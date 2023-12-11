Минпромторг поддержал введение акциза на медицинский спирт

ЛНР и Чеченская Республика продемонстрировали достижения на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

«В 2014 году начался наш долгий путь домой – в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия – наша Родина. Как сказал наш президент Владимир Путин, в ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем, характером, способные многим показать пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого. Луганщина – это люди самых разных специальностей и профессий. Сегодня, в День региона, с нами наши защитники: для каждого из вас сделаем все возможное», – подчеркнул Пасечник.

Хучиев, зачитывая приветственный адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, отметил, что «на презентации Чеченской республики у каждого есть возможность поближе познакомиться с нашим регионом. Эта Выставка-форум для меня лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики. Экспозиция на стенде республики визуально отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине».

Луганщина активно проходит фазу восстановления после недавнего периода нестабильности и боевых действий. Здесь уже удалось перезапустить работу ряда осевых производств, в том числе Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове. Это уже позволяет называть ЛНР «стальным сердцем России». Приходят в регион и новые инвесторы, в том числе в аграрную промышленность. Так, недавно был построен новый животноводческий комплекс с замкнутым циклом производства. Не менее активно восстанавливается научно-образовательный потенциал республики – буквально на днях открылись научные лаборатории в Донбасском государственном техническом университете.

На инновационном развитии фокусируется и Чеченская республика. Гости стенда могли увидеть, например, результаты применения карбонового полигона – одного из первых в России объектов, исследующих климатические изменения. Была продемонстрирована и модель интеллектуальной солнечной электростанции, разработанная молодыми учеными республики.

Высокую оценку результатам экономического и социального развития Чечни дал Александр Новак, зампред правительства РФ, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ.

«Я хочу отметить, что Чеченская Республика вызывает огромный интерес: ее история и культура, которые представлены здесь, на Выставке-форуме «Россия». Мы видим, как много посетителей, сколько людей интересуются достижениями Чеченской Республики, а самое главное – вызывает большой интерес, как она будет развиваться в будущем, поскольку сегодня это действительно один из самых динамично развивающихся регионов», – подчеркнул Новак.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.