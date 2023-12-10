Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.4 комментария
Лавров заявил о нежелании России разрывать дипотношения с Германией
Лавров: Россия не намерена разрывать дипотношения с Германией
Москва не намерена разрывать дипломатические отношения с Берлином, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отношения с Германией для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Как сказал Лавров перед церемонией вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, которая прошла 4 декабря, Россия не разрывает дипотношения не разрываем, поэтому президент Владимир Путин верительные грамоты у посла Германии Александера Ламбсдорфа примет, «но правду мы им скажем», передает ТАСС.
Ранее Лавров во время пресс-конференции в Скопье призвал журналистку Deutsche Welle* (признано в России иноагентом) не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.