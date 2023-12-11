Минпромторг поддержал введение акциза на медицинский спирт

Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.8 комментариев
Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.8 комментариев
Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.2 комментария
Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.25 комментариев
Опубликована видеозапись эмоционального разговора Зеленского и Орбана в Буэнос-Айресе
Орбан и Зеленский прибыли в Буэнос-Айрес на церемонию инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор попал в трансляцию церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената, передает РИА «Новости».
Венгерские СМИ также опубликовали видеозапись, на которой премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог. Однако на записи не слышно, о чем говорят Зеленский и Орбан, передает ТАСС.
По словам Хаваши, Орбан, «касаясь вступления Украины в ЕС», заявил, что «страны – члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос». Интернет-издание Origo, комментируя видео, высказало предположение, что Зеленский «отправился на другой конец света» именно ради встречи с Орбаном, которого хочет убедить в необходимости поддержать присоединение Украины к ЕС.
«Звезда» заявила, что «Орбан застал Зеленского врасплох, когда неожиданно встретился с ним и начал что-то усиленно доказывать».
Напомним, высказывалось предположение, что Зеленский на инаугурации президента Аргентины может попытаться перехватить Орбана, который блокирует выделение Украине несколько десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз. Отмечалось, что Орбан может уклониться от неприятного разговора, сославшись на протокол.
«В 2014 году начался наш долгий путь домой – в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия – наша Родина. Как сказал наш президент Владимир Путин, в ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем, характером, способные многим показать пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого. Луганщина – это люди самых разных специальностей и профессий. Сегодня, в День региона, с нами наши защитники: для каждого из вас сделаем все возможное», – подчеркнул Пасечник.
Хучиев, зачитывая приветственный адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, отметил, что «на презентации Чеченской республики у каждого есть возможность поближе познакомиться с нашим регионом. Эта Выставка-форум для меня лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики. Экспозиция на стенде республики визуально отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине».
Луганщина активно проходит фазу восстановления после недавнего периода нестабильности и боевых действий. Здесь уже удалось перезапустить работу ряда осевых производств, в том числе Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове. Это уже позволяет называть ЛНР «стальным сердцем России». Приходят в регион и новые инвесторы, в том числе в аграрную промышленность. Так, недавно был построен новый животноводческий комплекс с замкнутым циклом производства. Не менее активно восстанавливается научно-образовательный потенциал республики – буквально на днях открылись научные лаборатории в Донбасском государственном техническом университете.
На инновационном развитии фокусируется и Чеченская республика. Гости стенда могли увидеть, например, результаты применения карбонового полигона – одного из первых в России объектов, исследующих климатические изменения. Была продемонстрирована и модель интеллектуальной солнечной электростанции, разработанная молодыми учеными республики.
Высокую оценку результатам экономического и социального развития Чечни дал Александр Новак, зампред правительства РФ, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ.
«Я хочу отметить, что Чеченская Республика вызывает огромный интерес: ее история и культура, которые представлены здесь, на Выставке-форуме «Россия». Мы видим, как много посетителей, сколько людей интересуются достижениями Чеченской Республики, а самое главное – вызывает большой интерес, как она будет развиваться в будущем, поскольку сегодня это действительно один из самых динамично развивающихся регионов», – подчеркнул Новак.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.
Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил о наступлении российских сил по всему фронту
Сырский заявил, что вместе с украинскими командирами, которые руководят ВСУ на восточном направлении, провел тщательный анализ обстановки, пишет «Российская газета».
Напомним, продвижение российских войск на нескольких участках стало видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях ВСУ не в состоянии удерживать устойчивые позиции.
Воздушная тревога прозвучала и по всей Киевской области. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков ракет в Голосеевском и Дарницком районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали в Шевченковский район, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» пишут, что по Киеву был нанесен неожиданный удар, «ПВО ВСУ не смогла вовремя обнаружить угрозу и опоздала», зафиксированы пожары в Дарницком и Голосеевском районах.
Напомним, взрывы произошли в Одессе, в городе Южном Одесской области Украины, а также в Снигиревке, расположенной в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.
Премьер Болгарии Денков заявил о возможных тяжелых последствиях для рынка топлива из-за ситуации вокруг завода «Лукойла»
Денков пояснил, что в таком случае «самой большой опасностью для завода может оказаться нехватка нефти». «Потеряет от этого все общество», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на BTV.
Как заявил Денков, «проблема» заключается в том, что у «Лукойла» имеется «большая сеть нефтепродуктов, нефть, возможности для ее доставки, торговая сеть». Если власти Болгарии решат «взять этот контроль на себя», то государство «окажется в более слабой позиции», а ситуация станет «очень нестабильной».
В связи с этим, по мнению Денкова, лучшим вариантом стало бы решение «Лукойла» «обеспечить продажу предприятия» с «переходным периодом». «А мы будем смотреть, чтобы завод не попал в неподходящие руки», – сказал премьер.
Напомним, «Лукойл» владеет крупнейшим на Балканах НПЗ в Бургасе, который перерабатывает около 6,5 млн тонн нефти в год. Завод снабжает полностью внутренний рынок Болгарии, а также экспортирует топливо, в том числе в Европу. Однако власти Болгарии начали кампанию по выдавливанию российской компании со своего рынка.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил украинского президента Владимира Зеленского объясниться насчет содержания в заключении в украинской тюрьме Лиры, который ранее критиковал в соцсетях, передает РИА «Новости».
В СБУ прокомментировали пост Маска. Утверждается, что Лира был задержан в мае 2023 года, когда СБУ разоблачила его в Харьковской области. В заявлении говорится, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию, в своих видео поддерживал Россию.
Позднее блогеру было предъявлено обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем, после внесения залога, отпустил блогера под домашний арест.
СБУ утверждает, что в июле блогер якобы нарушил «закон и попытался бежать от правосудия». На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией.
В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.
Ранее журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. В посте журналист также указал, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского.
Саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством доверительных отношений двух стран
Как отметил Турки Аль-Фейсал, совместное заявление Путина и наследного принца Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда показывают, что эти отношения «востребованы и будут развиваться», передает РИА «Новости».
Турки Аль-Фейсал указал на «общие подходы» России и Саудовской Аравии к ряду вопросов, касающихся Палестины. По его словам, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению нынешнего конфликта вокруг сектора Газа и «важно, что эти усилия поддержаны» Россией и Путиным.
В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
ЦОС: ФСБ предотвратила 14 терактов в Крыму в 2023 году
Согласно сообщению ЦОС, ФСБ во взаимодействии с СК в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов на территории Крыма для совершения диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, передает ТАСС.
Как сообщили в ФСБ, выявлены их кураторы из ГУР Минобороны Украины и СБУ, предотвращено совершение 14 терактов, в числе которых подрывы двух объектов газораспределительного оборудования, шести участков железнодорожного полотна, трех автотранспортных средств и трех электроподстанций. В ведомстве добавили, что обнаружено 15 схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.
В ЦОС рассказали, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек. Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.
Также «задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Кировском, Симферопольском районах и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим ВС России. В настоящее время следственными органами возбуждено более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Напомним, 3 июля ФСБ сообщила, что пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
Носович указал в Telegram, что «ключевым процессом на Украине» в последние недели стало «брожение», которое «в полной мере развернулось после интервью Арахамии с признанием, что это Борис Джонсон сорвал стамбульские соглашения».
Как отметил политолог, «после этого интервью что ни лыко из Украины – все в строку». «Запад не помогает, как обещал, наступление провалилось, популярность Зеленского падает, в правящем классе явный раскол», – заявил Носович.
Он подчеркнул, что общественное мнение на Украине лишилось «ясности и однозначности», появилось «осознание того, что украинцев развели и кинули (на убой)». В результате в украинском обществе усиливаются «не только антирежимные, но и антизападные настроения».
Носович считает, что «в эту точку и надлежит бить», открылось «окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского». Для этого, по мнению политолога, следует «тонко использовать современные медиа-технологии», а также «дать себе установку на то, что такие методы по Украине нужно использовать».
Носович полагает, что «Украина для России и планеты – комплексная проблема», решения которой нужно добиваться «всеми методами», доступными «в моменте».
Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.
Он пояснил, что экономическое сотрудничество не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на Россию и ее партнеров, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток.
Лавров в онлайн-формате участвовал в форуме в Дохе. Один из журналистов отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД, он поинтересовался, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности, передает РИА «Новости».
Лавров ответил, что служит своей стране столько, сколько он ей нужен.
Ранее Лавров во время пресс-конференции в Скопье призвал журналистку Deutsche Welle (признано в России иноагентом) не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.
Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным
Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.
Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.
В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.
Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.
Daily Mail: Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании
Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на членов парламента от правящей партии тори, члены тори, настроенные против премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать положение премьера из-за снятия с должности главы МВД Суэллы Браверман и ухода в отставку замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика, передает РИА «Новости».
По сообщению издания, Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с «удивительными планами» тори – рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем.
Депутаты хотят изменить ход голосования в Палате общин, один из сторонников плана признался, что его целью является «разгромить» правительство Сунака и сделать лидером того, кто мог бы сократить разрыв с лейбористами.
Газета сообщает, что многие тори считают, что только возвращение экс-премьера спасет их партию от разгрома на выборах. Отмечается, что Даунинг-стрит утверждает, что нынешний премьер Сунак будет представлять тори на следующих выборах.
Представитель Джонсона отрицает наличие планов объединиться с Фараджем. Источник, близкий к Фараджу, заявил, что любые договоренности между двумя политиками закончатся плачевно.
Ранее в связи с несогласием с властями Британии свой пост покинул замглавы МВД страны Роберт Дженрик, отвечавший за иммиграционную политику. Браверман лишилась поста после того, как раскритиковала лондонскую полицию за слишком лояльное отношение к участникам акций в поддержку палестинских арабов.
В целом правительственный кризис в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. Хотя сам Сунак остается у власти, отставки в кабмине не прекратились. В числе покинувших свои должности оказался и глава минобороны Британии Бен Уоллес.
Сенатор США Вэнс заявил, что никто не верил в возвращение Украины к «границам 1991 года»
Республиканец заявил, что выступает против дополнительных трат на Украину. По его словам, «дело закончится переговорами», а США нужно «сформулировать свои цели». «Что можно достичь с 61 млрд, чего не удалось на 100 млрд (оказанной помощи)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия », – заявил Вэнс.
По мнению сенатора, Украина «функционально уничтожена», а США рискуют тем, что «функционально окажутся на крючке» и будут вынуждены финансировать ее восстановление. Он призвал «остановить кровопролитие». Как заявил Вэнс, «этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки».
Предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО, Вэнс счел «тактикой запугивания», которая должна «отвлечь людей от того факта», что политика США в украинском вопросе «не несет в себе много смысла». Он считает нелепой идею, что российские войска «могут промаршировать на Польшу или Берлин». При этом сенатор предложил Европе самостоятельно обеспечить собственную безопасность, если она так боится России.
Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.
В заявлении главы СВР говорится, что западные политики считают, что украинский лидер зашел слишком далеко в создании образа сторонника войны с Россией до победного конца, передает ТАСС.
В качестве замены рассматриваются кандидатуры главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД), мэра Киева Виталия Кличко и главы офиса президента Андрея Ермака.
Ранее президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря.