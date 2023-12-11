Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах главы государства

Политолог Борис Межуев: Развитие военного флота положительно влияет на безопасность страны и возможности экономики

Tекст: Олег Исайченко

«Атомный подводный флот – это не просто часть ВМФ России, но и важный элемент системы безопасности страны, который оберегает нашу Родину от многих опасностей. Ценность данных средств существенно повышается в условиях международной нестабильности. К сожалению, действия НАТО становятся все более вызывающими», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Особую значимость для нас всегда представлял Арктический регион. После начала СВО к НАТО присоединилась Финляндия, что существенно обострило ситуацию в этом критически важном районе. России приходится отвечать на непрерывный рост напряженности», – отмечает он.

«В связи с этим особенно приятно видеть то, что наше руководство не забывает про развитие флота. Не стоит относиться к этому вопросу однобоко. Помимо военной сферы, данная деятельность также способна благотворно повлиять и на торговлю. Вернемся к Арктике – ледники постепенно тают, что делает «Северный морской путь» перспективной экономической артерией в будущем», – подчеркивает эксперт.

«Однако для максимальной реализации этого проекта нам необходимо работать и над производством кораблей надводного флота. В частности, речь идет об атомных ледоколах – сложнейших по своему устройству судов, существование которых наглядно показывает степень развитости промышленности в государстве», – уточняет собеседник.

«Поддержка данной отрасли стала принципиальным делом для нашего руководства. Видно, что Владимир Путин полностью осознает важность этой сферы. Напомню, с визита в Северодвинск фактически началась его предвыборная кампания, что говорит о реальных приоритетах главы нашего государства крайне красноречиво», – резюмирует Межуев.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Прошедшее мероприятие ознаменовало факт вхождения двух судов в состав ВМФ России. Событие прошло в Архангельской области, городе Северодвинске.

Это первая региональная поездка главы государства после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. «Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – отметил Путин в ходе церемонии.

Он также подчеркнул, что ни «Александр III», ни «Красноярск» не имеют себе равных. Президент также сообщил, что «грозные» ракетоносцы уже в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Оба судна будут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охраняя «дальневосточные рубежи Отечества».



Кроме того, Владимир Путин также рассказал и о планах пополнения ВМФ новыми подлодками. «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – заявил он.

«Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», – добавил президент. После церемонии глава государства также посетил фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Данное судно оснащено гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Президента сопровождал главком ВМФ Николай Евменов. Командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан доложил Владимиру Путину, что все четыре боеприпаса были загружены в пусковые установки корабля после его модернизации в ноябре текущего года. «Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», – сказал он.

Напомним, «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М». Заложена 27 июля 2014 года. «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Инициатива присвоения такого названия принадлежала Владимиру Путину.