До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа
The Times of Israel: Глава ХАМАС Синвар сбежать из сектора Газа
Глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое, написало издание The Times of Israel.
Источник издания утверждает, что Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий. Утверждается, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где сейчас скрывается в одном из тоннелей, передает канал «360».
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля окружила дом Яхьи Синвара.
Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.