Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Матвиенко призвала ускорить введение акциза на медицинский спирт
Матвиенко призвала ускорить внесение проекта об акцизах на медицинский спирт
Необходимо как можно скорее преодолеть лобби производителей неучтенного медицинского спирта и внести в Госдуму законопроект об акцизах на медицинский спирт, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что соответствующей законопроект уже разработан Минфином. Матвиенко рассказала, что согласно изначальной идее, весь медицинский спирт должен обкладываться акцизом так же, как и обычный спирт, но при этом должен учитываться механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтической продукции, передает ТАСС.
Матвиенко выразила надежду, что в скором времени законопроект будет внесен. Она напомнила, что сенаторы не первый год работают по этой теме. Без принятия такого решения, считает она, не удастся до конца решить проблему с нелегальным алкоголем.
Ранее сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы у трех крупных компаний, которые производят медицинский спирт, речь идет об АО «Брынцалов – А», ООО «Росбио» и АО «Флора Кавказа».