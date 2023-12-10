До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.10 комментариев
В Израиле назвали сроки окончания боев в Газе
Kan: Интенсивные бои в секторе Газа продлятся еще два месяца
Интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев, сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе.
По оценкам собеседника Kan, Израиль в течение двух месяцев будет продолжать попытки продвигать дополнительные сделки по освобождению заложников, которых не удалось освободить до сих пор передает ТАСС.
Радиостанция отмечает, что в какой-то момент Израиль позволит некоторым жителям сектора Газа вернуться в свои дома, так как «это является требованием США» и совпадает с «оперативной необходимостью».
Ранее издание The Times of Israel сообщило, что глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое.