в ООН назвал действия Израиля преступлением против человечности

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агрессия ХАМАС не оправдывает преступлений Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября не оправдывают преступлений против человечности, которые совершаются Израилем в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

    «Хотели бы при этом подчеркнуть, что ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в секторе Газа», – приводит слова Полянского ТАСС.

    При этом он отметил, что в действиях Израиля сейчас прослеживается стратегия по насильственному перемещению палестинцев, поскольку жизнь в секторе Газа становится невыносимой. «Ее людоедская логика проста – сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор – покинуть родные земли или быть убитыми», – сказал он.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    10 декабря 2023, 00:38
    В Израиле назвали число уничтоженных в Газе боевиков ХАМАС

    Власти Израиля считают, что в Газе уничтожены около 7 тыс. радикалов

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля уничтожила в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов, сообщил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

    Он заявил, что уничтоженных может быть и больше, неизвестно, сколько находится под завалами разрушенных зданий и в туннелях, передает ТАСС.

    До этого Ханегби заявил, что Израиль не получал от США ограничений по срокам проведения боевых действий в секторе Газа. Он уверен, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.

    Ранее в ХАМАС заявили, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    10 декабря 2023, 02:57
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей вылетел в Москву из Египта, сообщили в МЧС России.

    В сообщении ведомства говорится, что это уже одиннадцатый борт с эвакуированными россиянами, которых единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают всестороннюю помощь, говорится в Telegram-канале МЧС.

    Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему граждан, прошедших КПП «Рафах».

    Ранее МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах.

    Коментарии (5)
    9 декабря 2023, 01:19
    Китай призвал Израиль прекратить убивать население Газы

    Постпред в ООН: Пекин разочарован вето Вашингтона на резолюцию СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Китай глубоко разочарован и сожалеет, что на резолюцию Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта США наложили вето, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

    Цзюнь заявил, что конфликт уже привел к беспрецедентному числу смертей и разрушений и прекратить огонь нужно немедленно, это первостепенное требование, передает RT.

    Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

    Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.

    Коментарии (2)
    8 декабря 2023, 22:49
    В США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа

    Кирби: США не одобрят проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США не намерены поддерживать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби заявил журналистам, что США не собираются пересматривать свою позицию по проекту резолюции ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Кирби  отметил, что США разделяют международную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе, президент Джо Байден поэтому возглавил международные усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в анклав, чтобы «помочь облегчить страдания» палестинцев, передает ТАСС.

    Ранее Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2023, 17:29
    Израильские военные пострадали при атаке беспилотников «Хезболлы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих, пишет Times of Israel.

    По информации агентства, «Хезболла» атаковало базу в Западной Галилее, в результате шестеро военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения средней степени тяжести, еще четверо пострадали в легкой степени от осколков и отравления дымом, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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