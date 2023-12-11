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    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    21 комментарий
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    26 комментариев
    11 декабря 2023, 18:32

    «Синергия» и фонд «Защитники отечества» договорились организовать бесплатное обучение ветеранов СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине и члены семей погибших бойцов смогут пройти бесплатную психологическую реабилитацию, профессиональное обучение и получить помощь в трудоустройстве. Все это стало предметом соглашения, подписанного председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым.

    Для психологической помощи ветеранам СВО и помощи с их возвращением к мирной жизни на базе медицинского факультета университета «Синергия» будет запущен курс подготовки специалистов для оказания психологической помощи, лечения посттравматического стрессового расстройства и других ментальных недугов, свойственных людям, прошедшим боевые действия, а также будет организована работа специалистов-психологов непосредственно по психологической помощи и поддержке ветеранам СВО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Также после прохождения профориентационного тестирования на базе университета «Синергия» и определения подходящих сфер деятельности, ветераны СВО и родственники погибших бойцов смогут пройти обучение: повысить уже имеющуюся квалификацию, получить дополнительное профессиональное или высшее образование, пройти переподготовку. Спектр очень широк: от классической юриспруденции, государственного и муниципального управления, экономики, предпринимательства до мехатроники, робототехники, информационных систем, спортивного менеджмента, графического дизайна. Конечно, многие смогут получить по своему выбору и такие профессии, как бухгалтер, автомеханик, интернет-маркетолог, туристический менеджер.

    Само обучение будет проходить по выбору: в дистанционном формате на базе цифровых платформ университета «Синергия» и в очном – в региональных представительствах. По окончании программы студентам вручат дипломы или удостоверения о повышении квалификации. Но главное – Центр трудоустройства «Синергии» поможет выпускникам в дальнейшем трудоустройстве на работу.

    10 декабря 2023, 05:59
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

    Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

    Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что  войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

    Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Коментарии (38)
    11 декабря 2023, 00:23
    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту

    Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил о наступлении российских сил по всему фронту

    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

    Сырский заявил, что вместе с украинскими командирами, которые руководят ВСУ на восточном направлении, провел тщательный анализ обстановки, пишет «Российская газета».

    Напомним, продвижение российских войск на нескольких участках стало видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях ВСУ не в состоянии удерживать устойчивые позиции.

    Коментарии (24)
    10 декабря 2023, 07:10
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне специальной военной операции нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, уничтожены пункт управления и бронетехникат ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам летчика вертолета Ка-52М с позывным «Оса», противник не оказал сопротивления, и экипажи вернулись без происшествий.

    Ранее самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

    Коментарии (9)
    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

    Коментарии (23)
    9 декабря 2023, 05:28
    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению

    Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

    Кулеба считает,  что любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому на Украине готовят бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, пишет The Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

    Издание сообщает, что украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

    Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

    Коментарии (25)
    9 декабря 2023, 03:44
    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США

    NYT: ВСУ не сможет планировать операции из-за неопределенности в США

    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность относительно помощи от США помешает Украине планировать действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн газете New York Times.

    Украина не знает, на какое количество снарядов может рассчитывать. По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже начала приводить к «хаосу» в планировании ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (18)
    11 декабря 2023, 13:08
    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские военные постепенно продвигаются на наиболее перспективных направлениях

    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В настоящий момент основная задача ВС России состоит в ликвидации максимального количества техники и живой силы ВСУ. Через два-три месяца это может позволить перейти в наступление на наиболее выгодном с географической и погодной точек зрения направлении, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта и сложной для ВСУ ситуации на пяти направлениях.

    «Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. Я бы расценивал эти слова как попытку намекнуть Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок техники. В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако на Запорожском направлении мы действительно осуществляем продвижение вглубь ранее утраченных позиций. Противник прекрасно осознает, что сдержать напор ВС РФ здесь не удастся, в связи с чем ВСУ оставляют занятые поселения для создания оборонительных рубежей позади них», – отмечает он.

    «Имеются неплохие успехи под Авдеевкой. Мы наступаем по всему периметру города, постепенно выбивая украинских солдат из укрепрайона. Также наши военные вынуждают отступать противника в районе Клещеевки. Двигаясь с южной стороны населенного пункта, мы сейчас сражаемся за так называемую высоту 230», – подчеркивает собеседник.

    «Здесь же, с позиций севернее Соледара ВС РФ постепенно идут вперед. Особые успехи можно отметить на участке западнее Артемовска, где российские войска окружают укрепрайоны. Имеются достижения и в районе Торского выступа. Здесь наша армия сумела продвинуться на несколько километров в сторону поселка Терны», – считает эксперт.

    «Стремительно развивается ситуация Марьинке, где идут бои за последние улицы на западных окраинах города. По информации, поступающей с фронта, под контролем ВСУ остаются лишь несколько процентов от общей площади населенного пункта. При этом удержание позиций особых выгод противнику не несет. Их сохраняют преимущественно по политическим соображениям», – акцентирует Онуфриенко.

    «Тем не менее, спрогнозировать, по какому именно направлению в дальнейшем пойдет наступление ВС РФ, пока невозможно. В настоящий момент нашей приоритетной задачей является уничтожение максимально возможного количества техники и живой силы украинской армии. Только после этого, на основании географических и погодных условий, наше военное руководство сможет принять взвешенное решение относительно продвижения», – уточняет собеседник.

    «Отмечу, что нашему наступлению так называемая линия обороны Зеленского не помешает. Несмотря на весь пафос, с которым делалось данное заявление, соорудить что-либо серьезное за столь короткий срок невозможно. Если предположить, что мы начнем атаку через два-три месяца, то за счет степени коррумпированности руководство Украины, ВСУ просто не смогут выстроить укрепления за такой срок», – рассуждает он.

    «К тому же, в настоящий момент любой участок фронта может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сложилась опасная для ВСУ ситуация неопределенности, в связи с чем им придется создавать непрерывную оборонительную линию длиной в две тыс. км, что практически невозможно», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее на Украине заявили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта. Об этом сказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его словам, данная информация была получена после тщательного анализа обстановки на восточном направлении, проведенном совместно с действующими командирами.

    Между тем, ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться. Так, офицер ВСУ Арти Грин недавно признался, что солдатам рано или поздно придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Все это будет происходить из-за наметившейся «плохой тенденции».

    В частности, он отметил, что армия в скором времени будет вынуждена оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Таким образом он видит решение проблемы минимизации собственных потерь. Грин подчеркнул, что ВСУ начнет обороняться, отходя «все дальше и дальше на запад».

    В то же время российские войска постепенно продвигаются вглубь украинских позиций. Так, ВС РФ удалось установить триколор над Марьинкой. Об этом сообщает RT в своем официальном Telegram-канале. В настоящий момент российские штурмовые группы закрепляются в районе населенного пункта и усиливают занятые позиции.

    Также успехи отмечаются на Донецком направлении. Здесь, с 3 по 8 декабря, ВС РФ удалось уничтожить более 1560 бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале. Удары наносились в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю войска на данном направлении отразили 18 атак украинской армии.

    Кроме того, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, на каких участках фронта у ВСУ сложилась наиболее нестабильная ситуация.

    Коментарии (3)
    9 декабря 2023, 05:46
    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные группировки «Центр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ и одной бригаде украинской нацгвардии на Краснолиманском направлении, и уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук пояснил, что в районе Серебрянского лесничества была разбита штурмовая группа 5-й бригады нацгвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад около Червоной Дибровы и Григоровки, всего уничтожено до 290 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Также, добавил Савчук, артиллеристы ЦВО поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана.

    Коментарии (10)
    9 декабря 2023, 07:05
    Украину предупредили о риске лишиться промышленности

    Депутат Рады Магомедов: Россия может полностью лишить Украину промышленности

    Украину предупредили о риске лишиться промышленности
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может полностью лишить Украину промышленности, за демилитаризацией страны последует ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.

    Политик заявил, что 19 процентов предприятий на Украине полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток. Остальные – работают и платят налоги, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что Украине нельзя ждать окончания конфликта, чтобы восстановить промышленность, иначе она рискует ее потерять навсегда.

    Ранее сенатор Константин Долгов объяснил газете ВЗГЛЯД, почему Украине лучше быть с Россией.

    Коментарии (14)
    10 декабря 2023, 22:48
    Эксперт: У России появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с «антирежимными» и «антизападными настроениями» на Украине у России «появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского», заявил политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Носович указал в Telegram, что «ключевым процессом на Украине» в последние недели стало «брожение», которое «в полной мере развернулось после интервью Арахамии с признанием, что это Борис Джонсон сорвал стамбульские соглашения».

    Как отметил политолог, «после этого интервью что ни лыко из Украины – все в строку». «Запад не помогает, как обещал, наступление провалилось, популярность Зеленского падает, в правящем классе явный раскол», – заявил Носович.

    Он подчеркнул, что общественное мнение на Украине лишилось «ясности и однозначности», появилось «осознание того, что украинцев развели и кинули (на убой)». В результате в украинском обществе усиливаются «не только антирежимные, но и антизападные настроения».

    Носович считает, что «в эту точку и надлежит бить», открылось «окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского». Для этого, по мнению политолога, следует «тонко использовать современные медиа-технологии», а также «дать себе установку на то, что такие методы по Украине нужно использовать».

    Носович полагает, что «Украина для России и планеты – комплексная проблема», решения которой нужно добиваться «всеми методами», доступными «в моменте».

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

    Коментарии (6)
    9 декабря 2023, 23:29
    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину

    Французский политик Филиппо заявил о намерении США отказаться от Украины и сжечь ее дотла

    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США скоро откажутся от Украины и сожгут ее дотла, Вашингтону и Киеву больше не по пути, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик высказал свое мнение о будущем Украины в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, в медиапространстве в отношении Украины наблюдается резкий поворот, что говорит о том, что СМИ осознали конец «марионетки США», передает RT.

    Филиппо считает, что США скоро откажутся от Украины и сожгут дотла, потому что теперь Вашингтону и Киеву не по пути, о чем политик предупреждал еще полтора года назад.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (8)
    9 декабря 2023, 10:49
    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска

    «Ламберт»: Украинские военные стараются не вступать в стрелковый бой в районе Артемовска

    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдают в плен или предпочитают отступать, рассказал один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса.

    По словам командира с позывным «Ламберт», солдаты ВСУ периодически сдаются в плен, но уже в ходе боя, когда понимают, что шансов нет, передает ТАСС.

    Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские бойцы проявляют стойкость и бьются до конца.

    Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о мародерстве солдат ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (2)
    11 декабря 2023, 01:28
    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США Вэнс заявил, что никто не верил в возвращение Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение, что «Украина отбросит Россию к границам 1991 года», нелепо, в это никто не верил, заявил американский сенатор Джей Ди Вэнс.

    Республиканец заявил, что выступает против дополнительных трат на Украину. По его словам, «дело закончится переговорами», а США нужно «сформулировать свои цели». «Что можно достичь с 61 млрд, чего не удалось на 100 млрд (оказанной помощи)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия », – заявил Вэнс.

    По мнению сенатора, Украина «функционально уничтожена», а США рискуют тем, что «функционально окажутся на крючке» и будут вынуждены финансировать ее восстановление. Он призвал «остановить кровопролитие». Как заявил Вэнс, «этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки».

    Предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО, Вэнс счел «тактикой запугивания», которая должна «отвлечь людей от того факта», что политика США в украинском вопросе «не несет в себе много смысла». Он считает нелепой идею, что российские войска «могут промаршировать на Польшу или Берлин». При этом сенатор предложил Европе самостоятельно обеспечить собственную безопасность, если она так боится России.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (8)
    8 декабря 2023, 22:18
    Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Украине списанных БТР

    Парламент Болгарии разрешил передать Украине списанные БТР, отменив вето президента

    Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Украине списанных БТР
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники, сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

    Отмечается, что депутаты повторно приняли Закон о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о бесплатном обеспечении бронетранспортерами. За передачу военной техники проголосовали 162 депутата, против – 55 парламентариев, передает «Газета.Ru».

    До этого стало известно, что комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для различных типов боеприпасов. Также четыре механизированные роты из ВСУ будут проходить обучение и находиться на территории Болгарии в целях подготовки.

    Ранее болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.

    В сентябре парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

    Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД о подоплеке желания болгарского правительства отправить Украине 100 списанных БТР.

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