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    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 16:41

    Журова: Поправки в Конституцию 2020 года позволили укрепить суверенитет России

    Депутат Госдумы Светлана Журова: В России реализована Конституция народного согласия

    Журова: Поправки в Конституцию 2020 года позволили укрепить суверенитет России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Поправки к Конституции России поддержали и жители нашей страны, и подавляющее большинство политических сил. Эти изменения в Основной закон оказались жизненно важны для государства в условиях внешнего давления, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Журова. 12 декабря в России отмечается День Конституции.

    «Конституция – это основополагающий документ нашей страны, который регулирует многие аспекты жизни государства и граждан. Потребность в ее изменениях возникла из-за активного международного давления на Россию. Поэтому в 2020 году мы приняли поправки, которые позволили не обращать внимания на мнение внешних игроков и укрепить суверенитет нашей страны», – сказала Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

    «Также в поправках к Основному закону были отражены главные ценности народа, например, статус русского языка и роль семьи. В предыдущей версии Конституции они не были упомянуты, несмотря на свою значимость. Это важно не только для наших граждан, но и для целей внешней политики. Многие страны смотрят на нас как на оплот общечеловеческих принципов и ценностей, и нам необходимо было записать их в Основном законе», – отмечает собеседница.

    «Более того, предыдущая версия Конституции создавалась в 90-е годы. Она была выстрадана и принималась в очень непростых условиях. Вокруг нее было сломано много копий. А новые поправки поддержали и жители нашей страны, и подавляющее большинство политических сил. Это позволило реализовать Конституцию народного согласия», – подчеркивает она.

    «Нельзя не упомянуть и о поправке, которая дала возможность нашему лидеру Владимиру Путину выдвинуться на новый президентский срок. В условиях внешнего давления и спецоперации было бы неверно менять столь компетентного руководителя, которого хотели бы иметь во главе своей страны жители России и многих других государств», – резюмировала Журова.

    Напомним, 12 декабря в России отмечается День Конституции. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий Основной закон страны. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию. 20 января 2020 года глава государства внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, получивший название «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Документ предусматривал 206 поправок к 42 статьям Основного закона РФ. Общероссийское голосование по закону прошло 1 июля того же года. Граждане высказались за его принятие.

    Во вторник на встрече с судьями Конституционного суда России Путин напомнил, что «пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки в Конституцию, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее». «Они (поправки) были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, были затронуты некоторые другие вопросы социального характера», – передает ТАСС слова Путина.

    По оценке президента, «все это говорит о том, что Основной закон страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям, а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав».

    11 декабря 2023, 19:55
    Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России
    Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в Петербурге, где их дети потушили Вечный огонь, забросав его снегом, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    В сообщении говорится, что сотрудники полиции установили, что обе семьи проживают на территории Красносельского района с нарушением миграционного законодательства, поэтому полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. Полицейскими было установлено, что в инциденте участвовали двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снег в Вечный огонь. Все они – граждане стран ближнего зарубежья.

    В ноябре прокуратура Новосибирской области сообщила, что семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за детей, которые бросали в учительницу камни.

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    11 декабря 2023, 21:57
    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»

    СМИ: Два раненых солдата из России и Украины помогали друг другу выжить в «серой зоне»

    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Два тяжелораненых бойца России и Украины десять дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    В экстремальной ситуации на поле боя два раненых военных, несмотря на то, что принадлежали к конфликтующим сторонам, оказали друг другу помощь, пытаясь выжить. 

    Российского военного потеряли в бою с украинскими войсками, он получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов ВСУ, пишет «Газета.Ru». Военному пришлось самому ползти к свои, чтобы выжить, и есть снег, чтобы утолить жажду.

    Пока боец передвигался, он наткнулся на раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую помощь и продолжили вместе искать спасение, но выжить удалось только российскому солдату, он сумел доползти до ближайшей позиции российских войск.

    Ранее украинский военнопленный Леонид Москвин описал случай, как был наказан своим командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».

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    11 декабря 2023, 23:59
    Российский танк одержал победу над украинским в дуэли на короткой дистанции

    Опубликована видеозапись дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как после выстрела российского танка на короткой дистанции украинский танк был уничтожен в результате детонации боекомплекта.

    «В ходе дуэли наши воины успели первыми всадить в чужую броню 125-мм снаряд, – пишет «Российская газета». – В результате произошел взрыв имевшихся на борту снарядов, после чего танк годится только для сдачи в металлолом». Отмечается, что украинский танк не спасла сработавшая динамическая защита.

    Кроме того, на видеозаписи показано, как российская «БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42». «Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима», – пишет издание.

    Напомним, была опубликована видеозапись того, как российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (18)
    11 декабря 2023, 17:48
    В Киеве затопило седьмую станцию метро

    В Киеве затопило станцию «Олимпийская» одной из трех веток метро, где уже закрыты шесть станций

    В Киеве затопило седьмую станцию метро
    @ Zuma\TASS

    В Киеве вода начала поступать на станцию «Олимпийская» синей ветки метро, на которой из-за подтопления уже были закрыты шесть станций.

    Причиной затопления метро, которое началось 8 декабря, стала разгерметизация тоннеля, построенного в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра – реки Лыбедь, отмечает ТАСС.

    По данным агентства, потоп также наблюдается возле станции «Черниговская» на левом берегу Днепра. Отмечается, что восстановительные работы могут продлиться около полугода.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер, порядка 12 тонн может попасть в Днепр и грунтовые воды.


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    12 декабря 2023, 05:28
    Siemens и Volkswagen захотели получить компенсации за инвестиции в России

    Siemens и Volkswagen обратились к властям Германии с заявками на компенсации за инвестиции в России

    Tекст: Антон Антонов

    Дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen подали в правительство Германии заявки на получение компенсаций потерь, связанных с инвестициями в России, сообщают информационные агентства. До них такую заявку подал энергетический концерн Wintershall Dea.

    Как сообщает dpa, в связи с «убытками в бизнесе с Россией» заявки на компенсацию подали Siemens Mobility (железнодорожное подразделение Siemens) и Volkswagen Bank, передает РИА «Новости».

    В Siemens Mobile пояснили, что на инвестиции в России распространялись инвестиционные гарантии немецких властей. После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Берлин решил прекратить эту программу.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», иностранные компании стали покидать наш рынок из-за мощного санкционного давления. При этом российский лидер подчеркивал, что компании не боролись за свои интересы.

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    12 декабря 2023, 09:18
    На химическом танкере Норвегии в Красном море начался пожар из-за ракетного удара

    War Zone: Пожар вспыхнул на химическом танкере Норвегии в Красном море из-за ракетного удара

    На химическом танкере Норвегии в Красном море начался пожар из-за ракетного удара
    @ REUTERS/Dinuka Liyanawatte

    Tекст: Александра Юдина

    В Красном море на норвежском химическом танкере в результате попадания ракеты произошел пожар, сообщает War Zone со ссылкой на анонимных американских чиновников.

    Известно, что пожар начался из-за попадания как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, передает RT.

    При этом уточняется, что танкер Strinda под норвежским флагом является химическим танкером.

    Ранее американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат, который направлялся к нему в Красном море.

    Коментарии (36)
    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (59)
    12 декабря 2023, 00:56
    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России

    Палата представителей США одобрила законопроект о запрете на импорт российского урана до 2040 года

    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о запрете до 2040 года на импорт низкообогащенного урана российского происхождения одобрен Палатой представителей Конгресса США, сообщают информационные агентства.

    «Закон о запрете импорта российского урана» предлагает запретить закупку низкообогащенного урана, который был произведен в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, передает РИА «Новости».

    При этом министра энергетики США предлагается наделить полномочиями по согласованию с Госдепом и минторгом США снять запрет в случаях, когда других источников поставок не найдется. Также запрет может быть снят ряди национальных интересов США.

    Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством, передает ТАСС.

    Одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс считает, что США оказались «в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива».

    Инициатива была одобрена конгрессменами единогласно.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Соединенными Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.

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    12 декабря 2023, 10:59
    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах

    Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах

    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о существенных отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.

    По словам специалиста, снегопады ожидаются в Европейской России и в Северо-Западном федеральном округе.

    Вильфанд отметил, что в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях ожидается сильный снег, в Рязанской, Поволжской и Московской областях также снег, местами сильный, усиление ветра к вечеру и метель, передает RT. Вильфанд добавил, что сильный снегопад с мокрым снегом в Ростовской области, в Центральном Черноземье ожидается по-настоящему сильный снегопад.

    Он пояснил, что подобная погода связана с тем, что воздушные массы в западную часть европейской территории перемещаются из Атлантики, а восток по-прежнему находится в аномально холодной зоне.

    «Заволжье, Урал, Западная Сибирь – там по-прежнему аномальные холода на 10–20 градусов ниже нормы. На Урале, Челябинская, Курганская и Свердловская области – морозы -40...-42 °C. В самых густонаселенных районах Западной Сибири – Омская, Томская, Новосибирская – до -45 °C… В Красноярском крае – даже -50 °C, на западной территории Якутии – -45 °C. Мы привыкли к понятию «сибирские морозы», но здесь «суперсибирские морозы», – добавил Вильфанд.

    Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах.

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    11 декабря 2023, 18:16
    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время дозаправки

    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Зеленский получил отказ от встречи с президентом Бразилии во время дозаправки самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря по пути в Аргентину.

    «Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», – приводит ТАСС слова бразильского дипломата, знакомого с ситуацией.

    Он добавил, что запрос о встрече был сделан «в самый последний момент» – за два дня до визита Зеленского, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран – членов Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в Аргентину Зеленский вылетел уже через два часа после посадки самолета.

    Ранее Да Силва заявил, что власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), запланированный на сентябрь 2024 года.

    Коментарии (16)
    12 декабря 2023, 10:29
    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что находится в постоянном контакте с российскими подразделениями на Запорожском направлении.

    «Обстановка стабильно напряженная, но наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», – заверил Балицкий.

    По словам главы региона, ВС России существенно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

    Накануне российские войска поразили два склада вооружения ВСУ.

    Коментарии (14)
    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (16)
    11 декабря 2023, 18:55
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Самая дорогая яхта в мире с мачтой выше Биг-Бена стоит в сухом доке в Италии с постоянным экипажем из 20 человек, на его содержание Рим уже потратил более 6 млн фунтов стерлингов.

    «Судно было задержано в марте 2022 года в рамках санкций ЕС против России. С тех пор оно остается в сухом доке в Триестском заливе на побережье Италии», – говорится в публикации The Sun.

    Высота яхты 100 метров, длина 143 метра, она имеет восемь палуб, вертолетную площадку, комнату подводного наблюдения и гибридную дизель-электрическую двигательную установку. Судно было построено на немецкой военно-морской верфи в Нобискруге, в 2017 году прошло испытания в Гибралтаре перед передачей заказчику.

    «Мачта лодки на 10 футов больше башни Биг-Бена, ее условно можно назвать грузовым кораблем среднего размера», – подчеркивает британский таблоид. Издание пишет, что судно до введения санкций ЕС пользовался российский бизнесмен Андрей Мельниченко.

    Ранее Bloomberg подсчитал, что состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 38,6 млрд долларов.

    Коментарии (23)
    12 декабря 2023, 13:17
    Финляндия решила открыть границу с Россией

    Ilta-Sanomat: Финляндия решила открыть границу с Россией

    Финляндия решила открыть границу с Россией
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финские власти планируют открыть для пассажиров три самых больших пограничных пункта на границе с Россией, утверждает издание Ilta-Sanomat.

    Границу на трех контрольно-пропускных пунктах с Россией планируется открыть в ночь с 13 на 14 декабря, утверждает Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    До этого СМИ писали, что финское руководство рассматривает два варианта развития решения ситуации с КПП на границе с Россией. Первый предполагал открытие одного или нескольких пунктов пропуска, другой – оставление ситуации без изменений.

    Коментарии (33)
    12 декабря 2023, 09:36
    В Хабаровске уволились выдавшие детям грамоты с украинской символикой педагоги

    Мэр Хабаровска Кравчук заявил, что выдавшие детям грамоты с украинской символикой педагоги уволились

    Tекст: Александра Юдина

    Заведующий детсадом и инструктор по физкультуре уволились по собственному желанию после того, как в рамках соревнований детям выдали грамоты с изображением украинской символики, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

    В своем Telegram-канале он принес извинения воспитанникам детского сада №122 и их родителям, также заверил, что детям выданы новые грамоты.

    Также Кравчук добавил, что понимающие свою ответственность за инцидент заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении.

    Отмечается, что инструктор по физкультуре распечатала образцы грамот из интернета, а заведующая детсада не стала вникать в изображения на бланках и просто проставила на них печати.

    Коментарии (24)
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    В ВТБ раскрыли данные продажи золотых слитков физическим лицам. Россияне продолжают активно скупать золото, а этой осенью спрос стал еще выше. Чем вызвана эта золотая лихорадка и как еще можно увеличить интерес к золоту среди населения? Подробности

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    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

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    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

    Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море. Для этого Британия и Норвегия решили создать «морскую коалицию» с целью усилить ВМС Украины. По мнению экспертов, Лондон и Осло сделают ставку на передачу украинцам большого числа подводных дронов, которые считаются самой сложной целью для поражения. Что этому вызову может противопоставить Россия? Подробности

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    «Немецкий агент» в руководстве Польши дает шанс России

    Польская оппозиция в ярости: с их точки зрения новый премьер страны Дональд Туск не кто иной, как «немецкий агент». Политика нового премьера действительно по всем признакам будет серьезно меняться. Это прямо касается в том числе интересов России. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

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      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

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