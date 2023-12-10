В Израиле назвали сроки окончания боев в Газе

Kan: Интенсивные бои в секторе Газа продлятся еще два месяца

Tекст: Дмитрий Зубарев

По оценкам собеседника Kan, Израиль в течение двух месяцев будет продолжать попытки продвигать дополнительные сделки по освобождению заложников, которых не удалось освободить до сих пор передает ТАСС.

Радиостанция отмечает, что в какой-то момент Израиль позволит некоторым жителям сектора Газа вернуться в свои дома, так как «это является требованием США» и совпадает с «оперативной необходимостью».

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое.