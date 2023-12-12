Журова: Поправки в Конституцию 2020 года позволили укрепить суверенитет России

Депутат Госдумы Светлана Журова: В России реализована Конституция народного согласия

Tекст: Олег Исайченко

«Конституция – это основополагающий документ нашей страны, который регулирует многие аспекты жизни государства и граждан. Потребность в ее изменениях возникла из-за активного международного давления на Россию. Поэтому в 2020 году мы приняли поправки, которые позволили не обращать внимания на мнение внешних игроков и укрепить суверенитет нашей страны», – сказала Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

«Также в поправках к Основному закону были отражены главные ценности народа, например, статус русского языка и роль семьи. В предыдущей версии Конституции они не были упомянуты, несмотря на свою значимость. Это важно не только для наших граждан, но и для целей внешней политики. Многие страны смотрят на нас как на оплот общечеловеческих принципов и ценностей, и нам необходимо было записать их в Основном законе», – отмечает собеседница.

«Более того, предыдущая версия Конституции создавалась в 90-е годы. Она была выстрадана и принималась в очень непростых условиях. Вокруг нее было сломано много копий. А новые поправки поддержали и жители нашей страны, и подавляющее большинство политических сил. Это позволило реализовать Конституцию народного согласия», – подчеркивает она.

«Нельзя не упомянуть и о поправке, которая дала возможность нашему лидеру Владимиру Путину выдвинуться на новый президентский срок. В условиях внешнего давления и спецоперации было бы неверно менять столь компетентного руководителя, которого хотели бы иметь во главе своей страны жители России и многих других государств», – резюмировала Журова.

Напомним, 12 декабря в России отмечается День Конституции. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий Основной закон страны. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию. 20 января 2020 года глава государства внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, получивший название «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Документ предусматривал 206 поправок к 42 статьям Основного закона РФ. Общероссийское голосование по закону прошло 1 июля того же года. Граждане высказались за его принятие.

Во вторник на встрече с судьями Конституционного суда России Путин напомнил, что «пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки в Конституцию, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее». «Они (поправки) были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, были затронуты некоторые другие вопросы социального характера», – передает ТАСС слова Путина.

По оценке президента, «все это говорит о том, что Основной закон страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям, а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав».