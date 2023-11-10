Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
ФСБ провела обыски у крупнейших производителей медицинского спирта
РБК: ФСБ провела обыски у производителей медицинского спирта
Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы у трех крупных компаний, которые производят медицинский спирт, речь идет об АО «Брынцалов – А», ООО «Росбио» и АО «Флора Кавказа», сообщили источники РБК.
Источник сообщил, что обыски прошли у оптовиков в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Тульской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия (Алания), которые покупают медицинский и пищевой спирт, после чего он поступает, по данным правоохранительных органов, в нелегальный оборот, передает РБК.
Источник издания сообщил, что ФСБ выясняет вовлеченность крупнейших производителей медицинского и пищевого спирта в схему незаконной минимизации налоговых обязательств. Отмечается, что были выявлены две схемы вывода этилового спирта в нелегальный оборот без акциза.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.